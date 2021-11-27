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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
1:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Фрайбург
0'
32' Желтая карточка
Лосилья Антони
0:1
51' Гол
Линхарт Филипп
1:1
55' Гол
Полтер Себастьян
58' Желтая карточка
Кюблер Лукас
72'
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
3
Данило
Соарес
38
Лёвен
Эдуард
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
10
Асано
Такума
40
Полтер
Себастьян
17
Хольтманн
Геррит
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
20
Шаде
Кевин
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
29
Чон
У-Ён
9
Хёлер
Лукас
Бохум
4-3-3
Фрайбург
4-4-1-1

Ход матча

32'
Лосилья Антони
 
51'
0:1
Линхарт Филипп
(Грифо Винченцо)
55'
Полтер Себастьян
(Хольтманн Геррит)
1:1
58'
 
Кюблер Лукас
65'
 
Кайтель Янник
Эггештайн Максимилиан
65'
 
Демирович Эрмедин
Чон У-Ён
65'
Пантович Милош
Хольтманн Геррит
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

История личных встреч

Бохум
Фрайбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:3
Б
1:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 3 0.23
Цоллер Симон 2 0.15
Блум Данни 2 0.15
Пантович Милош 1 0.08
Хольтманн Геррит 1 0.08
Лосилья Антони 1 0.08
Новотны Сома 1 0.08
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Лёвен Эдуард 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (2) 0.23
Хёлер Лукас 3 0.23
Линхарт Филипп 3 0.23
Чон У-Ён 3 0.23
Шаллаи Роланд 1 0.08
Петерсен Нильс 1 0.08
Хёфлер Николас 1 0.08
Кюблер Лукас 1 0.08
Хаберер Яник 1 0.08
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 4 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Асано Такума 1 0
Данило Соарес 1 0
Лайч Максим 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
75%
1
11%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
9%
4
24%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
2
12%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
5
45%
3
18%
76-90

Пропущено

18
12
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
4
22%
6
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
22%
3
25%
61-75
5
28%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2
Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3
Фрайбург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1
Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 2:1 Заявка 13 10 0 3 32 - 19 30
2. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
3. Фрайбург 1:1 Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин Заявка 12 5 5 2 19 - 17 20
6. Хоффенхайм 5:3 Заявка 13 6 2 5 26 - 20 20
7. Вольфсбург 1:2 Заявка 13 6 2 5 15 - 16 20
8. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
9. Кёльн 1:0 Заявка 13 4 6 3 19 - 21 18
10. Боруссия М 0:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Герта 1:0 Заявка 13 5 1 7 13 - 26 16
13. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
14. Бохум 1:1 Заявка 13 4 2 7 11 - 20 14
15. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
16. Аугсбург 0:1 Заявка 13 3 3 7 11 - 22 12
17. Арминия Заявка 12 1 6 5 9 - 18 9
18. Гройтер Фюрт 3:5 Заявка 13 0 1 12 11 - 38 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 2:1 Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Кёльн 1:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 8 15
5. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Боруссия М 0:1 Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Хоффенхайм 5:3 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
8. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Фрайбург 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
10. Бохум 1:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Герта 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
13. Вольфсбург 1:2 Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
14. Аугсбург 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
15. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт 3:5 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
4. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5. Вольфсбург 1:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д 2:1 Заявка 6 3 0 3 11 - 10 9
7. Хоффенхайм 5:3 Заявка 7 2 1 4 12 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Герта 1:0 Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
11. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Боруссия М 0:1 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн 1:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16. Бохум 1:1 Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
17. Аугсбург 0:1 Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
18. Гройтер Фюрт 3:5 Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Бохум 15.2% (20)
X 26.5% (35)
Фрайбург 58.3% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Фрайбург
4.80
3.28
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бохум 1:1 Фрайбург онлайн


Прогнозы на матч Бохум 1:1 Фрайбург

Исход игры
Бохум
15.2% (20)
Ничья
26.5% (35)
Фрайбург
58.3% (77)
Тотал 2.5
Больше
48.85% (64)
Меньше
51.15% (67)
Обе команды забьют
Да
72.52% (95)
Нет
27.48% (36)
Популярный счёт
1:2 Фрайбург
39.4% (52)
1:1 Ничья
23.5% (31)
0:1 Фрайбург
11.4% (15)
0:2 Фрайбург
6.1% (8)
1:0 Бохум
6.1% (8)
2:1 Бохум
6.1% (8)
2:0 Бохум
2.3% (3)
1:3 Фрайбург
1.5% (2)
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