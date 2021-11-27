Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Олимпиаштадион
31' Желтая карточкаВаргас Рубен
1:0
40' ГолРихтер Марко
42' Желтая карточкаРихтер Марко
23
Рихтер
Марко
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
28
Хан
Андре
21
Зачири
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
-
21 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Гюнтер ЛассеНападающий
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
31'
40'
1:0
42'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Герта
Аугсбург
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
20 матчей
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рихтер Марко
|3
|0.23
|Йоветич Стеван
|2
|0.15
|Сердар Суат
|2
|0.15
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.15
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.08
|Маолида Мизиан
|1
|0.08
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.08
|Дарида Владимир
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.23
|Зачири Анди
|2
|0.15
|Оксфорд Рис
|2
|0.15
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.08
|Хан Андре
|1
|0.08
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.08
|Педерсен Мадс
|1
|0.08
|Варгас Рубен
|0
|0
|Калиджиури Даниэль
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Майер Арне
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Дарида Владимир
|3
|0
|Сердар Суат
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Шволов Александер
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Оксфорд Рис
|4
|0
|Хан Андре
|3
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|Гумни Роберт
|1
|0
|Маркус Вайнцирль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
5
50%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
20
9
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
10%
1
11%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
3
15%
5
56%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
36%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
7%
6
32%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
7
26%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3
Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2
Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2 Бавария - Аугсбург 5:2 Аугсбург - Вердер 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|2:1 Заявка
|13
|10
|0
|3
|32 - 19
|30
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|41 - 13
|28
|3.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 12
|23
|4.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 17
|21
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|6.
|Хоффенхайм
|5:3 Заявка
|13
|6
|2
|5
|26 - 20
|20
|7.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 16
|20
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|23 - 13
|18
|9.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 21
|18
|10.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|12.
|Герта
|1:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 26
|16
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 16
|15
|14.
|Бохум
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|11 - 20
|14
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 23
|13
|16.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 22
|12
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 18
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|3:5 Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 38
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|2:1 Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 5
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 6
|15
|4.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|14 - 8
|15
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|7.
|Хоффенхайм
|5:3 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|10.
|Бохум
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Герта
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|13.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|15.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|3:5 Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 8
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|15 - 6
|12
|3.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|5.
|Вольфсбург
|1:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|6.
|Боруссия Д
|2:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|7.
|Хоффенхайм
|5:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 15
|7
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|9.
|Майнц
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|Герта
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 20
|6
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|Боруссия М
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Бохум
|1:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 16
|3
|17.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|3:5 Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 24
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Герта 1:0 Аугсбург
Исход игры
Герта
73.7% (98)
Ничья
23.3% (31)
Аугсбург
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (59)
Меньше
54.62% (71)
Обе команды забьют
Да
65.38% (85)
Нет
34.62% (45)
Популярный счёт
2:1 Герта
39.1% (52)
1:0 Герта
24.8% (33)
1:1 Ничья
20.3% (27)
2:0 Герта
6.8% (9)
1:2 Аугсбург
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!