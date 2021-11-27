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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
12
Перван
Павао
4
Лакруа
Максанс
23
Гилавоги
Жошуа
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
8
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
15
Руссийон
Жером
10
Нмеча
Лукас
28
Лукебакио
Доди
9
Вегхорст
Ваут
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
14
Шульц
Нико
23
Джан
Эмре
8
Дауд
Махмуд
39
Вольф
Мариус
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
Вольфсбург
3-4-2-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Боруссия Д

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

30 матчей

23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Б
0:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:5
Б
5:1
Б
1:2
К
1:3
Б
2:1
Б
2:2
К
2:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:3
Б
1:3
Б
5:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нмеча Лукас 5 0.42
Вегхорст Ваут 4 (1) 0.33
Баку Ридле 2 0.17
Руссийон Жером 1 0.08
Арнольд Максимилиан 1 0.08
Вальдшмидт Лука 1 0.08
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (2) 0.75
Ройс Марко 4 0.33
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.25
Беллингхем Джуд 2 0.17
Брандт Юлиан 2 0.17
Азар Торган 2 0.17
Джованни Рейна 2 0.17
Хуммельс Матс 1 0.08
Мален Дониэлл 1 0.08
Тиггес Штеффен 1 0.08
Джан Эмре 1 (1) 0.08
Мёнье Тома 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 1 2
Гилавоги Жошуа 4 0
Руссийон Жером 4 0
Мбабу Кевин 3 0
Штеффен Ренато 3 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Баку Ридле 2 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Нмеча Лукас 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Нмеча Феликс 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Беллингхем Джуд 3 0
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Шульц Нико 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

9
21
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
22%
5
24%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
2
22%
4
19%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Забито

14
29
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
14%
3
10%
1-15
3
21%
3
10%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
21%
7
24%
46-60
4
29%
5
17%
61-75
2
14%
5
17%
76-90

Пропущено

14
19
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
3
21%
5
26%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0
Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3
Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д Заявка 12 9 0 3 30 - 18 27
3. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин Заявка 12 5 5 2 19 - 17 20
6. Вольфсбург Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
8. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
9. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Кёльн Заявка 12 3 6 3 18 - 21 15
12. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
13. Герта Заявка 12 4 1 7 12 - 26 13
14. Бохум Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
15. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
16. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
17. Арминия Заявка 12 1 6 5 9 - 18 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 8 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
7. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
8. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
10. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
14. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
9. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 16 минут.

    Главный судья: Яблонски Свен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 138
    Вольфсбург 14.5% (20)
    X 30.4% (42)
    Боруссия Д 55.1% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Боруссия Д
    2.95
    3.54
    2.64
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вольфсбург - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч Вольфсбург - Боруссия Д

    Исход игры
    Вольфсбург
    14.4% (20)
    Ничья
    30.2% (42)
    Боруссия Д
    55.4% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (88)
    Меньше
    31.25% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    92.97% (119)
    Нет
    7.03% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    38.8% (54)
    1:1 Ничья
    22.3% (31)
    2:1 Вольфсбург
    10.1% (14)
    2:2 Ничья
    5% (7)
    2:3 Боруссия Д
    4.3% (6)
    1:3 Боруссия Д
    3.6% (5)
    0:1 Боруссия Д
    2.9% (4)
    0:2 Боруссия Д
    2.2% (3)
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