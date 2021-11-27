Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
0:1
62' ГолПфайффер Лука
0:2
75' ГолСейдель Аарон
1:2
85' ГолЙонжич Антонио
86' Желтая карточкаПфайффер Лука
26
Гонтер
Сёрен
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
19
Сиярич
Омар
19
Карич
Эмир
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сиярич ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кипс ТимВратарь
- Вратарь
-
27 Хертель СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
-
22 Гуйе БабакарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Ход матча
62'
0:1
75'
0:2
85'
1:2
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 7
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 11
-
46 Владение мячом, % 54
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Дармштадт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.33
|Кюн Николас
|2
|0.13
|Гуйе Бабакар
|2
|0.13
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.07
|Сиярич Омар
|1
|0.07
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.07
|Барилла Энтони
|1
|0.07
|Хертель Саша
|1
|0.07
|Цолински Бен
|0
|0
|Хоксхайдт Ян
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пфайффер Лука
|12
|0.8
|Титц Филлип
|11 (1)
|0.73
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.13
|Ману Брайдон
|2
|0.13
|Голлер Беньямин
|2
|0.13
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.13
|Хонзак Матиас
|1
|0.07
|Холланд Фабиан
|1
|0.07
|Карич Эмир
|1
|0.07
|Сейдель Аарон
|1
|0.07
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Назаров Дмитрий II
|5
|0
|Фандрих Клеменс
|3
|1
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|Гонтер Сёрен
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Карлсон Дирк
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Цолински Бен
|2
|0
|Йонжич Антонио
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Барилла Энтони
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бадер Маттиас
|4
|0
|Гьясула Клаус
|4
|0
|Пфайффер Патрик
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Пфайффер Лука
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
4
22%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
1
13%
4
22%
46-60
2
25%
5
28%
61-75
2
25%
1
6%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
46%
76-90
Забито
7
18
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
3
17%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
1
14%
7
39%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
3
43%
1
6%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Забито
15
36
5 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
0
0%
7
19%
1-15
2
13%
4
11%
16-30
3
20%
10
28%
31-45
2
13%
4
11%
46-60
3
20%
9
25%
61-75
5
33%
2
6%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
19%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1
Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|37 - 17
|29
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 16
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|5.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|8.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 25
|14
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 33
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|9.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|6.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|8.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3