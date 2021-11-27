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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
1:2
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
0:1
62' Гол
Пфайффер Лука
0:2
75' Гол
Сейдель Аарон
1:2
85' Гол
Йонжич Антонио
86' Желтая карточка
Пфайффер Лука
90'+4
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
23
Барилла
Энтони
26
Гонтер
Сёрен
3
Карлсон
Дирк
11
Кюн
Николас
30
Шрек
Сэм
18
Мессегем
Суфьян
19
Сиярич
Омар
9
Йонжич
Антонио
7
Хоксхайдт
Ян
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
19
Карич
Эмир
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
32
Холланд
Фабиан
18
Хонзак
Матиас
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
Эрцгебирге Ауэ
4-4-2
Дармштадт
4-4-2

Ход матча

46'
Гуйе Бабакар
Сиярич Омар
 
56'
 
Сейдель Аарон
Хонзак Матиас
62'
0:1
Пфайффер Лука
(Титц Филлип)
66'
Баумгарт Том
Хоксхайдт Ян
 
72'
 
Скарке Тим
Ману Брайдон
75'
0:2
Сейдель Аарон
(Бадер Маттиас)
85'
Йонжич Антонио
1:2
86'
 
Пфайффер Лука
90'
 
Зобих Лассе
Титц Филлип
90'
Манце Антонио
Мессегем Суфьян
 
90'
 
Мелем Марвин
Кемпе Тобиас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 11
  • 46 Владение мячом, % 54

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Дармштадт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
4:1
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.33
Кюн Николас 2 0.13
Гуйе Бабакар 2 0.13
Назаров Дмитрий II 1 0.07
Сиярич Омар 1 0.07
Бюссманн Гаэтен 1 0.07
Барилла Энтони 1 0.07
Хертель Саша 1 0.07
Цолински Бен 0 0
Хоксхайдт Ян 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пфайффер Лука 12 0.8
Титц Филлип 11 (1) 0.73
Кемпе Тобиас 2 (1) 0.13
Ману Брайдон 2 0.13
Голлер Беньямин 2 0.13
Шнелльхардт Фабиан 2 0.13
Хонзак Матиас 1 0.07
Холланд Фабиан 1 0.07
Карич Эмир 1 0.07
Сейдель Аарон 1 0.07
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Мелем Марвин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назаров Дмитрий II 5 0
Фандрих Клеменс 3 1
Мессегем Суфьян 3 1
Гонтер Сёрен 3 0
Шрек Сэм 3 0
Карлсон Дирк 3 0
Штраус Джон-Патрик 2 0
Цолински Бен 2 0
Йонжич Антонио 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Манце Антонио 1 0
Барилла Энтони 1 0
Кюн Николас 1 0
Сиярич Омар 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадер Маттиас 4 0
Гьясула Клаус 4 0
Пфайффер Патрик 4 0
Кемпе Тобиас 3 0
Карич Эмир 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Титц Филлип 2 0
Пфайффер Лука 2 0
Ману Брайдон 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
4
22%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
1
13%
4
22%
46-60
2
25%
5
28%
61-75
2
25%
1
6%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
6
46%
76-90

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
3
17%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
1
14%
7
39%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
3
43%
1
6%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Забито

15
36
5 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
0
0%
7
19%
1-15
2
13%
4
11%
16-30
3
20%
10
28%
31-45
2
13%
4
11%
46-60
3
20%
9
25%
61-75
5
33%
2
6%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
4
19%
3
17%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
4
19%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Вольфсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Оснабрюк 2:1 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8
Дармштадт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1
Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Хайденхайм 5:1 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Бохум 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 15 9 2 4 37 - 17 29
2. Санкт-Паули Заявка 14 9 2 3 31 - 16 29
3. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
4. Шальке 04 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
5. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
6. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
7. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
8. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
9. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
10. Вердер Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
13. Фортуна Заявка 15 4 4 7 19 - 22 16
14. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 15 - 25 14
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен Заявка 15 3 3 9 16 - 33 12
18. Ингольштадт Заявка 14 1 3 10 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
3. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
6. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
7. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
9. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
10. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
11. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
13. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
6. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
7. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
8. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
9. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
11. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
12. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Титц Филлип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 1:2 Дармштадт онлайн


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