Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Фольксваген-Арена
История личных встреч
Вольфсбург
Боруссия Д
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
30 матчей
23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
6 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нмеча Лукас
|5
|0.42
|Вегхорст Ваут
|4 (1)
|0.33
|Баку Ридле
|2
|0.17
|Руссийон Жером
|1
|0.08
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.08
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.08
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|9 (2)
|0.75
|Ройс Марко
|4
|0.33
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.25
|Беллингхем Джуд
|2
|0.17
|Брандт Юлиан
|2
|0.17
|Азар Торган
|2
|0.17
|Джованни Рейна
|2
|0.17
|Хуммельс Матс
|1
|0.08
|Мален Дониэлл
|1
|0.08
|Тиггес Штеффен
|1
|0.08
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.08
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|1
|2
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Руссийон Жером
|4
|0
|Мбабу Кевин
|3
|0
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Нмеча Лукас
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|4
|0
|Беллингхем Джуд
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Шульц Нико
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
9
21
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
22%
5
24%
46-60
3
33%
3
14%
61-75
2
22%
4
19%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Забито
14
29
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
14%
3
10%
1-15
3
21%
3
10%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
21%
7
24%
46-60
4
29%
5
17%
61-75
2
14%
5
17%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
3
21%
5
26%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0
Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3
Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|30 - 18
|27
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 11
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|9.
|Майнц
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|11.
|Кёльн
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 21
|15
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Бохум
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|10 - 19
|13
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 21
|12
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|16 - 22
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|8 - 33
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|7.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|13.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|10.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Вольфсбург - Боруссия Д
Исход игры
Вольфсбург
3.1% (1)
Ничья
15.6% (5)
Боруссия Д
81.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
80.65% (25)
Меньше
19.35% (6)
Обе команды забьют
Да
90.32% (28)
Нет
9.68% (3)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
59.4% (19)
0:2 Боруссия Д
9.4% (3)
1:1 Ничья
9.4% (3)
2:2 Ничья
6.3% (2)
1:3 Боруссия Д
6.3% (2)
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