Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Габриэль Монтпье
1:0
16' ГолОжье Флоран
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
27
Байо
Мохамед
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Менди АриалЗащитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
11 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Смит ДжастинПолузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Клермон
Ницца
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|7
|0.5
|Рашани Эльбасан
|4
|0.29
|Бертомье Жезон
|1
|0.07
|Н'Симба Виталь
|1
|0.07
|Доссу Жодель
|1
|0.07
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|6 (2)
|0.43
|Делор Анди
|5 (1)
|0.36
|Дольберг Каспер
|4
|0.29
|Будауи Хишем
|2
|0.14
|Тюрам Кефрен
|1
|0.07
|Клюйверт Джастин
|1
|0.07
|Аталь Юсеф
|1
|0.07
|Гессан Эванн
|1
|0.07
|Бар Мельвен
|1
|0.07
|Стенгс Келвин
|1
|0.07
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.07
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|2
|2
|Ожье Флоран
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|3
|0
|Лемина Марио
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Росарио Пабло
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Делор Анди
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
12
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
4
33%
76-90
Пропущено
20
7
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
3
43%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
4
20%
3
43%
76-90
Забито
15
23
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
13%
5
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
4
27%
3
13%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
4
27%
7
30%
76-90
Пропущено
27
10
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
11%
1
10%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
6
22%
3
30%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
3
11%
1
10%
61-75
5
19%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0
Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2
Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|3.
|Ланс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|4.
|Ницца
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 11
|23
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 19
|19
|9.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|13.
|Клермон
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 26
|16
|14.
|Брест
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 21
|15
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 21
|15
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|21 - 30
|13
|18.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 28
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Клермон
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|14.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|18.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|0:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 4
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|17.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|Клермон
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|19.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 1:0 Ницца
Исход игры
Клермон
5.2% (7)
Ничья
16.3% (22)
Ницца
78.5% (106)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (75)
Меньше
44.44% (60)
Обе команды забьют
Да
65.93% (89)
Нет
34.07% (46)
Популярный счёт
1:2 Ницца
46.7% (63)
0:1 Ницца
19.3% (26)
1:1 Ничья
12.6% (17)
0:2 Ницца
8.1% (11)
2:1 Клермон
3% (4)
0:3 Ницца
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:3 Ницца
2.2% (3)
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