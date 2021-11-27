Второй тайм

95' Пантович Милош из команды Бохум сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Команда Бохум не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Рефери не любит споров - именно за это Антви-Аджей Кристофер сейчас получил желтую

91' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Команда Бохум довольна результатом к этому моменту.

90' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Шлоттербек Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Пантович Милош нанес удар, мяч был парирован, но Марк Флеккен не удержал его в руках.

86' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Фрайбург

84' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Пантович Милош из команды Бохум . Классный гол!

80' Опасность! Хёлер Лукас из команды Фрайбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

79' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Кайтель Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Асано Такума нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

75' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Гюнтер Кристиан нанес удар, мяч был парирован, но Мануэль Риманн не удержал его в руках.

74' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Шаде Кевин из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

71' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Лёвен Эдуард из команды Бохум навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

68' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Удар от ворот произведет Фрайбург

68' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Хорошую попытку сделал Хёфлер Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Бохум выполняет удар от ворот.

64' Хёлер Лукас делает скидку назад вдоль ворот

64' Полтер Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Шлоттербек Нико нанес удар головой, но Мануэль Риманн перевел мяч на угловой!

63' Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

62' Мануэль Риманн не дал случится голу! Хёлер Лукас должен был забивать, но Мануэль Риманн сделал отличный сейв

61' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Полтер Себастьян из команды Бохум направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

59' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Команда Бохум сравняла счет! Игра продолжается!

55' Г О О О О Л - Полтер Себастьян забивает с правой ноги!

55' Опасность! Хольтманн Геррит из команды Бохум отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

54' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Хёлер Лукас пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

53' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фрайбург будет все-таки засчитан.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

51' Команда Фрайбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

51' Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Бохум

50' Игрок Шаде Кевин из команды Фрайбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Сегодня прохладно для игры в футбол.

49' Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Бохум выполняет удар от ворот.

47' Стафилидис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Лосилья Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Хёлер Лукас делает скидку назад вдоль ворот