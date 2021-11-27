Германия: Бундеслига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Vonovia Ruhrstadion Зрители: 19700
32' Желтая карточкаЛосилья Антони
0:1
51' ГолЛинхарт Филипп
1:1
55' ГолПолтер Себастьян
58' Желтая карточкаКюблер Лукас
2:1
82' ГолПантович Милош
90' Желтая карточкаАнтви-Аджей Кристофер
38
Лёвен
Эдуард
10
Асано
Такума
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
20
Шаде
Кевин
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
32'
51'
0:1
55'
58'
82'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 11
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
История личных встреч
Бохум
Фрайбург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|3
|0.23
|Цоллер Симон
|2
|0.15
|Пантович Милош
|2
|0.15
|Блум Данни
|2
|0.15
|Хольтманн Геррит
|1
|0.08
|Лосилья Антони
|1
|0.08
|Новотны Сома
|1
|0.08
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Лёвен Эдуард
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3 (2)
|0.23
|Хёлер Лукас
|3
|0.23
|Линхарт Филипп
|3
|0.23
|Чон У-Ён
|3
|0.23
|Шаллаи Роланд
|1
|0.08
|Петерсен Нильс
|1
|0.08
|Хёфлер Николас
|1
|0.08
|Кюблер Лукас
|1
|0.08
|Хаберер Яник
|1
|0.08
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|4
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
75%
1
11%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Забито
13
18
3 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
8%
4
22%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
6
46%
3
17%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
6
43%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2
Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3
Фрайбург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1
Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 19
|30
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|41 - 13
|29
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 20
|20
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 17
|20
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|9.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 22
|18
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Бохум
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|12 - 20
|16
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 27
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 22
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|9 - 18
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 39
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|22 - 5
|16
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Кёльн
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|9.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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Прогнозы на матч Бохум 2:1 Фрайбург
Исход игры
Бохум
15.2% (20)
Ничья
26.5% (35)
Фрайбург
58.3% (77)
Тотал 2.5
Больше
48.85% (64)
Меньше
51.15% (67)
Обе команды забьют
Да
72.52% (95)
Нет
27.48% (36)
Популярный счёт
1:2 Фрайбург
39.4% (52)
1:1 Ничья
23.5% (31)
0:1 Фрайбург
11.4% (15)
1:0 Бохум
6.1% (8)
2:1 Бохум
6.1% (8)
0:2 Фрайбург
6.1% (8)
2:0 Бохум
2.3% (3)
1:3 Фрайбург
1.5% (2)
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