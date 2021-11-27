Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
0:1
12' ПенальтиВриони Джакомо
0:2
51' ГолМюллер Валентино
74' Желтая карточкаFelix Bacher
82' Желтая карточкаАвуджа Максим
0:3
88' ГолВриони Джакомо
13
Касали
Тино
33
Букта
Чаба
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
12'
0:1
51'
0:2
74'
82'
88'
История личных встреч
Альтах
Сваровски Тироль
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.2
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.07
|Крижман Санди
|1
|0.07
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.07
|Хаудум Штефан
|1
|0.07
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.07
|Бишоф Ной
|1
|0.07
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|10 (3)
|0.63
|Забитцер Томас
|5
|0.31
|Мюллер Валентино
|2
|0.13
|Пецос Атанасиос
|2
|0.13
|Авуджа Максим
|2
|0.13
|Ансельм Тобиас
|1
|0.06
|Кох Фабиан
|1
|0.06
|Блуме Брор
|1
|0.06
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.06
|Классен Леон
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|5
|0
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Felix Strauss
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|1
|Бишоф Ной
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Фабиан
|4
|0
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|Вриони Джакомо
|4
|0
|Авуджа Максим
|4
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|1
|Смит Ренни
|3
|0
|Классен Леон
|3
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Felix Bacher
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
4
29%
4
22%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
3
20%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
43%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
5
45%
76-90
Забито
10
25
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
20%
2
8%
1-15
3
30%
4
16%
16-30
1
10%
6
24%
31-45
1
10%
5
20%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
30%
6
24%
76-90
Пропущено
21
29
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 13
4
19%
1
3%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
14%
7
24%
31-45
7
33%
7
24%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
3
14%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1
Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1
Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Леобендорф - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Зандхаузен 3:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|16
|12
|3
|1
|35 - 11
|39
|2.
|Вольфсбергер
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|3.
|Штурм
|14
|7
|3
|4
|31 - 23
|24
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|16
|5
|7
|4
|25 - 24
|22
|5.
|Рид
|15
|5
|5
|5
|20 - 30
|20
|6.
|Рапид Вена
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|7.
|Сваровски Тироль
|16
|4
|7
|5
|25 - 29
|19
|8.
|Аустрия Вена
|15
|3
|8
|4
|19 - 17
|17
|9.
|Хартберг
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|10.
|Адмира
|16
|3
|6
|7
|19 - 22
|15
|11.
|ЛАСК
|15
|3
|5
|7
|18 - 22
|14
|12.
|Альтах
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|3.
|Рид
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Штурм
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|14
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|3
|5
|0
|14 - 11
|14
|6.
|Вольфсбергер
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|8.
|Адмира
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|9.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Хартберг
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|9.
|Адмира
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|10.
|ЛАСК
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4