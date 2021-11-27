Германия: Бундеслига 2021-2022
3:5
Второй тайм: 72'
Стадион: Sportpark Ronhof Thomas Sommer
1:0
22' ГолЛевелинг Джейми
1:1
32' ГолБебу Ила
1:2
40' ГолРюттер Жоржиньо
2:2
46' ГолТильман Тимоти
49' Желтая карточкаКристиансен Макс
2:3
58' ГолРюттер Жоржиньо
2:4
62' ГолБебу Ила
2:5
66' Гол в свои воротаМайерхёфер Марко
3:5
67' ГолХргота Бранимир
14
Сарпей
Ханс
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Сарпей ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
19 Иттен СедрикНападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
17 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Ричардс КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
32'
1:1
40'
1:2
46'
49'
58'
2:3
62'
2:4
66'
2:5
67'
Статистика матча
-
3 Голы 5
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 9
-
3 Угловые 10
-
6 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Хоффенхайм
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3 (3)
|0.23
|Левелинг Джейми
|3
|0.23
|Иттен Седрик
|2
|0.15
|Тильман Тимоти
|1
|0.08
|Майерхёфер Марко
|1
|0.08
|Абиама Диксон
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рюттер Жоржиньо
|3
|0.23
|Бебу Ила
|3
|0.23
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.23
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.23
|Крамарич Андрей
|2
|0.15
|Руди Себастьян
|2
|0.15
|Даббур Мунас
|2
|0.15
|Акпогума Кевин
|1
|0.08
|Гайгер Деннис
|1
|0.08
|Кадержабек Павел
|1
|0.08
|Самассеку Диади
|1
|0.08
|Адамян Саркис
|1
|0.08
|Пош Штефан
|1
|0.08
|Раум Давид
|0
|0
|Фогт Кевин
|0
|0
|Ричардс Крис
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|6
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Руди Себастьян
|3
|0
|Фогт Кевин
|3
|0
|Самассеку Диади
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
5
71%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
5
42%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Пропущено
22
5
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
9%
1
20%
1-15
3
14%
2
40%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
27%
1
20%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
1
20%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
9%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
2
18%
4
19%
61-75
4
36%
7
33%
76-90
Пропущено
30
17
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 7
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
5
29%
29%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
6
20%
3
18%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
8
27%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1
Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1
Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|2:1 Заявка
|13
|10
|0
|3
|32 - 19
|30
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|3.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|6.
|Хоффенхайм
|5:3 Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 20
|20
|7.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 16
|20
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|9.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 21
|18
|10.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Герта
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 26
|16
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|14.
|Бохум
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 20
|14
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|16.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 22
|12
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|3:5 Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 38
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|2:1 Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 8
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|Хоффенхайм
|5:3 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|10.
|Бохум
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Герта
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|13.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|15.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|3:5 Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|2:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|5:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|Герта
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Бохум
|1:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|17.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|3:5 Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 3:5 Хоффенхайм
Исход игры
Гройтер Фюрт
5.3% (7)
Ничья
9.8% (13)
Хоффенхайм
84.8% (112)
Тотал 2.5
Больше
61.83% (81)
Меньше
38.17% (50)
Обе команды забьют
Да
67.18% (88)
Нет
32.82% (43)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
46.2% (61)
0:2 Хоффенхайм
14.4% (19)
1:3 Хоффенхайм
10.6% (14)
0:1 Хоффенхайм
10.6% (14)
1:1 Ничья
6.8% (9)
1:0 Гройтер Фюрт
4.5% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:3 Хоффенхайм
1.5% (2)
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