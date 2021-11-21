Второй тайм

96' После классного второго тайма Ницца совершает камбэк и уходит с поля победителем!

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Ожье Флоран из команды Клермон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

95' Лемина Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Ницца

94' Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Гуйри Амин из команды Ницца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

92' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

92' ШАНС! Делор Анди вышел один на один с голкипером...

92' Клюйверт Джастин разрезает оборону соперника отличным пасом

91' Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Гастьен Йоан из команды Клермон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90' Гастьен Йоан из команды Клермон пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Зедатка Аким получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Зедатка Аким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Клюйверт Джастин получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Клюйверт Джастин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Лотомба Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!

81' Упарин Джоко отбил мяч на угловой после удара Делор Анди из штрафной площади.

81' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Команда Ницца сравняла счет! Игра продолжается!

76' Г О О О О Л - Гуйри Амин правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

76' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ницца выполняет удар от ворот.

76' Байо Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

74' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

71' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

70' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ницца выполняет удар от ворот.

67' Удар от ворот произведет Клермон

67' Удар от ворот произведет Ницца

66' Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Лемина Марио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Матч возобновится спорным мячом

61' Ох, нехорошо это выглядит. Абдул-Самед Салис получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Абдул-Самед Салис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

58' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гуйри Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Матч возобновлен

53' Абдул-Самед Салис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Лотомба Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Судья подбегает и показывает Росарио Пабло из команды Ницца отложенную желтую карточку за фол.

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Ох, нехорошо это выглядит. Аллевина Джим получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Аллевина Джим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Биллонг Жан-Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Клермон

46' Ожье Флоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.