Второй тайм начался

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

47' Команда Герта играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Герта

46' Зачири Анди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Майер Арне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Калиджиури Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Рихтер Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Команда Герта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Г О О О О Л - Рихтер Марко первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

40' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

40' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Аскасибар Сантьяго из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Калиджиури Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Аугсбург выполняет удар от ворот.

37' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Герта

35' Майер Арне из команды Аугсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Аугсбург выполняет удар от ворот.

32' Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали

32' Рихтер Марко пробил со штрафного прямо в стенку

31' Варгас Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Винтер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игра в одни ворота сейчас. Герта доминирует и владеет мячом

30' Выглядело как неплохой момент. Варгас Рубен из команды Аугсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

29' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Иаго Лопес нанес удар, мяч был парирован, но Александр Шволов не удержал его в руках.

27' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

26' Гумни Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Иаго Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Пекарик Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Аугсбург

22' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

22' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гикевич Рафал из команды Аугсбург

21' Бельфодиль Исхак нанес удар, мяч был парирован, но Рафал Гикевич не удержал его в руках.

21' ШАНС! Бельфодиль Исхак вышел один на один с голкипером...

21' Варгас Рубен из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Хан Андре пробует нанести удар издали, но Александр Шволов держит все под контролем

19' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Аугсбург

18' Рихтер Марко из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

17' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Аугсбург выполняет удар от ворот.

16' Бельфодиль Исхак из команды Герта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

16' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Сердар Суат из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Отличный пас сделал Рихтер Марко из команды Герта . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Майер Арне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

10' Пекарик Петер из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Игрок Зачири Анди из команды Аугсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

7' Бельфодиль Исхак нанес удар, мяч был парирован, но Рафал Гикевич не удержал его в руках.

7' Сердар Суат разрезает оборону соперника отличным пасом

5' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

5' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Игрок Варгас Рубен из команды Аугсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Герта начинает с центра поля