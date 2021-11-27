Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Фольксваген-Арена
12
Перван
Павао
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
24
Мёнье
Тома
14
Шульц
Нико
23
Джан
Эмре
39
Вольф
Мариус
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мбабу КевинПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Боруссия Д
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
30 матчей
23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|5
|0.42
|Вегхорст Ваут
|4 (1)
|0.33
|Баку Ридле
|2
|0.17
|Руссийон Жером
|1
|0.08
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.08
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.08
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|9 (2)
|0.75
|Ройс Марко
|4
|0.33
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.25
|Беллингхем Джуд
|2
|0.17
|Брандт Юлиан
|2
|0.17
|Азар Торган
|2
|0.17
|Джованни Рейна
|2
|0.17
|Хуммельс Матс
|1
|0.08
|Мален Дониэлл
|1
|0.08
|Тиггес Штеффен
|1
|0.08
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.08
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|1
|2
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Руссийон Жером
|4
|0
|Мбабу Кевин
|3
|0
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Нмеча Лукас
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|4
|0
|Беллингхем Джуд
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Шульц Нико
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
9
21
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
22%
5
24%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
2
22%
4
19%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Забито
14
29
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
14%
3
10%
1-15
3
21%
3
10%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
21%
7
24%
46-60
4
29%
5
17%
61-75
2
14%
5
17%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
3
21%
5
26%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0
Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3
Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|30 - 18
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|9.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 21
|15
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 19
|13
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|8 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Вольфсбург - Боруссия Д
Исход игры
Вольфсбург
14.4% (20)
Ничья
30.2% (42)
Боруссия Д
55.4% (77)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (88)
Меньше
31.25% (40)
Обе команды забьют
Да
92.97% (119)
Нет
7.03% (9)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
38.8% (54)
1:1 Ничья
22.3% (31)
2:1 Вольфсбург
10.1% (14)
2:2 Ничья
5% (7)
2:3 Боруссия Д
4.3% (6)
1:3 Боруссия Д
3.6% (5)
0:1 Боруссия Д
2.9% (4)
0:2 Боруссия Д
2.2% (3)
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