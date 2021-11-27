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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
3:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
15' Желтая карточка
Бальтазар
0:1
23' Гол
Йуан Элье
1:1
39' Гол
Стожилкович Филип
2:1
62' Гол
Весли Давид
3:1
64' Гол
Весли Давид
74' Желтая карточка
Euclides Cabral
79' Желтая карточка
Сиприано Маркос Робсон
86' Вторая желтая карточка
Euclides Cabral
90' Желтая карточка
Фазлии Бетим
90'+5
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
7
Дзуффи
Лука
23
Тосетти
Маттео
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
17
Стожилкович
Филип
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
3
Нуу
Муса
6
Стильхарт
Базиль
25
Траоре
Бубакар
16
Гёртлер
Лукас
23
Фазлии
Бетим
30
Patrick
Sutter
10
Руис
Виктор
III
11
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
Сьон
4-1-4-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Сьон
Санкт-Галлен

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
41.7%
19 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 12 побед

51 матч

39.2%
17.6%
43.2%
20 побед 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.5%
35.3%
37.2%
14 побед 18 ничьих 19 побед

Второй тайм

37.3%
39.2%
23.5%
19 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
3:2
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
К
1:2
С
2:4
С
3:2
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:3
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:2
С
1:2
С
1:2
С
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 4 (1) 0.27
Оаро Гийом 3 0.2
Гргич Анто 2 (2) 0.13
Весли Давид 2 0.13
Итаитинга 1 0.07
Буа Кевин 1 0.07
Кавар Димитри 1 0.07
Дзуффи Лука 1 0.07
Ндойе Бирама 1 0.07
Theo Berdayes 1 0.07
Ди Сере 0 0
Карлен Гаэтан 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 6 0.4
Дуа Квадво 3 (1) 0.2
Руис Виктор III 2 (1) 0.13
Люхингер Николас 2 0.13
Диаките Усман 2 0.13
Гийемено Джереми 2 0.13
Бабич Борис 1 0.07
Кемптер Михаэль 1 0.07
Гёртлер Лукас 0 0
Alessio Besio 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Траоре Бубакар 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Сере 4 0
Бальтазар 4 0
Кавар Димитри 2 0
Стожилкович Филип 2 0
Весли Давид 2 0
Nathanael Saintini 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Ндойе Бирама 1 0
Итаитинга 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Сиприано Маркос Робсон 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 7 0
Йуан Элье 4 1
Гийемено Джереми 3 1
Фазлии Бетим 3 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Euclides Cabral 1 1
Стильхарт Базиль 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Alessio Besio 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Шмидт Исаак 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

11
19
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
16%
1-15
1
9%
5
26%
16-30
5
45%
2
11%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
4
36%
2
11%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
1
14%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
3
43%
2
17%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
3
15%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
2
20%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
6
60%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
1
6%
5
23%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
29%
29%
5
23%
61-75
5
29%
29%
3
14%
76-90

Пропущено

31
29
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
3
10%
4
14%
1-15
4
13%
6
21%
16-30
8
26%
2
7%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
7
23%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2
Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3 Сьон - Янг Бойз 1:0 Базель - Сьон 6:1 Сьон - Серветт 1:2 Страсбург - Сьон 0:1 Сьон - Сошо 3:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:3 Сьон - Тун 2:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1
Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 8 4 2 32 - 24 28
2. Базель 13 7 5 1 29 - 12 26
3. Лугано 14 8 2 4 21 - 15 26
4. Янг Бойз 12 6 4 2 29 - 14 22
5. Грасcхоппер 15 4 6 5 25 - 23 18
6. Сьон 15 5 3 7 19 - 29 18
7. Серветт 14 4 3 7 23 - 30 15
8. Санкт-Галлен 15 4 3 8 20 - 31 15
9. Лозанна-Спорт 14 2 5 7 16 - 28 11
10. Люцерн 14 1 7 6 18 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 7 4 2 1 18 - 6 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Лугано 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Грасcхоппер 8 3 3 2 16 - 12 12
5. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Сьон 8 3 1 4 10 - 11 10
7. Серветт 8 3 1 4 15 - 17 10
8. Санкт-Галлен 7 2 3 2 11 - 11 9
9. Лозанна-Спорт 7 1 3 3 9 - 15 6
10. Люцерн 7 1 2 4 10 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 8 4 2 2 15 - 15 14
2. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
3. Лугано 7 4 0 3 10 - 8 12
4. Янг Бойз 7 3 2 2 19 - 10 11
5. Сьон 7 2 2 3 9 - 18 8
6. Грасcхоппер 7 1 3 3 9 - 11 6
7. Санкт-Галлен 8 2 0 6 9 - 20 6
8. Лозанна-Спорт 7 1 2 4 7 - 13 5
9. Серветт 6 1 2 3 8 - 13 5
10. Люцерн 7 0 5 2 8 - 13 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Йуан Элье бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Бальтазар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сьон 3:1 Санкт-Галлен онлайн


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