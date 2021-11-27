Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Коне Куадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Эльведи Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Кёльн

42' Близко! Закария Денис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

42' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Должен был быть гол! Херрманн Патрик имел отличный шанс, но Марвин Швабе не дал голу состоятся!

41' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Хофманн Йонас из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

39' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Модест Антони оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Янн Зоммер перевел мяч на угловой.

34' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Кёльн выполняет удар от ворот.

31' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хорошую попытку сделал Дуда Ондрей . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

23' Кайнц Флориан из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Хорошую попытку сделал Модест Антони . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Кайнц Флориан из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Отличный пас сделал Кайнц Флориан из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

16' Эзкан Салих из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Шмиц Бенно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хорошую попытку сделал Скалли Джозеф . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Кёльн выполняет удар от ворот.

12' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Шмиц Бенно не смог попасть в створ ударом издали

12' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Кёльн выполняет удар от ворот.

7' Дуда Ондрей нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

7' Хектор Йонас из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Хорошую попытку сделал Дуда Ондрей . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Шмиц Бенно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кёльн начинает с центра поля