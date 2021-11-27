Германия: Бундеслига 2 2021-2022
5:2
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 46319
14' Желтая карточкаБахманн Яник
41' Желтая карточкаБюльтер Мариус
0:1
47' ГолРицмайер Марсель
1:1
58' ГолОуведжан Томас
2:1
64' ГолБюльтер Мариус
3:1
72' Гол в свои воротаЖиров Александр
3:2
74' ГолТеструт Паскаль
4:2
76' ГолБюльтер Мариус
5:2
82' ГолСаласар Родриго
33
Тиау
Малик
17
Флик
Флориан
26
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шварц Алоис
Ход матча
14'
41'
47'
0:1
58'
64'
2:1
72'
3:1
74'
3:2
76'
82'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Шальке 04
Зандхаузен
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|12
|0.8
|Бюльтер Мариус
|6
|0.4
|Оуведжан Томас
|2
|0.13
|Каминьски Марцин
|2
|0.13
|Дрекслер Доминик
|1
|0.07
|Саласар Родриго
|1
|0.07
|Айдин Мехмет
|1
|0.07
|Пирингер Марвин
|1
|0.07
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|5 (1)
|0.33
|Хён Иммануэль
|3
|0.2
|Эшвайн Александер
|2
|0.13
|Бахманн Яник
|2
|0.13
|Суку Себио
|1
|0.07
|Зикер Арне
|1
|0.07
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.07
|Рицмайер Марсель
|1
|0.07
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Ценга Эрик
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палссон Виктор
|2
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Пирингер Марвин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рицмайер Марсель
|4
|1
|Ценга Эрик
|5
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Дикмайер Деннис
|3
|0
|Эшвайн Александер
|3
|0
|Хён Иммануэль
|3
|0
|Теструт Паскаль
|2
|0
|Суку Себио
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Айдини Басхким
|2
|0
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
7
41%
4
33%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
4
27%
2
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
5
33%
6
40%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
6
17
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
1
17%
2
12%
61-75
3
50%
5
29%
29%
76-90
Забито
26
17
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
3
18%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
3
12%
4
24%
46-60
4
15%
5
29%
29%
61-75
10
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
32
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
5
24%
5
16%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
3
14%
6
19%
46-60
4
19%
6
19%
61-75
8
38%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0
Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3
Зандхаузен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2
Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Ян - Зандхаузен 3:0 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Вюрцбург Кикерс - Зандхаузен 1:2 Бохум - Зандхаузен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|37 - 17
|29
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 16
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|5.
|Падерборн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 12
|24
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|8.
|Гамбург
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|24 - 16
|23
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 20
|20
|11.
|Ганза
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 24
|17
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 25
|14
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 33
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|9.
|Гамбург
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 9
|11
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|11.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|6.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|8.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3