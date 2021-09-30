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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Арминия

История личных встреч

Бавария
Арминия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
3:3
Б
1:4
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 14 (2) 1.17
Гнабри Серж 6 0.5
Мюллер Томас 4 0.33
Сане Лерой 3 0.25
Киммих Йозуа 3 0.25
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.25
Мусиала Джамал 2 0.17
Горецка Леон 2 0.17
Коман Кингсли 2 0.17
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 3 (2) 0.25
Окугава Масая 3 0.25
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.17
Виммер Патрик 1 0.08
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюле Никлас 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Сане Лерой 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Виммер Патрик 3 0
Бруннер Седрик 2 0
Кунце Фабиан 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Андраде Андреас 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Пипер Амос 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
4
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
5%
0
0%
1-15
6
29%
1
25%
16-30
2
10%
2
50%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

18
5
13 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
4
22%
1
20%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
39%
1
20%
31-45
2
11%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
11%
2
40%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
4
33%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

39
9
22 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
5
13%
1
11%
1-15
8
21%
1
11%
16-30
9
23%
3
33%
31-45
5
13%
1
11%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
6
15%
3
33%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
3
20%
6
33%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2
Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2
Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
2. Боруссия Д Заявка 12 9 0 3 30 - 18 27
3. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 18 - 11 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин Заявка 12 5 5 2 19 - 17 20
6. Вольфсбург Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
7. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
8. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
9. Майнц Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Кёльн Заявка 12 3 6 3 18 - 21 15
12. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
13. Герта Заявка 12 4 1 7 12 - 26 13
14. Бохум Заявка 12 4 1 7 10 - 19 13
15. Аугсбург Заявка 12 3 3 6 11 - 21 12
16. Штуттгарт Заявка 12 2 4 6 16 - 22 10
17. Арминия Заявка 12 1 6 5 9 - 18 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 12 0 1 11 8 - 33 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
6. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
7. Кёльн Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
8. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
10. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
11. Бохум Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
12. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
13. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
14. Герта Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
15. Штуттгарт Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
7. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
8. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
10. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Хоффенхайм Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
17. Аугсбург Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Арминия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2021, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Бавария 100% (30)
    X 0% (0)
    Арминия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Арминия
    1.10
    13.50
    32.14
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - Арминия онлайн


    Прогнозы на матч Бавария - Арминия

    Исход игры
    Бавария
    100% (30)
    Ничья
    0% (0)
    Арминия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.41% (21)
    Меньше
    27.59% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    27.59% (8)
    Нет
    72.41% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    26.7% (8)
    3:0 Бавария
    20% (6)
    3:1 Бавария
    20% (6)
    4:0 Бавария
    16.7% (5)
    5:0 Бавария
    6.7% (2)
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