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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
1:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Аугсбург
0'
31' Желтая карточка
Варгас Рубен
1:0
40' Гол
Рихтер Марко
42' Желтая карточка
Рихтер Марко
72'
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
25
Торунарига
Джордан
21
Платтенхардт
Марвин
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
23
Рихтер
Марко
10
Эккеленкамп
Юрген
17
Миттельштедт
Максимилиан
14
Бельфодиль
Исхак
1
Гикевич
Рафал
20
Калиджиури
Даниэль
2
Гумни
Роберт
26
Винтер
Фредерик
22
Иаго
Лопес
16
Варгас
Рубен
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
3
Педерсен
Мадс
28
Хан
Андре
21
Зачири
Анди
Герта
4-2-3-1
Аугсбург
4-4-2

Ход матча

31'
 
Варгас Рубен
40'
Рихтер Марко
1:0
42'
Рихтер Марко
 
67'
 
Йенсен Фредрик
Педерсен Мадс
67'
Йоветич Стеван
Эккеленкамп Юрген
 
67'
 
Кордова Серхио
Варгас Рубен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Герта
Аугсбург

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
4:0
Б
3:4
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:2
Б2
2:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рихтер Марко 3 0.23
Йоветич Стеван 2 0.15
Сердар Суат 2 0.15
Эккеленкамп Юрген 2 0.15
Пёнтек Кшиштоф 1 0.08
Маолида Мизиан 1 0.08
Лукебакио Доди 1 (1) 0.08
Дарида Владимир 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 3 0.23
Зачири Анди 2 0.15
Оксфорд Рис 2 0.15
Финнбогасон Альфред 1 0.08
Хан Андре 1 0.08
Гоувелеув Джеффри 1 0.08
Педерсен Мадс 1 0.08
Варгас Рубен 0 0
Калиджиури Даниэль 0 0
Иаго Лопес 0 0
Майер Арне 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Дарида Владимир 3 0
Сердар Суат 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Шволов Александер 1 0
Штарк Никлас 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 4 0
Оксфорд Рис 4 0
Хан Андре 3 0
Груэсо Карлос 3 0
Варгас Рубен 3 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Зачири Анди 1 0
Дорш Никлас 1 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
Гумни Роберт 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
5
50%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
33%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

20
9
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
10%
1
11%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
3
15%
5
56%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
18%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
4
36%
2
15%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Пропущено

27
19
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
7%
6
32%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
7
26%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3
Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3 Герта - Ливерпуль 4:3 Герта - Любек 1:1 Санкт-Паули - Герта 2:2 Герта - Ганновер 96 4:4 Бабельсберг - Герта 1:3
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Бохум - Аугсбург 2:2
Майнц - Аугсбург 4:1 Аугсбург - Арминия 1:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Унион Берлин - Аугсбург 0:0 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 1:4 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Грайфсвальдер - Аугсбург 2:4 Аугсбург - Кальяри 3:1 Аугсбург - ПСЖ 1:2 Аугсбург - Гамбург 2:2 Бавария - Аугсбург 5:2 Аугсбург - Вердер 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 2:1 Заявка 13 10 0 3 32 - 19 30
2. Бавария Заявка 12 9 1 2 41 - 13 28
3. Фрайбург 1:1 Заявка 13 6 5 2 19 - 12 23
4. Байер Л Заявка 12 6 3 3 25 - 17 21
5. Унион Берлин Заявка 12 5 5 2 19 - 17 20
6. Хоффенхайм 5:3 Заявка 13 6 2 5 26 - 20 20
7. Вольфсбург 1:2 Заявка 13 6 2 5 15 - 16 20
8. РБ Лейпциг Заявка 12 5 3 4 23 - 13 18
9. Кёльн 1:0 Заявка 13 4 6 3 19 - 21 18
10. Боруссия М 0:1 Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
12. Герта 1:0 Заявка 13 5 1 7 13 - 26 16
13. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 6 3 14 - 16 15
14. Бохум 1:1 Заявка 13 4 2 7 11 - 20 14
15. Штуттгарт Заявка 13 3 4 6 18 - 23 13
16. Аугсбург 0:1 Заявка 13 3 3 7 11 - 22 12
17. Арминия Заявка 12 1 6 5 9 - 18 9
18. Гройтер Фюрт 3:5 Заявка 13 0 1 12 11 - 38 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 2:1 Заявка 7 7 0 0 21 - 9 21
2. Бавария Заявка 6 5 0 1 22 - 5 15
3. РБ Лейпциг Заявка 6 5 0 1 20 - 6 15
4. Кёльн 1:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 8 15
5. Унион Берлин Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
6. Боруссия М 0:1 Заявка 6 4 2 0 12 - 4 14
7. Хоффенхайм 5:3 Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
8. Майнц Заявка 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Фрайбург 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
10. Бохум 1:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Герта 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Штуттгарт Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
13. Вольфсбург 1:2 Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
14. Аугсбург 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
15. Байер Л Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
18. Гройтер Фюрт 3:5 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 4 1 1 19 - 8 13
2. Байер Л Заявка 6 3 3 0 15 - 6 12
3. Фрайбург 1:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
4. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
5. Вольфсбург 1:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
6. Боруссия Д 2:1 Заявка 6 3 0 3 11 - 10 9
7. Хоффенхайм 5:3 Заявка 7 2 1 4 12 - 15 7
8. Унион Берлин Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
9. Майнц Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
10. Герта 1:0 Заявка 7 2 0 5 6 - 20 6
11. Арминия Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
12. Боруссия М 0:1 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
13. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
14. Кёльн 1:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
15. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16. Бохум 1:1 Заявка 7 1 0 6 3 - 16 3
17. Аугсбург 0:1 Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
18. Гройтер Фюрт 3:5 Заявка 7 0 0 7 5 - 24 0
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Герта 73.7% (98)
X 23.3% (31)
Аугсбург 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Аугсбург
1.96
5.15
4.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Герта 1:0 Аугсбург онлайн


Прогнозы на матч Герта 1:0 Аугсбург

Исход игры
Герта
73.7% (98)
Ничья
23.3% (31)
Аугсбург
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.38% (59)
Меньше
54.62% (71)
Обе команды забьют
Да
65.38% (85)
Нет
34.62% (45)
Популярный счёт
2:1 Герта
39.1% (52)
1:0 Герта
24.8% (33)
1:1 Ничья
20.3% (27)
2:0 Герта
6.8% (9)
1:2 Аугсбург
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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