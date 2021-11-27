Швейцария: Суперлига 2021-2022
3:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Турбийон
15' Желтая карточкаБальтазар
0:1
23' ГолЙуан Элье
1:1
39' ГолСтожилкович Филип
2:1
62' ГолВесли Давид
3:1
64' ГолВесли Давид
74' Желтая карточкаEuclides Cabral
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
3
Нуу
Муса
23
Фазлии
Бетим
11
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
76 ИтаитингаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Бабич БорисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
15'
23'
0:1
39'
1:1
62'
2:1
64'
3:1
74'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 14
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Сьон
Санкт-Галлен
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
41.7%
19 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 12 побед
51 матч
39.2%
17.6%
43.2%
20 побед 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.5%
35.3%
37.2%
14 побед 18 ничьих 19 побед
Второй тайм
37.3%
39.2%
23.5%
19 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|4 (1)
|0.27
|Оаро Гийом
|3
|0.2
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.13
|Весли Давид
|2
|0.13
|Буа Кевин
|1
|0.07
|Кавар Димитри
|1
|0.07
|Итаитинга
|1
|0.07
|Theo Berdayes
|1
|0.07
|Дзуффи Лука
|1
|0.07
|Ндойе Бирама
|1
|0.07
|Ди Сере
|0
|0
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|6
|0.4
|Дуа Квадво
|3 (1)
|0.2
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.13
|Люхингер Николас
|2
|0.13
|Диаките Усман
|2
|0.13
|Гийемено Джереми
|2
|0.13
|Бабич Борис
|1
|0.07
|Кемптер Михаэль
|1
|0.07
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Alessio Besio
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Сере
|4
|0
|Бальтазар
|4
|0
|Кавар Димитри
|2
|0
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Весли Давид
|2
|0
|Nathanael Saintini
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Ндойе Бирама
|1
|0
|Итаитинга
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|Йуан Элье
|4
|1
|Гийемено Джереми
|3
|1
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Alessio Besio
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Euclides Cabral
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
5
50%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
1
14%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
3
43%
2
17%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
3
15%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
2
20%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
6
60%
76-90
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
5
24%
61-75
5
36%
3
14%
76-90
Пропущено
30
26
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
10%
4
15%
1-15
3
10%
6
23%
16-30
8
27%
1
4%
31-45
5
17%
5
19%
46-60
4
13%
2
8%
61-75
7
23%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2
Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1
Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|8
|4
|2
|32 - 24
|28
|2.
|Базель
|13
|7
|5
|1
|29 - 12
|26
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|21 - 15
|26
|4.
|Янг Бойз
|12
|6
|4
|2
|29 - 14
|22
|5.
|Грасcхоппер
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|6.
|Сьон
|3:1
|15
|5
|3
|7
|19 - 29
|18
|7.
|Серветт
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|8.
|Санкт-Галлен
|1:3
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|9.
|Лозанна-Спорт
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
|10.
|Люцерн
|14
|1
|7
|6
|18 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|18 - 6
|14
|2.
|Цюрих
|6
|4
|2
|0
|17 - 9
|14
|3.
|Лугано
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Грасcхоппер
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|5.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Сьон
|3:1
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|7.
|Серветт
|8
|3
|1
|4
|15 - 17
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|1:3
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|10.
|Люцерн
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|8
|4
|2
|2
|15 - 15
|14
|2.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|3.
|Лугано
|7
|4
|0
|3
|10 - 8
|12
|4.
|Янг Бойз
|7
|3
|2
|2
|19 - 10
|11
|5.
|Сьон
|3:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|8
|6.
|Грасcхоппер
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|1:3
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|9.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|10.
|Люцерн
|7
|0
|5
|2
|8 - 13
|5