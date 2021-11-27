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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
3:6
Конец матча

Стадион: Зрители: 3385
Хоффенхайм
0'
1:0
22' Гол
Левелинг Джейми
1:1
32' Гол
Бебу Ила
1:2
40' Гол
Рюттер Жоржиньо
2:2
46' Гол
Тильман Тимоти
49' Желтая карточка
Кристиансен Макс
2:3
57' Гол
Рюттер Жоржиньо
2:4
62' Гол
Бебу Ила
2:5
66' Гол в свои ворота
Майерхёфер Марко
3:5
67' Гол
Хргота Бранимир
3:6
80' Гол
Бебу Ила
90'+4
1
Функ
Мариус
2
Аста
Симон
14
Сарпей
Ханс
4
Бауэр
Максимилиан
18
Майерхёфер
Марко
16
Нильсен
Ховард
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
40
Левелинг
Джейми
11
Абиама
Диксон
10
Хргота
Бранимир
12
Пентке
Филипп
25
Акпогума
Кевин
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
18
Самассеку
Диади
11
Гриллич
Флориан
8
Гайгер
Деннис
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
33
Рюттер
Жоржиньо
Гройтер Фюрт
4-3-3
Хоффенхайм
4-3-3

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Хоффенхайм

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:2
К
2:2
ТМС
1:0
Б
0:3
Б
3:3
К
0:1
Б2
5:0
Б2
4:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (3) 0.31
Левелинг Джейми 3 0.23
Иттен Седрик 2 0.15
Тильман Тимоти 1 0.08
Майерхёфер Марко 1 0.08
Абиама Диксон 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 5 0.38
Рюттер Жоржиньо 3 0.23
Баумгартнер Кристоф 3 0.23
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.23
Крамарич Андрей 2 0.15
Руди Себастьян 2 0.15
Даббур Мунас 2 0.15
Акпогума Кевин 1 0.08
Гайгер Деннис 1 0.08
Кадержабек Павел 1 0.08
Самассеку Диади 1 0.08
Адамян Саркис 1 0.08
Пош Штефан 1 0.08
Раум Давид 0 0
Фогт Кевин 0 0
Ричардс Крис 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 6 0
Кристиансен Макс 4 0
Гризбек Себастьян 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Абиама Диксон 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 4 0
Руди Себастьян 3 0
Фогт Кевин 3 0
Самассеку Диади 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Раум Давид 2 0
Пош Штефан 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
2
25%
6
50%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
4
31%
5
31%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90

Пропущено

22
5
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
9%
1
20%
1-15
3
14%
2
40%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
6
27%
1
20%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
1
20%
76-90

Забито

15
26
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
6
23%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
4
27%
5
19%
61-75
4
27%
8
31%
76-90

Пропущено

35
21
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 8
4
11%
1
5%
1-15
3
9%
6
29%
16-30
7
20%
0
0%
31-45
7
20%
4
19%
46-60
5
14%
4
19%
61-75
9
26%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1
Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1
Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 10 0 3 33 - 19 30
2. Бавария 0:0 Заявка 13 9 2 2 41 - 13 29
3. Фрайбург Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин Заявка 12 5 5 2 19 - 17 20
6. Хоффенхайм Заявка 13 6 2 5 27 - 20 20
7. Вольфсбург Заявка 13 6 2 5 15 - 17 20
8. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
9. Кёльн Заявка 13 4 6 3 22 - 22 18
10. Боруссия М Заявка 13 5 3 5 18 - 18 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Бохум Заявка 13 5 1 7 12 - 20 16
13. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
14. Герта Заявка 13 4 2 7 13 - 27 14
15. Аугсбург Заявка 13 3 4 6 12 - 22 13
16. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
17. Арминия 0:0 Заявка 13 1 7 5 9 - 18 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 39 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария 0:0 Заявка 7 5 1 1 22 - 5 16
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Кёльн Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Боруссия М Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Бохум Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8. Хоффенхайм Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
9. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
10. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11. Аугсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
12. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
13. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
14. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
15. Герта Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия 0:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 1 5 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Вольфсбург Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 12 - 10 9
7. Хоффенхайм Заявка 7 2 1 4 13 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Арминия 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Герта Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
12. Боруссия М Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Бохум Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
16. Аугсбург Заявка 7 0 3 4 3 - 11 3
17. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Гройтер Фюрт 5.3% (7)
X 9.8% (13)
Хоффенхайм 84.8% (112)
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Где смотреть матч Гройтер Фюрт 3:6 Хоффенхайм онлайн


Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 3:6 Хоффенхайм

Исход игры
Гройтер Фюрт
5.3% (7)
Ничья
9.8% (13)
Хоффенхайм
84.8% (112)
Тотал 2.5
Больше
61.83% (81)
Меньше
38.17% (50)
Обе команды забьют
Да
67.18% (88)
Нет
32.82% (43)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
46.2% (61)
0:2 Хоффенхайм
14.4% (19)
1:3 Хоффенхайм
10.6% (14)
0:1 Хоффенхайм
10.6% (14)
1:1 Ничья
6.8% (9)
1:0 Гройтер Фюрт
4.5% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:3 Хоффенхайм
1.5% (2)
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