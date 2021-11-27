Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Holstein Stadion
12' Желтая карточкаГруев Илия
1:0
45' ГолМеес Джошуа
1:1
57' ГолФуллкруг Никлас
2:1
65' ГолПихлер Бенедикт
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
31
Бартельс
Фин
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
28
Груев
Илия
43
Динкчи
Эрен
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
-
-
Главный тренер: Danijel Zenkovic
Ход матча
12'
45'
1:0
57'
1:1
65'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|4 (1)
|0.27
|Меес Джошуа
|4
|0.27
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.13
|Бартельс Фин
|2
|0.13
|Порат Финн
|2
|0.13
|Резе Фабиан
|1
|0.07
|Арп Янн-Фите
|1
|0.07
|Скрибски Стивен
|1
|0.07
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|4 (1)
|0.27
|Рапп Николай
|2
|0.13
|Сарджент Джош
|2
|0.13
|Шмидт Никлас
|1
|0.07
|Фридль Марко
|1
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.07
|Вайзер Митчелл
|1
|0.07
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.07
|Шмид Романо
|0
|0
|Велькович Милош
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|4
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Холтби Льюис
|2
|0
|Тескер Штефан
|2
|0
|Нойман Фил
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|5
|0
|Фридль Марко
|5
|0
|Гросс Кристиан
|2
|1
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Груев Илия
|3
|0
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
4
44%
76-90
Пропущено
12
12
11 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
3
25%
16-30
6
50%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
4
25%
6
35%
76-90
Пропущено
24
23
17 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
9
38%
4
17%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
2
8%
6
26%
61-75
4
17%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1
Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1
Вердер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2
Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|37 - 17
|29
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 16
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|5.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|8.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|10.
|Вердер
|1:2 Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Хольштайн Киль
|2:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 26
|17
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|14.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 33
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|9.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|10.
|Хольштайн Киль
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|11.
|Вердер
|1:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|12.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|6.
|Вердер
|1:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|8.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Хольштайн Киль
|2:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3