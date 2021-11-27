ОРТЕГА! Снова вступает в игру Штефан, справляясь с выстрелом Лероя Сане с дальней дистанции. Ещё один угловой для хозяев.

"Арминия" снова справилась с угловым соперника, выбив мяч из штрафной, где его подобрал Эрнандес и пробил, попав в оппонента.

Дэвис сыграл в стенку с Толиссо, а потом покатил на левый фланг на Мюллера, но Томаса успели закрыть защитники "Арминии".

Бруннер исполнил стандарт с левого фланга, отправив мяч к линии штрафной, где воздух остался за игроками "Баварии".

На первых минутах "Арминия" гораздо чаще оказывалась у чужой штрафной, а сейчас ситуация изменилась, преимущественно обороняется.

11' Эрнандес выполняет передачу на линию штрафной площадки, там Левандовски, который играет пяткой на Сане и ошибается.

10' Корнер в исполнении "Баварии" обошёлся без остроты - гости выиграли воздух и отправили мяч за боковую линию.

9' ОПАСНО! Снова Мюллер угрожает воротам соперника, стреляя из пределов штрафной, но Ортега справляется, переводя мяч за лицевую линию.

8' Томас Мюллер выигрывает позицию на линии вратарской и переправляет мяч в правый угол, откуда на вынос играет один из игроков "Арминии".

7' И сразу же ещё одно наступление провела "Арминия", нанеся два удара, второй из которых был из офсайда.

6' "Арминия" и не думает отсиживаться в обороне, стараясь отвечать атакой на атаку. Сейчас гости прошли по правому флангу и навесили, но хозяева отбились.

5' Очень странно гости разыграли корнер, подарив мяч сопернику - Бруннер сыграл на Шёпфа, Алессандро выполнил передачу в ответ, которую Седрик пропустил, посчитав, что находится в офсайде.

4' Контратака "Арминии" завершается назначением углового - Альфонсо Дэвис выбил мяч за лицевую линию.

3' Штефан Ортега подключился к игре в пас и выполнил длинную передачу на чужую половину поля, которая адресата не нашла.

2' Альфонсо Дэвис получил мяч на левом фланге и выполнил передачу в касание на Лероя Сане, но безуспешно - соперники перехватили.