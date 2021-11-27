Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
44' Желтая карточкаDjibril Diani
0:1
79' ГолКустодио Оливье
81' Желтая карточкаСене Кали
87' Желтая карточкаЦелар Жан
90' Желтая карточкаЛоосли Ноа
24
Tote
Gomes
41
Лоосли
Ноа
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
17
Сене
Кали
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сене КалиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
99 Nikolas Muci
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
Ход матча
44'
79'
0:1
81'
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Грасcхоппер
Лугано
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.6%
59.1%
27.3%
3 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|5
|0.33
|Бонатини Леонардо
|4 (3)
|0.27
|Марграйттер Георг
|3
|0.2
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.2
|Герц Кристиан
|2
|0.13
|Кавабэ Хаяо
|2
|0.13
|Болла Бендегуз
|2
|0.13
|Djibril Diani
|2
|0.13
|Allan Arigoni
|1
|0.07
|Tote Gomes
|1
|0.07
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.29
|Боттани Маттиа
|3
|0.21
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.21
|Целар Жан
|2 (1)
|0.14
|Mohamed Amoura
|2
|0.14
|Лаванши Нума
|1
|0.07
|Саббатини Хонатан
|1
|0.07
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.07
|Кустодио Оливье
|1
|0.07
|Hadj Mahmoud
|1
|0.07
|Марич Мият
|1 (1)
|0.07
|Ловрич Санди
|0
|0
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|1
|Герц Кристиан
|4
|0
|Tote Gomes
|4
|0
|Марграйттер Георг
|3
|0
|Лоосли Ноа
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Djibril Diani
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Да Силва Нуну
|2
|0
|Allan Arigoni
|2
|0
|Dominik Schmid2
|2
|0
|Сене Кали
|2
|0
|Леняни Эрмир
|1
|0
|Бонатини Леонардо
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|5
|0
|Дапрела Фабио
|4
|0
|Боттани Маттиа
|4
|0
|Kreshnik Hajrizi
|4
|0
|Циглер Рето
|2
|0
|Марич Мият
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
1
10%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
4
24%
2
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
4
40%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
40%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
27
20
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
7%
2
10%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
5
19%
6
30%
31-45
7
26%
3
15%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
4
15%
7
35%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
6
29%
3
19%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3
Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Дорнбирн 5:2 Грасcхоппер - Серветт 1:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 FC Widnau - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:2 Грасcхоппер - Тун 2:3 Грасcхоппер - Люцерн 0:2
Лугано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1
Лугано - Янг Бойз 2:1 Базель - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:0 Лугано - Лозанна-Спорт 2:0 Люцерн - Лугано 2:3 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс - Лугано 0:1 Лугано - Базель 1:1 Сьон - Лугано 3:2 ФК Ла-Шо-де-Фон - Лугано 1:7 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Серветт - Лугано 0:2 Беллинцона - Лугано 1:0 Лугано - Цюрих 0:2 Лугано - Интер Милан 2:2 Лугано - Винтертур 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|8
|4
|2
|32 - 24
|28
|2.
|Базель
|13
|7
|5
|1
|29 - 12
|26
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Янг Бойз
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|5.
|Грасcхоппер
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|6.
|Серветт
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|7.
|Сьон
|14
|4
|3
|7
|16 - 28
|15
|8.
|Санкт-Галлен
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
|10.
|Люцерн
|14
|1
|7
|6
|18 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Лугано
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|5.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|Сьон
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|10.
|Люцерн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|2.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|3.
|Лугано
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|4.
|Янг Бойз
|7
|3
|2
|2
|19 - 10
|11
|5.
|Сьон
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|7
|2
|0
|5
|8 - 17
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|9.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|7
|0
|5
|2
|8 - 13
|5