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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:2
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
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Буриго Бенжамен
32' Желтая карточка
Майер Ловро
0:1
75' Гол
Лаборд Гаэтан
0:2
78' Гол
Докю Жереми
83' Желтая карточка
Докю Жереми
90'+4
30
Нарди
Поль
2
Силва
Игор
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
20
Лорик
Самуэль
10
Ле
Фе
Энцо
6
Абергель
Лоран
23
Монкондю
Томас
27
Грбич
Адриан
28
Лорьенте
Арман
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
4
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
10
Сулемана
Камалдин
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
Лорьян
5-3-2
Ренн
4-4-2

Ход матча

20'
 
Буриго Бенжамен
32'
 
Майер Ловро
64'
Уттара Данго
Грбич Адриан
 
64'
Моффи Теремас
Ле Фе Энцо
 
64'
Буасгар Кентен
Лорьенте Арман
 
69'
 
Майер Ловро
Сулемана Камалдин
69'
 
Докю Жереми
Сантамария Батист
73'
 
Гирасси Серу
Буриго Бенжамен
75'
0:1
Лаборд Гаэтан
78'
0:2
Докю Жереми
(Агер Наиф)
81'
Сумано Самбу
Мендес Убулан
 
81'
Ле Бри Тео
Монкондю Томас
 
83'
 
Докю Жереми
85'
 
Мелинг Биргер
Терье Мартен
85'
 
Ассиньон Лоренс
Траоре Амари

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Лорьян
Ренн

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед

28 матчей

21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:3
ТМК
2:0
ТМС
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
КЛ
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
ТМС
1:4
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:0
ТМС
2:1
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:1
К
3:0
Л1
1:2
Л1
2:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.27
Моффи Теремас 2 (1) 0.13
Монкондю Томас 2 0.13
Лапорт Жульен 2 0.13
Ле Гофф Венсан 1 0.07
Грбич Адриан 1 0.07
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 6 0.4
Терье Мартен 5 0.33
Сулемана Камалдин 4 0.27
Тэт Флавьен 2 0.13
Агер Наиф 2 0.13
Трюффер Адриен 2 0.13
Траоре Амари 1 0.07
Майер Ловро 1 0.07
Мартин Йонас 1 0.07
Гирасси Серу 1 0.07
Докю Жереми 1 0.07
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Мартин Йонас 3 0
Сантамария Батист 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Траоре Амари 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

5
17
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
20%
2
12%
1-15
2
40%
1
6%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
1
20%
5
29%
29%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

17
4
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
2
50%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
25%
61-75
3
18%
1
25%
76-90

Забито

12
26
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
3
25%
3
12%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
2
17%
6
23%
31-45
2
17%
6
23%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
17%
7
27%
76-90

Пропущено

24
12
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
2
17%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
5
21%
2
17%
61-75
5
21%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1
Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1
Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0
Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ренн Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Лион 1:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
8. Страсбург Заявка 15 5 5 5 26 - 20 20
9. Монако Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
10. Монпелье 0:1 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Брест Заявка 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
14. Реймс Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
15. Лорьян Заявка 15 3 6 6 13 - 23 15
16. Клермон Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
17. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
18. Бордо Заявка 15 2 7 6 22 - 32 13
19. Сент-Этьен Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион 1:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье 0:1 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
12. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
16. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
18. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
7. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
10. Лион 1:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
13. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
14. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
15. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Монпелье 0:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
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  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ренн: 58%.
  • 93'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 93'
    Мелинг Биргер из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 93'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 93'
    Абергель Лоран не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Уттара Данго из команды Лорьян делает передачу одноклубнику.
  • 92'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    91'
    Абергель Лоран из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Гирасси Серу пострадал.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    90'
    Сантамария Батист наказан за толчок Моффи Теремас
  • 90'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Мартин Йонас из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 90'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Ренн: 59%.
  • 89'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 89'
    Отличный пас сделал Мелинг Биргер из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 88'
    Ренн контролирует мяч.
  • 88'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Матч возобновлен
  • 88'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 87'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Матч возобновлен
  • 86'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 85'
    Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон
  • 85'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
  • 84'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    84'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян толкнул локтем оппонента. Это Гомис Альфред заработал фол
  • 84'
    Абергель Лоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    83'
    Докю Жереми совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    83'
    Безумный фол. Докю Жереми грубо играет против соперника. Пострадал Абергель Лоран
  • 83'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 83'
    ШАНС! Моффи Теремас нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 83'
    Абергель Лоран из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 81'
    Тактическая замена. Монкондю Томас уходит с поля и его заменяет Ле Бри Тео
  • 81'
    Тактическая замена. Мендес Убулан уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Петро Лео из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
  • 81'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 80'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Лорьян: 40%, Ренн: 60%.
  • 79'
    Ренн контролирует мяч.
  • 78'
    Агер Наиф сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Докю Жереми забивает с левой ноги!
  • 78'
    Отличные скиллы показывает Докю Жереми, обводя своих соперников
  • 78'
    Докю Жереми из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 78'
    Ренн начинает контратаку
  • 78'
    Агер Наиф делает длинную передачу вперед
  • 77'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 77'
    Уттара Данго из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 77'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Силва Игор из команды Лорьян навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 76'
    Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    75'
    Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 75'
    Сантамария Батист нанес удар издали, а Поль Нарди отбил его обратно в игру!
  • 75'
    Монкондю Томас ошибается в защите.
  • 75'
    Контроль мяча: Лорьян: 39%, Ренн: 61%.
  • 74'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
  • 73'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Ренн контролирует мяч.
  • 72'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 71'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 70'
    Контроль мяча: Лорьян: 39%, Ренн: 61%.
  • 70'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 69'
    Уттара Данго из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист
  • 69'
    Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Докю Жереми
  • 68'
    Ренн контролирует мяч.
  • 67'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • Фол, нарушение
    66'
    Уттара Данго из команды Лорьян толкнул локтем оппонента. Это Лоик Баде заработал фол
  • 66'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    66'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 65'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Уттара Данго из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 65'
    Уттара Данго из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 65'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Лорьян: 39%, Ренн: 61%.
  • 64'
    Тактическая замена. Лорьенте Арман уходит с поля и его заменяет Буасгар Кентен
  • 64'
    Тактическая замена. Ле Фе Энцо уходит с поля и его заменяет Моффи Теремас
  • 64'
    Тактическая замена. Грбич Адриан уходит с поля и его заменяет Уттара Данго
  • 63'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 63'
    Майер Ловро из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 63'
    Ренн начинает контратаку
  • 63'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 63'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 63'
    Адриен Трюффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Грбич Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    62'
    Майер Ловро наказан за толчок Абергель Лоран
  • 62'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 61'
    Агер Наиф из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 60'
    Контроль мяча: Лорьян: 39%, Ренн: 61%.
  • 60'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 59'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 59'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 59'
    Майер Ловро из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Камальдин Сулемана мяча так и не получил
  • 58'
    Майер Ловро из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 58'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 57'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Матч возобновлен
  • 57'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 56'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    56'
    Лоик Баде задерживает мяч рукой
  • Угловой
    56'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 55'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 55'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Лорьян: 40%, Ренн: 60%.
  • 55'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 54'
    Игрок Камальдин Сулемана из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 54'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 54'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 53'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Отличный пас сделал Майер Ловро из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 53'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 52'
    Мартин Йонас делает длинную передачу вперед
  • 52'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 52'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 51'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лаборд Гаэтан мяча так и не получил
  • 51'
    Камальдин Сулемана делает длинную передачу вперед
  • 51'
    Ренн контролирует мяч.
  • 50'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 50'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 50'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 50'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 50'
    Отличные скиллы показывает Камальдин Сулемана, обводя своих соперников
  • 50'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Ренн: 59%.
  • 50'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Грбич Адриан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Силва Игор из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 48'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 47'
    Самюэль Лорик нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 47'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • 47'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ренн: 58%.
  • 49'
    Ренн контролирует мяч.
  • 49'
    Камальдин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 49'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 48'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 45'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 45'
    Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ренн: 58%.
  • 44'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 44'
    Майер Ловро из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 44'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 43'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Абергель Лоран из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Камальдин Сулемана
  • 42'
    Ренн начинает контратаку
  • 42'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 42'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • 42'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 41'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 40'
    Абергель Лоран из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 40'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 40'
    Контроль мяча: Лорьян: 43%, Ренн: 57%.
  • 40'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • Угловой
    40'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой слева.
  • 39'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 39'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Отличный пас сделал Лаборд Гаэтан из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 38'
    Абергель Лоран из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Майер Ловро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Монкондю Томас из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Майер Ловро.
  • 36'
    Майер Ловро из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 36'
    Ренн начинает контратаку
  • 36'
    Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Майер Ловро нанес удар издали, а Поль Нарди отбил его обратно в игру!
  • 36'
    Майер Ловро из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 36'
    Мендес Убулан ошибается в защите.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 35'
    Отличный пас сделал Буриго Бенжамен из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 35'
    Мартин Йонас из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Контроль мяча: Лорьян: 43%, Ренн: 57%.
  • 34'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Силва Игор из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Камальдин Сулемана
  • Офсайд
    33'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян в офсайде
  • 32'
    Мендес Убулан делает длинную передачу вперед
  • Желтая карточка
    32'
    Майер Ловро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    32'
    Безумный фол. Майер Ловро грубо играет против соперника. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 31'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 30'
    Хорошую попытку сделал Траоре Амари. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 30'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • 30'
    Майер Ловро делает длинную передачу вперед
  • 30'
    Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 30'
    Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ренн: 58%.
  • 30'
    Нарди Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    29'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 28'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Адриен Трюффер из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 27'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
  • 26'
    Майер Ловро из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 26'
    Траоре Амари из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 26'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Майер Ловро из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 25'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 25'
    Контроль мяча: Лорьян: 44%, Ренн: 56%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 24'
    Шанс! Грбич Адриан из команды Лорьян пробил головой, но мимо
  • 24'
    Силва Игор из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Силва Игор из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • 23'
    Абергель Лоран из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    23'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн в офсайде
  • 23'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ренн отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    22'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 21'
    Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 20'
    Камальдин Сулемана сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О О Л! Ренн забивает! Буриго Бенжамен отличился.
  • 20'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
  • 20'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 20'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 20'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Ренн: 59%.
  • 19'
    Петро Лео из команды Лорьян четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 19'
    Майер Ловро делает длинную передачу вперед
  • 19'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 18'
    Мендес Убулан делает длинную передачу вперед
  • 18'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • 18'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян делает пас партнеру.
  • 18'
    Абергель Лоран из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • 16'
    Лоик Баде из команды Ренн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 16'
    Абергель Лоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Самюэль Лорик
  • 15'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лорьян: 42%, Ренн: 58%.
  • 15'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 14'
    Игрок Терье Мартен из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 12'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Ренн начинает контратаку
  • 12'
    Абергель Лоран из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Нарди Поль возвращается на поле.
  • 10'
    Нарди Поль из команды Лорьян покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
  • 10'
    Контроль мяча: Лорьян: 36%, Ренн: 64%.
  • Травма, повреждение
    9'
    Нарди Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    8'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Нарди Поль пострадал.
  • 8'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Абергель Лоран из команды Лорьян не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 7'
    Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Силва Игор из команды Лорьян подал угловой слева.
  • 7'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Игрок Лорьенте Арман из команды Лорьян неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 6'
    Самюэль Лорик из команды Лорьян сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лорьян: 45%, Ренн: 55%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 4'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Грбич Адриан пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Лоик Баде из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лорьенте Арман
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Лорьян начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Лорьян 15.3% (20)
X 22.1% (29)
Ренн 62.6% (82)
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Где смотреть матч Лорьян 0:2 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Лорьян 0:2 Ренн

Исход игры
Лорьян
15.3% (20)
Ничья
22.1% (29)
Ренн
62.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
51.91% (68)
Меньше
48.09% (63)
Обе команды забьют
Да
70.99% (93)
Нет
29.01% (38)
Популярный счёт
1:2 Ренн
41.2% (54)
1:1 Ничья
19.1% (25)
0:1 Ренн
14.5% (19)
1:0 Лорьян
8.4% (11)
2:1 Лорьян
6.9% (9)
0:2 Ренн
6.1% (8)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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