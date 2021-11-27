  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Альтах
0:3
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
0:1
12' Пенальти
Вриони Джакомо
0:2
51' Гол
Мюллер Валентино
74' Желтая карточка
Felix Bacher
82' Желтая карточка
Авуджа Максим
0:3
88' Гол
Вриони Джакомо
90'+4
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
18
Цвишенбруггер
Ян
2
Дабанлы
Беркай
20
Тартаротти
Йоханнес
33
Букта
Чаба
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
27
Хаудум
Штефан
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
19
Sebastian
Aigner
30
Крижман
Санди
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
3
Классен
Леон
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
9
Вриони
Джакомо
7
Забитцер
Томас
Альтах
4-4-2
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Альтах
Сваровски Тироль

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
1:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
4:0
ТМК
3:1
КА
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 3 (1) 0.2
Турнвальд Мануэль 1 0.07
Крижман Санди 1 0.07
Цвишенбруггер Ян 1 0.07
Хаудум Штефан 1 0.07
Нуссбаумер Даниэль 1 0.07
Бишоф Ной 1 0.07
Нетцер Филипп 0 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 0
Райтер Доминик 0 0
Тартаротти Йоханнес 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 10 (3) 0.63
Забитцер Томас 5 0.31
Мюллер Валентино 2 0.13
Пецос Атанасиос 2 0.13
Авуджа Максим 2 0.13
Ансельм Тобиас 1 0.06
Кох Фабиан 1 0.06
Блуме Брор 1 0.06
Бехоунек Рафаэл 1 0.06
Классен Леон 0 0
Скрбо Стефан 0 0
Рогель Жан 0 0
Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 5 0
Дабанлы Беркай 5 0
Цвишенбруггер Ян 4 0
Felix Strauss 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Ндиайе Пап-Альюн II 3 0
Нетцер Филипп 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 0 1
Бишоф Ной 0 1
Крижман Санди 1 0
Прокопич Борис 1 0
Майлингер Марко 1 0
Нуссбаумер Даниэль 1 0
Райтер Доминик 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Турнвальд Мануэль 1 0
Мишиц Самуэль 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Фабиан 4 0
Пецос Атанасиос 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Авуджа Максим 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Смит Ренни 3 0
Классен Леон 3 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Felix Bacher 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Ожегович Беньямин 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Томич Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
4
29%
4
22%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
1
7%
5
28%
76-90

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
3
20%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
43%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
5
45%
76-90

Забито

10
25
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
20%
2
8%
1-15
3
30%
4
16%
16-30
1
10%
6
24%
31-45
1
10%
5
20%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
30%
6
24%
76-90

Пропущено

21
29
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
4
19%
1
3%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
14%
7
24%
31-45
7
33%
7
24%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
3
14%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1
Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1
Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 16 12 3 1 35 - 11 39
2. Вольфсбергер 16 8 3 5 26 - 26 27
3. Штурм 14 7 3 4 31 - 23 24
4. Аустрия Клагенфурт 16 5 7 4 25 - 24 22
5. Рид 15 5 5 5 20 - 30 20
6. Рапид Вена 15 5 4 6 22 - 23 19
7. Сваровски Тироль 16 4 7 5 25 - 29 19
8. Аустрия Вена 15 3 8 4 19 - 17 17
9. Хартберг 15 4 5 6 23 - 23 17
10. Адмира 16 3 6 7 19 - 22 15
11. ЛАСК 15 3 5 7 18 - 22 14
12. Альтах 15 3 4 8 9 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
3. Рид 7 4 3 0 12 - 8 15
4. Штурм 8 4 2 2 17 - 13 14
5. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
6. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Сваровски Тироль 8 2 5 1 15 - 11 11
8. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
9. Аустрия Вена 7 1 5 1 9 - 7 8
10. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Хартберг 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Альтах 8 1 2 5 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Хартберг 8 3 3 2 14 - 10 12
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
6. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
7. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
9. Адмира 8 1 4 3 10 - 15 7
10. ЛАСК 7 1 3 3 9 - 12 6
11. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
12. Рапид Вена 7 0 4 3 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Вриони Джакомо из команды Сваровски Тироль забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альтах 0:3 Сваровски Тироль онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 