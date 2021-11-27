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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Адмира
0:1
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
49' Желтая карточка
Даткович Нико
50' Желтая карточка
Ганда Йосеф
0:1
82' Пенальти
Линдль Михаэль
90' Желтая карточка
Форсагер Вильгельм
90' Красная карточка
Шмидль Филипп
90'+9
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
93
Даткович
Нико
4
Бауэр
Себастьян
84
Остшолек
Маттиас
12
Малишек
Лукас
25
Эбнер
Томас
11
Ганда
Йосеф
8
Кершбаум
Роман
63
Кронбергер
Лука
9
Мустафа
Сулиман
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
44
Лочошвили
Лука
17
Шерцер
Йонатан
77
Дедич
Амар
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
8
Дьенг
Шейку
11
Tai
Baribo
Адмира
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

История личных встреч

Адмира
Вольфсбергер

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

34 матча

32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
8 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.4%
26.5%
41.1%
11 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Б
3:0
Б
2:1
Б
1:3
ТМК
4:1
Б
2:2
Б
0:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
2:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
4:1
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:2
ТМК
5:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 5 (3) 0.31
Мустафа Сулиман 3 0.19
Бабуску Онурхан 2 0.13
Цвиршиц Штефан 2 0.13
Айву Эмануэль 2 0.13
Ганда Йосеф 2 0.13
Patrick Monteiro 1 0.06
Эбнер Томас 1 0.06
Форсагер Вильгельм 1 0.06
Хаусьелль Марко 1 0.06
Лукачевич Леонардо 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 6 0.38
Линдль Михаэль 5 (3) 0.31
Рёчер Торстен 3 0.19
Перец Элиэль 3 0.19
Дьенг Шейку 3 0.19
Дедич Амар 2 0.13
Яшич Адис 1 0.06
Баумгартнер Доминик 1 0.06
Гугганиг Давид 1 0.06
Ляйтгеб Марио 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0
Тафернер Маттойс 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукачевич Леонардо 4 1
Бауэр Себастьян 3 1
Малишек Лукас 4 0
Форсагер Вильгельм 4 0
Мустафа Сулиман 4 0
Даткович Нико 3 0
Эбнер Томас 3 0
Шмидль Филипп 1 1
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0
Ганда Йосеф 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 3 1
Баумгартнер Доминик 3 0
Перец Элиэль 3 0
Лочошвили Лука 3 0
Tai Baribo 3 0
Тафернер Маттойс 1 1
Линдль Михаэль 2 0
Кофлер Александр 2 0
Дедич Амар 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Рёчер Торстен 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Штрацниг Кай 1 0
Яшич Адис 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
36%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

7
14
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
6
86%
4
29%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
20%
3
23%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
16%
1
4%
1-15
2
11%
7
28%
16-30
2
11%
8
32%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
5
26%
3
12%
76-90

Пропущено

22
27
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
14%
4
15%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
8
36%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1
Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:0 Вольфсбергер - Штурм 1:4 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Спарта Прага 3:2 Вольфсбергер - Риека 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 16 12 3 1 35 - 11 39
2. Вольфсбергер 16 8 3 5 26 - 26 27
3. Штурм 14 7 3 4 31 - 23 24
4. Аустрия Клагенфурт 16 5 7 4 25 - 24 22
5. Рид 15 5 5 5 20 - 30 20
6. Рапид Вена 15 5 4 6 22 - 23 19
7. Сваровски Тироль 16 4 7 5 25 - 29 19
8. Аустрия Вена 15 3 8 4 19 - 17 17
9. Хартберг 15 4 5 6 23 - 23 17
10. Адмира 16 3 6 7 19 - 22 15
11. ЛАСК 15 3 5 7 18 - 22 14
12. Альтах 15 3 4 8 9 - 22 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Рапид Вена 8 5 0 3 16 - 11 15
3. Рид 7 4 3 0 12 - 8 15
4. Штурм 8 4 2 2 17 - 13 14
5. Аустрия Клагенфурт 8 3 5 0 14 - 11 14
6. Вольфсбергер 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Сваровски Тироль 8 2 5 1 15 - 11 11
8. Адмира 8 2 2 4 9 - 7 8
9. Аустрия Вена 7 1 5 1 9 - 7 8
10. ЛАСК 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Хартберг 7 1 2 4 9 - 13 5
12. Альтах 8 1 2 5 5 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 6 2 1 15 - 7 20
2. Вольфсбергер 8 4 2 2 12 - 13 14
3. Хартберг 8 3 3 2 14 - 10 12
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Вена 8 2 3 3 10 - 10 9
6. Аустрия Клагенфурт 8 2 2 4 11 - 13 8
7. Сваровски Тироль 8 2 2 4 10 - 18 8
8. Альтах 7 2 2 3 4 - 7 8
9. Адмира 8 1 4 3 10 - 15 7
10. ЛАСК 7 1 3 3 9 - 12 6
11. Рид 8 1 2 5 8 - 22 5
12. Рапид Вена 7 0 4 3 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Адмира 0:1 Вольфсбергер онлайн


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