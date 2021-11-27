Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Альянц Арена
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
История личных встреч
Бавария
Арминия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|1.08
|Гнабри Серж
|6
|0.46
|Мюллер Томас
|4
|0.31
|Сане Лерой
|3
|0.23
|Киммих Йозуа
|3
|0.23
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.23
|Мусиала Джамал
|2
|0.15
|Горецка Леон
|2
|0.15
|Коман Кингсли
|2
|0.15
|Юпамекано Део
|0
|0
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.23
|Окугава Масая
|3
|0.23
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.15
|Виммер Патрик
|1
|0.08
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюле Никлас
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Сане Лерой
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Юпамекано Део
|1
|0
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Виммер Патрик
|3
|0
|Бруннер Седрик
|2
|0
|Кунце Фабиан
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
4
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
6
29%
1
25%
16-30
2
10%
2
50%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
18
5
13 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
4
22%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
39%
1
20%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
11%
2
40%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
4
33%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
39
9
22 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
5
13%
1
11%
1-15
8
21%
1
11%
16-30
9
23%
3
33%
31-45
5
13%
1
11%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
6
15%
3
33%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
6
33%
61-75
3
20%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2
Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2
Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 19
|30
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|41 - 13
|29
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 20
|20
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 17
|20
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 22
|18
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Бохум
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|12 - 20
|16
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|9 - 18
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 39
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 5
|16
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|9.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Бавария 0:0 Арминия
Исход игры
Бавария
97.9% (140)
Ничья
0.7% (1)
Арминия
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.03% (103)
Меньше
21.97% (29)
Обе команды забьют
Да
23.48% (31)
Нет
76.52% (101)
Популярный счёт
3:0 Бавария
32.9% (47)
2:0 Бавария
19.6% (28)
4:0 Бавария
10.5% (15)
3:1 Бавария
9.8% (14)
5:0 Бавария
6.3% (9)
2:1 Бавария
5.6% (8)
4:1 Бавария
4.2% (6)
5:1 Бавария
1.4% (2)
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