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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Ницца
0'
1:0
16' Гол
Ожье Флоран
21'
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
5
Биллонг
Жан-Клод
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
5
Данилюк
Флавиус
26
Бар
Мельвен
29
Да
Кунья
Лукас
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
9
Дольберг
Каспер
7
Делор
Анди
Клермон
4-2-3-1
Ницца
4-4-2

Ход матча

16'
Ожье Флоран
(Бертомье Жезон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Клермон
Ницца

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 7 0.5
Рашани Эльбасан 4 0.29
Бертомье Жезон 1 0.07
Н'Симба Виталь 1 0.07
Доссу Жодель 1 0.07
Гастьен Йоан 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 6 (2) 0.43
Делор Анди 5 (1) 0.36
Дольберг Каспер 4 0.29
Будауи Хишем 2 0.14
Тюрам Кефрен 1 0.07
Клюйверт Джастин 1 0.07
Аталь Юсеф 1 0.07
Гессан Эванн 1 0.07
Бар Мельвен 1 0.07
Стенгс Келвин 1 0.07
Тодибо Жан-Клер 1 0.07
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 2 2
Ожье Флоран 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Зедатка Аким 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 3 0
Лемина Марио 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Камара Ассан 2 0
Росарио Пабло 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бар Мельвен 2 0
Делор Анди 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
14%
3
27%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
12
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
4
33%
76-90

Пропущено

20
7
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
3
43%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
4
20%
3
43%
76-90

Забито

15
23
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
13%
5
22%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
4
27%
3
13%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
4
27%
7
30%
76-90

Пропущено

27
10
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
11%
1
10%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
6
22%
3
30%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
3
11%
1
10%
61-75
5
19%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0
Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2
Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
3. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
4. Ницца 0:1 Заявка 14 7 3 4 24 - 11 23
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Клермон 1:0 Заявка 14 4 4 6 17 - 26 16
14. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
15. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 14 1 6 7 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
6. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Клермон 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
12. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Ницца 0:1 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
14. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
15. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца 0:1 Заявка 7 4 0 3 11 - 4 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Клермон 1:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Клермон 5.2% (7)
X 16.3% (22)
Ницца 78.5% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Ницца
3.50
3.70
2.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клермон 1:0 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Клермон 1:0 Ницца

Исход игры
Клермон
5.2% (7)
Ничья
16.3% (22)
Ницца
78.5% (106)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (75)
Меньше
44.44% (60)
Обе команды забьют
Да
65.93% (89)
Нет
34.07% (46)
Популярный счёт
1:2 Ницца
46.7% (63)
0:1 Ницца
19.3% (26)
1:1 Ничья
12.6% (17)
0:2 Ницца
8.1% (11)
2:1 Клермон
3% (4)
0:3 Ницца
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:3 Ницца
2.2% (3)
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