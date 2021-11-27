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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
0:1
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
44' Желтая карточка
Djibril Diani
0:1
79' Гол
Кустодио Оливье
81' Желтая карточка
Сене Кали
87' Желтая карточка
Целар Жан
90' Желтая карточка
Лоосли Ноа
90'+5
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
24
Tote
Gomes
41
Лоосли
Ноа
31
Dominik
Schmid2
29
Djibril
Diani
40
Кавабэ
Хаяо
3
Леняни
Эрмир
10
Пушич
Петар
11
Бонатини
Леонардо
17
Сене
Кали
26
Amir
Saipi
30
Дапрела
Фабио
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
7
Фаччинетти
Микаэль
6
Mohamed
Amoura
10
Боттани
Маттиа
19
Целар
Жан
Грасcхоппер
3-4-1-2
Лугано
3-4-1-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Лугано

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.6%
59.1%
27.3%
3 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 5 0.33
Бонатини Леонардо 4 (3) 0.27
Марграйттер Георг 3 0.2
Кампана Леонардо 3 (2) 0.2
Герц Кристиан 2 0.13
Кавабэ Хаяо 2 0.13
Болла Бендегуз 2 0.13
Djibril Diani 2 0.13
Allan Arigoni 1 0.07
Tote Gomes 1 0.07
Леняни Эрмир 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Циглер Рето 4 (2) 0.29
Боттани Маттиа 3 0.21
Абубакар-Анкра Асума 3 0.21
Целар Жан 2 (1) 0.14
Mohamed Amoura 2 0.14
Лаванши Нума 1 0.07
Саббатини Хонатан 1 0.07
Kreshnik Hajrizi 1 0.07
Кустодио Оливье 1 0.07
Hadj Mahmoud 1 0.07
Марич Мият 1 (1) 0.07
Ловрич Санди 0 0
Фаччинетти Микаэль 0 0
Yuri VI 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 1
Герц Кристиан 4 0
Tote Gomes 4 0
Марграйттер Георг 3 0
Лоосли Ноа 3 0
Пушич Петар 3 0
Djibril Diani 3 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Да Силва Нуну 2 0
Allan Arigoni 2 0
Dominik Schmid2 2 0
Сене Кали 2 0
Леняни Эрмир 1 0
Бонатини Леонардо 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Florian Hoxha 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 5 0
Дапрела Фабио 4 0
Боттани Маттиа 4 0
Kreshnik Hajrizi 4 0
Циглер Рето 2 0
Марич Мият 2 0
Лаванши Нума 2 0
Саббатини Хонатан 2 0
Yuri VI 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Ловрич Санди 1 0
Целар Жан 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Luis Phelipe 1 0
Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
1
10%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
4
40%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
40%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

27
20
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
7%
2
10%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
5
19%
6
30%
31-45
7
26%
3
15%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
4
15%
7
35%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
6
29%
3
19%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3
Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2
Лугано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1
Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 8 4 2 32 - 24 28
2. Базель 13 7 5 1 29 - 12 26
3. Лугано 14 8 2 4 21 - 15 26
4. Янг Бойз 12 6 4 2 29 - 14 22
5. Грасcхоппер 15 4 6 5 25 - 23 18
6. Серветт 14 4 3 7 23 - 30 15
7. Сьон 14 4 3 7 16 - 28 15
8. Санкт-Галлен 14 4 3 7 19 - 28 15
9. Лозанна-Спорт 14 2 5 7 16 - 28 11
10. Люцерн 14 1 7 6 18 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 2 1 18 - 6 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Лугано 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
5. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
7. Санкт-Галлен 7 2 3 2 11 - 11 9
8. Сьон 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Лозанна-Спорт 7 1 3 3 9 - 15 6
10. Люцерн 7 1 2 4 10 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
2. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
3. Лугано 7 4 0 3 10 - 8 12
4. Янг Бойз 7 3 2 2 19 - 10 11
5. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
6. Грасcхоппер 7 1 3 3 9 - 11 6
7. Санкт-Галлен 7 2 0 5 8 - 17 6
8. Лозанна-Спорт 7 1 2 4 7 - 13 5
9. Серветт 6 1 2 3 8 - 13 5
10. Люцерн 7 0 5 2 8 - 13 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Djibril Diani получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Грасcхоппер 0:1 Лугано онлайн


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