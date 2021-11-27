  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
4:1
Конец матча

Стадион:
Боруссия М
0'
1:0
55' Гол
Любичич Деян
60' Желтая карточка
Дуда Ондрей
60' Желтая карточка
Зоммер Янн
64' Желтая карточка
Закария Денис
1:1
74' Гол
Хофманн Йонас
2:1
77' Гол
Ут Марк
3:1
78' Гол
Дуда Ондрей
90' Желтая карточка
Тюрам Маркус
4:1
90' Гол
Андерссон Себастьян
90'+4
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
7
Херрманн
Патрик
8
Закария
Денис
17
Коне
Куадио
29
Скалли
Джозеф
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
Кёльн
4-2-3-1
Боруссия М
3-4-2-1

Ход матча

51'
Шиндлер Кингсли
Хектор Йонас
 
55'
Любичич Деян
(Шмиц Бенно)
1:0
60'
Дуда Ондрей
 
60'
 
Зоммер Янн
64'
 
Закария Денис
66'
 
Тюрам Маркус
Штиндль Ларс
66'
 
Нойхаус Флориан
Коне Куадио
70'
Андерссон Себастьян
Модест Антони
 
70'
Ут Марк
Кайнц Флориан
 
74'
1:1
Хофманн Йонас
(Херрманн Патрик)
77'
Ут Марк
2:1
78'
Дуда Ондрей
3:1
81'
 
Лайнер Штефан
Херрманн Патрик
81'
 
Нец Лука
Скалли Джозеф
82'
Шауб Луис
Любичич Деян
 
82'
Тилманн Ян
Дуда Ондрей
 
90'
 
Тюрам Маркус
90'
Андерссон Себастьян
(Шауб Луис)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Кёльн
Боруссия М

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
1:2
Б2
1:1
Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 8 0.62
Скири Эйе 3 0.23
Кайнц Флориан 2 0.15
Андерссон Себастьян 2 0.15
Ут Марк 2 0.15
Шауб Луис 1 0.08
Дуда Ондрей 1 0.08
Эзкан Салих 1 0.08
Любичич Деян 1 0.08
Лемперте Тим 1 0.08
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 7 0.54
Плеа Алассан 3 0.23
Штиндль Ларс 2 0.15
Закария Денис 2 0.15
Нойхаус Флориан 2 0.15
Эмболо Брель 1 0.08
Скалли Джозеф 1 0.08
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Нец Лука 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Модест Антони 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Шмиц Бенно 2 0
Мере Хорхе 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Ут Марк 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Эзкан Салих 1 0
Тилманн Ян 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 4 0
Закария Денис 4 0
Бейер Луис 3 0
Коне Куадио 3 0
Вольф Ханнес 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Зоммер Янн 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Эльведи Нико 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Тюрам Маркус 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
2 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
6%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
8
47%
2
29%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
44%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
6
46%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

23
19
4 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
9%
6
32%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
9%
6
32%
31-45
8
35%
1
5%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
9
39%
2
11%
76-90

Пропущено

21
17
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
19%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
5
24%
4
24%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
2
10%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0
Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0
Герта - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Байер Л - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 1:1 Кайзерслаутерн - Боруссия М 0:1 Боруссия М - Гронинген 2:1 Бавария - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Метц 1:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:2 Вердер - Боруссия М 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 10 0 3 33 - 19 30
2. Бавария 0:0 Заявка 13 9 2 2 41 - 13 29
3. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин Заявка 12 5 5 2 19 - 17 20
6. Хоффенхайм Заявка 13 6 2 5 27 - 20 20
7. Вольфсбург Заявка 13 6 2 5 15 - 17 20
8. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
9. Кёльн Заявка 13 4 6 3 22 - 22 18
10. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Бохум Заявка 13 5 1 7 12 - 20 16
13. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 13 3 4 6 12 - 22 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия 0:0 Заявка 13 1 7 5 9 - 18 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 39 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария 0:0 Заявка 7 5 1 1 22 - 5 16
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
9. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
12. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
13. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия 0:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Арминия 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
12. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Кёльн 23.7% (32)
X 34.1% (46)
Боруссия М 42.2% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Кёльн 4:1 Боруссия М онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 4:1 Боруссия М

Исход игры
Кёльн
23.7% (32)
Ничья
34.1% (46)
Боруссия М
42.2% (57)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (74)
Меньше
43.08% (56)
Обе команды забьют
Да
83.85% (109)
Нет
16.15% (21)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
31.9% (43)
1:1 Ничья
25.9% (35)
2:1 Кёльн
12.6% (17)
1:0 Кёльн
8.1% (11)
2:2 Ничья
6.7% (9)
0:1 Боруссия М
5.2% (7)
3:2 Кёльн
1.5% (2)
2:0 Кёльн
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 