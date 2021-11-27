Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Бебу Ила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Фогт Кевин не смог попасть в створ ударом издали

43' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Бауэр Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт в офсайде

38' Нильсен Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Г О О О О Л - Бебу Ила забивает с правой ноги!

32' Опасность! Раум Давид из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

32' О, боже! Тильман Тимоти должен был легко забивать, но попал в штангу!

32' Опасность! Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

31' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Игрок Рюттер Жоржиньо из команды Хоффенхайм неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

29' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Сарпей Ханс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт в офсайде

23' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Г О О О О Л - Левелинг Джейми забивает с левой ноги!

22' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Вратарь парирует удар, который нанес Даббур Мунас , и мяч снова в игре

21' Игрок команды Хоффенхайм делает подачу своему товарищу по команде.

20' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Бебу Ила нанес удар головой, но Мариус Функ спокойно отбил мяч.

20' Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

17' Аста Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Тильман Тимоти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Раум Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

14' Хорошую попытку сделал Даббур Мунас . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

13' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

12' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

11' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

9' Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

9' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Пентке Филипп взял и забрал мяч на выходе

7' Хороший удар издали нанес Тильман Тимоти , но отличный сейв сделал Филипп Пентке. Угловой.

6' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хргота Бранимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Функ Мариус взял и забрал мяч на выходе

4' Мариус Функ отбил мяч на угловой после удара Даббур Мунас из штрафной площади.

4' Диксон Абиама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт в офсайде

1' Хоффенхайм начинает с центра поля