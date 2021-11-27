Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 88'
Стадион: БСФЦ
49' Желтая карточкаДаткович Нико
50' Желтая карточкаГанда Йосеф
0:1
82' ПенальтиЛиндль Михаэль
25
Эбнер
Томас
11
Ганда
Йосеф
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
Ход матча
49'
50'
82'
0:1
История личных встреч
Адмира
Вольфсбергер
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед
34 матча
32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.4%
26.5%
41.1%
11 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|5 (3)
|0.31
|Мустафа Сулиман
|3
|0.19
|Бабуску Онурхан
|2
|0.13
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.13
|Айву Эмануэль
|2
|0.13
|Ганда Йосеф
|2
|0.13
|Patrick Monteiro
|1
|0.06
|Эбнер Томас
|1
|0.06
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.06
|Хаусьелль Марко
|1
|0.06
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|6
|0.38
|Линдль Михаэль
|5 (3)
|0.31
|Рёчер Торстен
|3
|0.19
|Перец Элиэль
|3
|0.19
|Дьенг Шейку
|3
|0.19
|Дедич Амар
|2
|0.13
|Яшич Адис
|1
|0.06
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.06
|Гугганиг Давид
|1
|0.06
|Ляйтгеб Марио
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|Тафернер Маттойс
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукачевич Леонардо
|4
|1
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Малишек Лукас
|4
|0
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Даткович Нико
|3
|0
|Эбнер Томас
|3
|0
|Форсагер Вильгельм
|3
|0
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Шмидль Филипп
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
|Ганда Йосеф
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гугганиг Давид
|3
|1
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Лочошвили Лука
|3
|0
|Tai Baribo
|3
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|Линдль Михаэль
|2
|0
|Кофлер Александр
|2
|0
|Дедич Амар
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Рёчер Торстен
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
40%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
5
83%
4
29%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
3
30%
1
7%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
20%
3
23%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
3
16%
1
4%
1-15
2
11%
7
29%
29%
16-30
2
11%
8
33%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
5
26%
2
8%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
14%
4
15%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
7
33%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1
Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:2
|16
|12
|3
|1
|34 - 11
|39
|2.
|Вольфсбергер
|1:0
|16
|8
|3
|5
|26 - 26
|27
|3.
|Штурм
|14
|7
|3
|4
|31 - 23
|24
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|2:0
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|5.
|Рид
|15
|5
|5
|5
|20 - 30
|20
|6.
|Рапид Вена
|15
|5
|4
|6
|22 - 23
|19
|7.
|Сваровски Тироль
|2:0
|16
|4
|7
|5
|24 - 29
|19
|8.
|Аустрия Вена
|15
|3
|8
|4
|19 - 17
|17
|9.
|Хартберг
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|10.
|Адмира
|0:1
|16
|3
|6
|7
|19 - 22
|15
|11.
|ЛАСК
|15
|3
|5
|7
|18 - 22
|14
|12.
|Альтах
|0:2
|15
|3
|4
|8
|9 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:2
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Рапид Вена
|8
|5
|0
|3
|16 - 11
|15
|3.
|Рид
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Штурм
|8
|4
|2
|2
|17 - 13
|14
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|2:0
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|6.
|Вольфсбергер
|1:0
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Сваровски Тироль
|2:0
|8
|2
|5
|1
|15 - 11
|11
|8.
|Адмира
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 7
|8
|9.
|Аустрия Вена
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|10.
|ЛАСК
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Хартберг
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|0:2
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:2
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|Вольфсбергер
|1:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|3.
|Хартберг
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Вена
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|2:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|7.
|Сваровски Тироль
|2:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 18
|8
|8.
|Альтах
|0:2
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|9.
|Адмира
|0:1
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|10.
|ЛАСК
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|11.
|Рид
|8
|1
|2
|5
|8 - 22
|5
|12.
|Рапид Вена
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4