Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Рейн Энерги
1:0
55' ГолЛюбичич Деян
60' Желтая карточкаДуда Ондрей
60' Желтая карточкаЗоммер Янн
64' Желтая карточкаЗакария Денис
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
55'
1:0
60'
60'
64'
70'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Кёльн
Боруссия М
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|8
|0.62
|Скири Эйе
|3
|0.23
|Кайнц Флориан
|2
|0.15
|Андерссон Себастьян
|1
|0.08
|Ут Марк
|1
|0.08
|Шауб Луис
|1
|0.08
|Эзкан Салих
|1
|0.08
|Любичич Деян
|1
|0.08
|Лемперте Тим
|1
|0.08
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|6
|0.46
|Плеа Алассан
|3
|0.23
|Штиндль Ларс
|2
|0.15
|Закария Денис
|2
|0.15
|Нойхаус Флориан
|2
|0.15
|Эмболо Брель
|1
|0.08
|Скалли Джозеф
|1
|0.08
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Модест Антони
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Шмиц Бенно
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|4
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Бейер Луис
|3
|0
|Коне Куадио
|3
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
8%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
50%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
19
18
4 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
11%
6
33%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
11%
6
33%
31-45
7
37%
1
6%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
6
32%
2
11%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
20%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
5
25%
4
31%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
2
10%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0
Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0
Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|2:1 Заявка
|13
|10
|0
|3
|32 - 19
|30
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|3.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|6.
|Хоффенхайм
|5:3 Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 20
|20
|7.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 16
|20
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|9.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 21
|18
|10.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Герта
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 26
|16
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|14.
|Бохум
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 20
|14
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|16.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 22
|12
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|3:5 Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 38
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|2:1 Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 8
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|Хоффенхайм
|5:3 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|10.
|Бохум
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Герта
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|13.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|15.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|3:5 Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|2:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|5:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|Герта
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Бохум
|1:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|17.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|3:5 Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Боруссия М
Исход игры
Кёльн
23.7% (32)
Ничья
34.1% (46)
Боруссия М
42.2% (57)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (74)
Меньше
43.08% (56)
Обе команды забьют
Да
83.85% (109)
Нет
16.15% (21)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
31.9% (43)
1:1 Ничья
25.9% (35)
2:1 Кёльн
12.6% (17)
1:0 Кёльн
8.1% (11)
2:2 Ничья
6.7% (9)
0:1 Боруссия М
5.2% (7)
2:3 Боруссия М
1.5% (2)
3:2 Кёльн
1.5% (2)
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