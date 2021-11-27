Сегодня прохладно для игры в футбол.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Шаде Кевин из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

45' Эггештайн Максимилиан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

44' Стафилидис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Шаде Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Мануэль Риманн не удержал его в руках.

43' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

42' Фрайбург выполняет удар от ворот.

41' Хольтманн Геррит не смог попасть в створ ударом издали

41' Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Бохум выполняет удар от ворот.

37' Бохум выполняет удар от ворот.

36' Хёлер Лукас не смог попасть в створ ударом издали

36' Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Опасность! Грифо Винченцо из команды Фрайбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

30' Игрок Реджбекай Элвис из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Фрайбург выполняет удар от ворот.

29' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Фрайбург выполняет удар от ворот.

26' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

26' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Бохум выполняет удар от ворот.

25' Плохо сыграл Риман Мануэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

25' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

24' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Плохо сыграл Риман Мануэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

22' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Лосилья Антони нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

19' Гости сейчас реально начинают давить соперника

19' Удар от ворот произведет Бохум

18' Плохо сыграл Данило Соарес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

18' Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Шаде Кевин нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

17' Плохо сыграл Стафилидис Костас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

14' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хольтманн Геррит из команды Бохум навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

12' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Шаде Кевин нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

10' Плохо сыграл Машович Эрхан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Хорошую попытку сделал Чон У-Ён . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Полтер Себастьян из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Удар от ворот произведет Фрайбург

6' Бохум выполняет удар от ворот.

6' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Лосилья Антони пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

3' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

2' Плохо сыграл Лабропулос Василис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бохум начинает с центра поля