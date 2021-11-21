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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
1:2
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
1:0
17' Гол
Ожье Флоран
32' Желтая карточка
Гуйри Амин
53' Желтая карточка
Росарио Пабло
53' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
65' Желтая карточка
Лемина Марио
1:1
76' Гол
Гуйри Амин
79' Желтая карточка
Делор Анди
1:2
82' Гол
Гуйри Амин
90'+6
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
5
Биллонг
Жан-Клод
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
5
Данилюк
Флавиус
26
Бар
Мельвен
29
Да
Кунья
Лукас
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
9
Дольберг
Каспер
7
Делор
Анди
Клермон
4-2-3-1
Ницца
4-4-2

Ход матча

17'
Ожье Флоран
(Бертомье Жезон)
1:0
32'
 
Гуйри Амин
53'
 
Росарио Пабло
53'
Абдул-Самед Салис
 
62'
Иглесиас Хонатан
Абдул-Самед Салис
 
62'
Телль Жордан
Рашани Эльбасан
 
62'
 
Лемина Марио
Росарио Пабло
63'
 
Клюйверт Джастин
Да Кунья Лукас
65'
 
Лемина Марио
73'
 
Шнайдерлин Морган
Тюрам Кефрен
73'
 
Стенгс Келвин
Дольберг Каспер
76'
1:1
Гуйри Амин
(Шнайдерлин Морган)
78'
Бускетс Ориоль
Бертомье Жезон
 
79'
 
Делор Анди
82'
1:2
Гуйри Амин
(Клюйверт Джастин)
88'
Доссу Жодель
Аллевина Джим
 
90'
 
Камара Ассан
Гуйри Амин

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Клермон
Ницца

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 7 0.5
Рашани Эльбасан 4 0.29
Бертомье Жезон 1 0.07
Н'Симба Виталь 1 0.07
Ожье Флоран 1 0.07
Доссу Жодель 1 0.07
Гастьен Йоан 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 8 (2) 0.57
Делор Анди 5 (1) 0.36
Дольберг Каспер 4 0.29
Будауи Хишем 2 0.14
Клюйверт Джастин 1 0.07
Тюрам Кефрен 1 0.07
Аталь Юсеф 1 0.07
Гессан Эванн 1 0.07
Бар Мельвен 1 0.07
Стенгс Келвин 1 0.07
Тодибо Жан-Клер 1 0.07
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 2 2
Абдул-Самед Салис 3 0
Ожье Флоран 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Зедатка Аким 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 4 0
Данте Бонфим 3 0
Росарио Пабло 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Делор Анди 2 0
Камара Ассан 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Гуйри Амин 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
3
23%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
3
75%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

8
12
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
4
33%
76-90

Пропущено

20
7
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
3
43%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
4
20%
3
43%
76-90

Забито

16
25
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
13%
5
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
4
25%
3
12%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
4
25%
9
36%
76-90

Пропущено

29
11
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
10%
1
9%
1-15
4
14%
3
27%
16-30
6
21%
3
27%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
7
24%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0
Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2
Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 26 - 11 26
3. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
4. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
14. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
15. Клермон Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 14 1 6 7 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
6. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
13. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Клермон 5.2% (7)
X 16.3% (22)
Ницца 78.5% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Клермон 1:2 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Клермон 1:2 Ницца

Исход игры
Клермон
5.2% (7)
Ничья
16.3% (22)
Ницца
78.5% (106)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (75)
Меньше
44.44% (60)
Обе команды забьют
Да
65.93% (89)
Нет
34.07% (46)
Популярный счёт
1:2 Ницца
46.7% (63)
0:1 Ницца
19.3% (26)
1:1 Ничья
12.6% (17)
0:2 Ницца
8.1% (11)
2:1 Клермон
3% (4)
0:3 Ницца
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:3 Ницца
2.2% (3)
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