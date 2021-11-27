Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:0
Второй тайм: 80'
Стадион: BBBank Wildpark
3' Желтая карточкаГондорф Жером
10' Желтая карточкаХульт Никлас
1:0
17' ГолЧой Кён-Рок
23' Желтая карточкаЭрнст Себастьян
2:0
27' ГолГордон Даниэль
3:0
29' ГолВанитцек Марвин
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
21
Муроя
Сэй
23
Крайнц
Лука
29
Ондуа
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
Ход матча
10'
17'
1:0
23'
27'
2:0
29'
3:0
История личных встреч
Карлсруэ
Ганновер 96
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|7
|0.47
|Ванитцек Марвин
|4
|0.27
|Чой Кён-Рок
|4
|0.27
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0.2
|Тиеде Марко
|1
|0.07
|Гордон Даниэль
|1
|0.07
|Юнг Себастьян
|1
|0.07
|Кобальд Кристоф
|1
|0.07
|Батмаз Малик
|1
|0.07
|Котер Доминик
|1
|0.07
|Хайзе Филип
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|4
|0.27
|Эрнст Себастьян
|1
|0.07
|Кайзер Доминик
|1
|0.07
|Дукш Марвин
|1
|0.07
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.07
|Муслия Флоран
|1
|0.07
|Майна Линтон
|1
|0.07
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|1
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Кобальд Кристоф
|4
|0
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Гондорф Жером
|3
|0
|Брайтхаупт Тим
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|4
|1
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Хульт Никлас
|2
|0
|Кайзер Доминик
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Штольце Себастьян
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
25%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
5
63%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
24
12
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
5
21%
1
8%
1-15
3
13%
2
17%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
2
8%
3
25%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
29%
29%
4
33%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
17%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4
Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0
Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|2:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|37 - 16
|29
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 16
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Шальке 04
|5:2 Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|5.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|8.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|9.
|Карлсруэ
|3:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 21
|21
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 25
|14
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 22
|14
|16.
|Ганновер 96
|0:3 Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 21
|14
|17.
|Зандхаузен
|2:5 Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 33
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|6.
|Шальке 04
|5:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Карлсруэ
|3:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|9.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|13.
|Ганновер 96
|0:3 Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|2:5 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|5:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Дармштадт
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 13
|11
|6.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|8.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|9.
|Зандхаузен
|2:5 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|12.
|Карлсруэ
|3:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Ганновер 96
|0:3 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3