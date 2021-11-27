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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Карлсруэ
3:0
Второй тайм: 80'

Стадион:
Ганновер 96
0'
3' Желтая карточка
Гондорф Жером
10' Желтая карточка
Хульт Никлас
1:0
17' Гол
Чой Кён-Рок
23' Желтая карточка
Эрнст Себастьян
2:0
27' Гол
Гордон Даниэль
3:0
29' Гол
Ванитцек Марвин
80'
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
33
Хофманн
Филипп
1
Хансен
Мартин
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
23
Крайнц
Лука
3
Хульт
Никлас
10
Эрнст
Себастьян
29
Ондуа
Гаэль
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
35
Муслия
Флоран
17
Хинтерзеер
Лукас
Карлсруэ
4-5-1
Ганновер 96
4-2-3-1

История личных встреч

Карлсруэ
Ганновер 96

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
3:3
К
2:0
К
0:6
Б2
2:0
Б2
1:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 7 0.47
Ванитцек Марвин 4 0.27
Чой Кён-Рок 4 0.27
Шлойзенер Фабиан 3 0.2
Тиеде Марко 1 0.07
Гордон Даниэль 1 0.07
Юнг Себастьян 1 0.07
Кобальд Кристоф 1 0.07
Батмаз Малик 1 0.07
Котер Доминик 1 0.07
Хайзе Филип 0 0
Лоренц Марк 0 0
Куэто Лукас 0 0
Кауфманн Фабио 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 4 0.27
Эрнст Себастьян 1 0.07
Кайзер Доминик 1 0.07
Дукш Марвин 1 0.07
Вайдандт Хендрик 1 0.07
Муслия Флоран 1 0.07
Майна Линтон 1 0.07
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 1
Хофманн Филипп 4 0
Кобальд Кристоф 4 0
Гордон Даниэль 3 0
Хайзе Филип 3 0
Гондорф Жером 3 0
Брайтхаупт Тим 3 0
Тиеде Марко 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 4 1
Эрнст Себастьян 5 0
Ондуа Гаэль 3 0
Дем Янник 3 0
Хульт Никлас 2 0
Кайзер Доминик 2 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Муроя Сэй 2 0
Франке Марсель 1 0
Штольце Себастьян 1 0
Окс Филипп 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Майна Линтон 1 0
Бейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
25%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
5
63%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

24
12
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
21%
1
8%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
2
8%
3
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
29%
29%
4
33%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4
Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0
Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 2:0 Заявка 15 9 2 4 37 - 16 29
2. Санкт-Паули Заявка 14 9 2 3 31 - 16 29
3. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
4. Шальке 04 5:2 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
5. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
6. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
7. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
8. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
9. Карлсруэ 3:0 Заявка 15 5 6 4 24 - 21 21
10. Вердер Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
13. Фортуна Заявка 15 4 4 7 19 - 22 16
14. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 15 - 25 14
15. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 15 3 5 7 13 - 22 14
16. Ганновер 96 0:3 Заявка 15 3 5 7 10 - 21 14
17. Зандхаузен 2:5 Заявка 15 3 3 9 16 - 33 12
18. Ингольштадт Заявка 14 1 3 10 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт 2:0 Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
3. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
6. Шальке 04 5:2 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
7. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Карлсруэ 3:0 Заявка 8 3 3 2 14 - 11 12
9. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
10. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
11. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
13. Ганновер 96 0:3 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен 2:5 Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 5:2 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Дармштадт 2:0 Заявка 8 3 2 3 17 - 13 11
6. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
7. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
8. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
9. Зандхаузен 2:5 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
11. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
12. Карлсруэ 3:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Ганновер 96 0:3 Заявка 8 1 3 4 6 - 14 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Ганновер 96
2.32
4.30
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Карлсруэ 3:0 Ганновер 96 онлайн


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