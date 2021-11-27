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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
5:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 46319
Зандхаузен
0'
14' Желтая карточка
Бахманн Яник
41' Желтая карточка
Бюльтер Мариус
0:1
47' Гол
Рицмайер Марсель
1:1
58' Гол
Оуведжан Томас
2:1
64' Гол
Бюльтер Мариус
3:1
72' Гол в свои ворота
Жиров Александр
3:2
74' Гол
Теструт Паскаль
4:2
76' Гол
Бюльтер Мариус
5:2
82' Гол
Саласар Родриго
90'+2
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
27
Ранфтль
Райнхольд
10
Саласар
Родриго
17
Флик
Флориан
24
Дрекслер
Доминик
2
Оуведжан
Томас
21
Пирингер
Марвин
11
Бюльтер
Мариус
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
15
Хён
Иммануэль
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
26
Бахманн
Яник
22
Рицмайер
Марсель
19
Айдини
Басхким
35
Бенсоп
Чарлисон
7
Суку
Себио
37
Теструт
Паскаль
Шальке 04
3-5-2
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Шальке 04
Зандхаузен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:4
К
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 12 0.8
Бюльтер Мариус 6 0.4
Оуведжан Томас 2 0.13
Каминьски Марцин 2 0.13
Дрекслер Доминик 1 0.07
Саласар Родриго 1 0.07
Айдин Мехмет 1 0.07
Пирингер Марвин 1 0.07
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 5 (1) 0.33
Хён Иммануэль 3 0.2
Эшвайн Александер 2 0.13
Бахманн Яник 2 0.13
Суку Себио 1 0.07
Зикер Арне 1 0.07
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.07
Рицмайер Марсель 1 0.07
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Ценга Эрик 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палссон Виктор 2 1
Каминьски Марцин 3 0
Пирингер Марвин 3 0
Флик Флориан 3 0
Теродде Симон 2 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Итакура Ко 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0
Саласар Родриго 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рицмайер Марсель 4 1
Ценга Эрик 5 0
Диаките Умар 2 1
Дикмайер Деннис 3 0
Эшвайн Александер 3 0
Хён Иммануэль 3 0
Теструт Паскаль 2 0
Суку Себио 2 0
Жиров Александр 2 0
Уахим Анас 2 0
Айдини Басхким 2 0
Бенсоп Чарлисон 1 0
Древес Патрик 1 0
Окороджи Чима 1 0
Ренен Николай 1 0
Бахманн Яник 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
7
41%
4
33%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
5
33%
6
40%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
17
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
3
50%
5
29%
29%
76-90

Забито

26
17
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
3
12%
4
24%
46-60
4
15%
5
29%
29%
61-75
10
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
32
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
24%
5
16%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
3
14%
6
19%
46-60
4
19%
6
19%
61-75
8
38%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0
Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3
Зандхаузен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2
Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2 Бохум - Зандхаузен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 15 9 2 4 37 - 17 29
2. Санкт-Паули Заявка 14 9 2 3 31 - 16 29
3. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
4. Шальке 04 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
5. Падерборн Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
6. Нюрнберг Заявка 14 6 6 2 19 - 12 24
7. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
8. Гамбург Заявка 14 5 8 1 24 - 16 23
9. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
10. Вердер Заявка 14 5 5 4 20 - 20 20
11. Ганза Заявка 14 5 2 7 17 - 24 17
12. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
13. Фортуна Заявка 15 4 4 7 19 - 22 16
14. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 15 - 25 14
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен Заявка 15 3 3 9 16 - 33 12
18. Ингольштадт Заявка 14 1 3 10 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
3. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
6. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
7. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
9. Гамбург Заявка 7 2 5 0 13 - 9 11
10. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
11. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
13. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
6. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
7. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
8. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
9. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
11. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
12. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Санкт-Паули Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Бюльтер Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Бахманн Яник получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 5:2 Зандхаузен онлайн


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