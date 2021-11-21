Первый тайм

21' Ницца выполняет удар от ворот.

21' Удар головой игрока Клермон проходит мимо

20' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Клермон выполняет удар от ворот.

17' Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

16' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Отличные скиллы показывает Делор Анди , обводя своих соперников

13' Биллонг Жан-Клод из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Гастьен Йоан бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Гуйри Амин пробил со штрафного прямо в стенку

9' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

8' Рашани Эльбасан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Аллевина Джим нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

6' Клермон выполняет удар от ворот.

5' Хорошую попытку сделал Н'Симба Виталь . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ожье Флоран из команды Клермон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ницца пробьет пенальти!

1' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ницца начинает с центра поля