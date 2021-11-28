  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Ренн
0' 14'
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
2
Силва
Игор
23
Монкондю
Томас
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
20
Лорик
Самуэль
27
Грбич
Адриан
28
Лорьенте
Арман
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
4
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
10
Сулемана
Камалдин
7
Терье
Мартен
24
Лаборд
Гаэтан
Лорьян
3-5-2
Ренн
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Лорьян
Ренн

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

28 матчей

21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:3
ТМК
2:0
ТМС
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
ТМС
1:4
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
ТМС
2:1
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
Л1
2:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.27
Моффи Теремас 2 (1) 0.13
Монкондю Томас 2 0.13
Лапорт Жульен 2 0.13
Ле Гофф Венсан 1 0.07
Грбич Адриан 1 0.07
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 5 0.33
Терье Мартен 5 0.33
Сулемана Камалдин 4 0.27
Тэт Флавьен 2 0.13
Агер Наиф 2 0.13
Трюффер Адриен 2 0.13
Траоре Амари 1 0.07
Майер Ловро 1 0.07
Мартин Йонас 1 0.07
Гирасси Серу 1 0.07
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Мартин Йонас 3 0
Сантамария Батист 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Траоре Амари 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

5
17
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
20%
2
12%
1-15
2
40%
1
6%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
1
20%
5
29%
29%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

17
4
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
2
50%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
25%
61-75
3
18%
1
25%
76-90

Забито

12
24
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
3
25%
3
13%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
2
17%
6
25%
31-45
2
17%
6
25%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
17%
6
25%
76-90

Пропущено

22
12
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
2
17%
16-30
2
9%
2
17%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
4
18%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1
Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1
Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0
Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
3. Ренн 0:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 12 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Страсбург 0:0 Заявка 15 5 5 5 25 - 19 20
8. Монако 0:0 Заявка 15 5 5 5 19 - 18 20
9. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
13. Брест 0:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 21 16
14. Лорьян 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 21 16
15. Клермон 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
16. Бордо 0:0 Заявка 15 2 8 5 21 - 30 14
17. Реймс 0:0 Заявка 15 2 8 5 15 - 18 14
18. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
19. Сент-Этьен Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург 0:0 Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
11. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Брест 0:0 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Бордо 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Монако 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
8. Бордо 0:0 Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Брест 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
13. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14. Страсбург 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
16. Клермон 0:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 19 6
17. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
19. Лорьян 0:0 Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 15'
    Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ренн: 58%.
  • 15'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 14'
    Игрок Терье Мартен из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 12'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Ренн начинает контратаку
  • 12'
    Абергель Лоран из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Нарди Поль возвращается на поле.
  • 10'
    Нарди Поль из команды Лорьян покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
  • 10'
    Контроль мяча: Лорьян: 36%, Ренн: 64%.
  • Травма, повреждение
    9'
    Нарди Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    8'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Нарди Поль пострадал.
  • 8'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Абергель Лоран из команды Лорьян не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 7'
    Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Силва Игор из команды Лорьян подал угловой слева.
  • 7'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Игрок Лорьенте Арман из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 6'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Ренн: 55%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 4'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Грбич Адриан пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Лоик Баде из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лорьенте Арман
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Лорьян начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Лорьян 15.3% (20)
X 22.1% (29)
Ренн 62.6% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Ренн
5.12
4.06
1.78
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лорьян 0:0 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Ренн

Исход игры
Лорьян
15.3% (20)
Ничья
22.9% (30)
Ренн
61.8% (81)
Тотал 2.5
Больше
51.15% (67)
Меньше
48.85% (64)
Обе команды забьют
Да
70.99% (93)
Нет
29.01% (38)
Популярный счёт
1:2 Ренн
40.5% (53)
1:1 Ничья
19.8% (26)
0:1 Ренн
14.5% (19)
1:0 Лорьян
8.4% (11)
2:1 Лорьян
6.9% (9)
0:2 Ренн
6.1% (8)
2:2 Ничья
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 