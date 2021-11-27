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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
2:1
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
12' Желтая карточка
Груев Илия
1:0
45' Гол
Меес Джошуа
1:1
57' Гол
Фуллкруг Никлас
2:1
65' Гол
Пихлер Бенедикт
90' Желтая карточка
Нойман Фил
90' Желтая карточка
Зандер Филипп
90'+10
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
2
Киркесков
Миккель
31
Бартельс
Фин
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
17
Пихлер
Бенедикт
1
Павленка
Иржи
36
Гросс
Кристиан
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
28
Груев
Илия
10
Биттенкорт
Леонардо
3
Юнг
Антони
7
Дукш
Марвин
43
Динкчи
Эрен
11
Фуллкруг
Никлас
Хольштайн Киль
4-5-1
Вердер
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 4 (1) 0.27
Меес Джошуа 4 0.27
Мюлинг Александер 2 (1) 0.13
Бартельс Фин 2 0.13
Порат Финн 2 0.13
Резе Фабиан 1 0.07
Арп Янн-Фите 1 0.07
Скрибски Стивен 1 0.07
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 4 (1) 0.27
Рапп Николай 2 0.13
Сарджент Джош 2 0.13
Шмидт Никлас 1 0.07
Фридль Марко 1 0.07
Биттенкорт Леонардо 1 0.07
Вайзер Митчелл 1 0.07
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.07
Шмид Романо 0 0
Велькович Милош 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 4 0
Эррас Патрик 3 0
Нойман Фил 3 0
Холтби Льюис 2 0
Тескер Штефан 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Киркесков Миккель 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Валь Хауке 1 0
Порат Финн 1 0
Лоренц Симон 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 5 0
Фридль Марко 5 0
Гросс Кристиан 2 1
Велькович Милош 3 0
Шмид Романо 3 0
Груев Илия 3 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Дукш Марвин 2 0
Топрак Омер 1 0
Юнг Антони 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Фуллкруг Никлас 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

13
14
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
3
21%
16-30
6
46%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
5
36%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
33%
1
9%
76-90

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
3
17%
31-45
3
17%
6
33%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
4
22%
6
33%
76-90

Пропущено

25
25
17 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
16%
2
8%
1-15
4
16%
4
16%
16-30
9
36%
5
20%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
2
8%
7
28%
61-75
4
16%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1
Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 3:0 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Брондбю 1:1
Вердер
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2
Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1 Фейеноорд - Вердер 3:3 Зенит - Вердер 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 15 9 2 4 37 - 17 29
2. Санкт-Паули Заявка 14 9 2 3 31 - 16 29
3. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
4. Шальке 04 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
5. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
6. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
7. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
8. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
9. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
10. Вердер Заявка 15 5 5 5 21 - 22 20
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Хольштайн Киль Заявка 15 4 5 6 17 - 26 17
13. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
14. Фортуна Заявка 15 4 4 7 19 - 22 16
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен Заявка 15 3 3 9 16 - 33 12
18. Ингольштадт Заявка 14 1 3 10 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
3. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
6. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
7. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
9. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
10. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
11. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
15. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
6. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
8. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
9. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
11. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
12. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Меес Джошуа бьет в цель!
  • 26'
    Резе Фабиан уходит с поля. Меес Джошуа выходит вместо него
  • Желтая карточка
    12'
    Илия Груев получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хольштайн Киль 2:1 Вердер онлайн


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