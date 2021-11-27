Германия: Бундеслига 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
1:0
55' ГолЛюбичич Деян
60' Желтая карточкаДуда Ондрей
60' Желтая карточкаЗоммер Янн
64' Желтая карточкаЗакария Денис
1:1
74' ГолХофманн Йонас
2:1
77' ГолУт Марк
3:1
78' ГолДуда Ондрей
90' Желтая карточкаТюрам Маркус
4:1
90' ГолАндерссон Себастьян
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
55'
1:0
60'
60'
64'
70'
74'
1:1
77'
2:1
78'
3:1
90'
90'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
5 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Кёльн
Боруссия М
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|8
|0.62
|Скири Эйе
|3
|0.23
|Кайнц Флориан
|2
|0.15
|Андерссон Себастьян
|2
|0.15
|Ут Марк
|2
|0.15
|Шауб Луис
|1
|0.08
|Дуда Ондрей
|1
|0.08
|Эзкан Салих
|1
|0.08
|Любичич Деян
|1
|0.08
|Лемперте Тим
|1
|0.08
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|7
|0.54
|Плеа Алассан
|3
|0.23
|Штиндль Ларс
|2
|0.15
|Закария Денис
|2
|0.15
|Нойхаус Флориан
|2
|0.15
|Эмболо Брель
|1
|0.08
|Скалли Джозеф
|1
|0.08
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Модест Антони
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Шмиц Бенно
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Эзкан Салих
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|4
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Бейер Луис
|3
|0
|Коне Куадио
|3
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Тюрам Маркус
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
2 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
6%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
8
47%
2
29%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
44%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
6
46%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
23
19
4 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
9%
6
32%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
9%
6
32%
31-45
8
35%
1
5%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
9
39%
2
11%
76-90
Пропущено
21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
19%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
5
24%
4
24%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
2
10%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0
Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0
Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 19
|30
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|41 - 13
|29
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 20
|20
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 17
|20
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 22
|18
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Бохум
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|12 - 20
|16
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|9 - 18
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 39
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 5
|16
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|9.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Кёльн 4:1 Боруссия М
Исход игры
Кёльн
23.7% (32)
Ничья
34.1% (46)
Боруссия М
42.2% (57)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (74)
Меньше
43.08% (56)
Обе команды забьют
Да
83.85% (109)
Нет
16.15% (21)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
31.9% (43)
1:1 Ничья
25.9% (35)
2:1 Кёльн
12.6% (17)
1:0 Кёльн
8.1% (11)
2:2 Ничья
6.7% (9)
0:1 Боруссия М
5.2% (7)
3:2 Кёльн
1.5% (2)
2:0 Кёльн
1.5% (2)
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