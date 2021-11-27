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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Арминия
0' 14'
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
8
Горецка
Леон
24
Толиссо
Корентен
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
8
Шёпф
Алессандро
19
Притль
Мануэль
39
Василиадис
Себастиан
20
Виммер
Патрик
9
Клос
Фабиан
11
Окугава
Масая
Бавария
4-2-3-1
Арминия
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

История личных встреч

Бавария
Арминия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
3:3
Б
1:4
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 14 (2) 1.08
Гнабри Серж 6 0.46
Мюллер Томас 4 0.31
Сане Лерой 3 0.23
Киммих Йозуа 3 0.23
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.23
Мусиала Джамал 2 0.15
Горецка Леон 2 0.15
Коман Кингсли 2 0.15
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 3 (2) 0.23
Окугава Масая 3 0.23
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.15
Виммер Патрик 1 0.08
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюле Никлас 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Сане Лерой 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Виммер Патрик 3 0
Бруннер Седрик 2 0
Кунце Фабиан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Андраде Андреас 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
4
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
6
29%
1
25%
16-30
2
10%
2
50%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

18
5
13 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
4
22%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
39%
1
20%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
11%
2
40%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
4
33%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

39
9
22 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
5
13%
1
11%
1-15
8
21%
1
11%
16-30
9
23%
3
33%
31-45
5
13%
1
11%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
6
15%
3
33%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
6
33%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2
Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2
Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 10 0 3 33 - 19 30
2. Бавария 0:0 Заявка 13 9 2 2 41 - 13 29
3. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин Заявка 12 5 5 2 19 - 17 20
6. Хоффенхайм Заявка 13 6 2 5 27 - 20 20
7. Вольфсбург Заявка 13 6 2 5 15 - 17 20
8. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
9. Кёльн Заявка 13 4 6 3 22 - 22 18
10. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Бохум Заявка 13 5 1 7 12 - 20 16
13. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 13 3 4 6 12 - 22 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия 0:0 Заявка 13 1 7 5 9 - 18 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 39 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария 0:0 Заявка 7 5 1 1 22 - 5 16
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
9. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
12. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
13. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия 0:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Арминия 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
12. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 16'
    На первых минутах "Арминия" гораздо чаще оказывалась у чужой штрафной, а сейчас ситуация изменилась, преимущественно обороняется. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Бруннер исполнил стандарт с левого фланга, отправив мяч к линии штрафной, где воздух остался за игроками "Баварии". 
  • 14'
    Дэвис сыграл в стенку с Толиссо, а потом покатил на левый фланг на Мюллера, но Томаса успели закрыть защитники "Арминии". 
  • Угловой
    13'
    "Арминия" снова справилась с угловым соперника, выбив мяч из штрафной, где его подобрал Эрнандес и пробил, попав в оппонента. 
  • Опасный момент
    12'
    ОРТЕГА! Снова вступает в игру Штефан, справляясь с выстрелом Лероя Сане с дальней дистанции. Ещё один угловой для хозяев. 
  • 11'
    Эрнандес выполняет передачу на линию штрафной площадки, там Левандовски, который играет пяткой на Сане и ошибается. 
  • Угловой
    10'
    Корнер в исполнении "Баварии" обошёлся без остроты - гости выиграли воздух и отправили мяч за боковую линию. 
  • Опасный момент
    9'
    ОПАСНО! Снова Мюллер угрожает воротам соперника, стреляя из пределов штрафной, но Ортега справляется, переводя мяч за лицевую линию. 
  • Опасный момент
    8'
    Томас Мюллер выигрывает позицию на линии вратарской и переправляет мяч в правый угол, откуда на вынос играет один из игроков "Арминии". 
  • Офсайд
    7'
    И сразу же ещё одно наступление провела "Арминия", нанеся два удара, второй из которых был из офсайда. 
  • 6'
    "Арминия" и не думает отсиживаться в обороне, стараясь отвечать атакой на атаку. Сейчас гости прошли по правому флангу и навесили, но хозяева отбились. 
  • 5'
    Очень странно гости разыграли корнер, подарив мяч сопернику - Бруннер сыграл на Шёпфа, Алессандро выполнил передачу в ответ, которую Седрик пропустил, посчитав, что находится в офсайде. 
  • Угловой
    4'
    Контратака "Арминии" завершается назначением углового - Альфонсо Дэвис выбил мяч за лицевую линию. 
  • 3'
    Штефан Ортега подключился к игре в пас и выполнил длинную передачу на чужую половину поля, которая адресата не нашла. 
  • 2'
    Альфонсо Дэвис получил мяч на левом фланге и выполнил передачу в касание на Лероя Сане, но безуспешно - соперники перехватили. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Марко Фриц даёт свисток и мы начинаем! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бавария 0:0 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Бавария 0:0 Арминия

Исход игры
Бавария
97.9% (140)
Ничья
0.7% (1)
Арминия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.03% (103)
Меньше
21.97% (29)
Обе команды забьют
Да
23.48% (31)
Нет
76.52% (101)
Популярный счёт
3:0 Бавария
32.9% (47)
2:0 Бавария
19.6% (28)
4:0 Бавария
10.5% (15)
3:1 Бавария
9.8% (14)
5:0 Бавария
6.3% (9)
2:1 Бавария
5.6% (8)
4:1 Бавария
4.2% (6)
5:1 Бавария
1.4% (2)
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