Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Бебу Ила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Фогт Кевин не смог попасть в створ ударом издали

43' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Бауэр Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт в офсайде

38' Нильсен Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Г О О О О Л - Бебу Ила забивает с правой ноги!

32' Опасность! Раум Давид из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

32' О, боже! Тильман Тимоти должен был легко забивать, но попал в штангу!

32' Опасность! Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

31' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Игрок Рюттер Жоржиньо из команды Хоффенхайм неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

29' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Сарпей Ханс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт в офсайде

23' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Г О О О О Л - Левелинг Джейми забивает с левой ноги!

22' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Вратарь парирует удар, который нанес Даббур Мунас , и мяч снова в игре

21' Игрок команды Хоффенхайм делает подачу своему товарищу по команде.

20' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Бебу Ила нанес удар головой, но Мариус Функ спокойно отбил мяч.

20' Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

17' Аста Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Тильман Тимоти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Раум Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

14' Хорошую попытку сделал Даббур Мунас . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

13' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

12' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

11' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

9' Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

9' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Пентке Филипп взял и забрал мяч на выходе

7' Хороший удар издали нанес Тильман Тимоти , но отличный сейв сделал Филипп Пентке. Угловой.

6' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хргота Бранимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Функ Мариус взял и забрал мяч на выходе

4' Мариус Функ отбил мяч на угловой после удара Даббур Мунас из штрафной площади.

4' Диксон Абиама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Диксон Абиама из команды Гройтер Фюрт в офсайде

1' Хоффенхайм начинает с центра поля