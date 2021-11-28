Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
20' Undefined phrase: football_event_Буриго Бенжамен
32' Желтая карточкаМайер Ловро
0:1
75' ГолЛаборд Гаэтан
0:2
78' ГолДокю Жереми
83' Желтая карточкаДокю Жереми
30
Нарди
Поль
19
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
27
Грбич
Адриан
27
Траоре
Амари
21
Майер
Ловро
28
Мартин
Йонас
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Бурле РедванНападающий
- Нападающий
-
38 Уттара ДангоНападающий
-
33 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
Ход матча
20'
32'
75'
0:1
78'
0:2
83'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Лорьян
Ренн
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
28 матчей
21.4%
25%
53.6%
6 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.27
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.13
|Монкондю Томас
|2
|0.13
|Лапорт Жульен
|2
|0.13
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.07
|Грбич Адриан
|1
|0.07
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.4
|Терье Мартен
|5
|0.33
|Сулемана Камалдин
|4
|0.27
|Тэт Флавьен
|2
|0.13
|Агер Наиф
|2
|0.13
|Трюффер Адриен
|2
|0.13
|Траоре Амари
|1
|0.07
|Майер Ловро
|1
|0.07
|Мартин Йонас
|1
|0.07
|Гирасси Серу
|1
|0.07
|Докю Жереми
|1
|0.07
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|0
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|2
|1
|Мартин Йонас
|3
|0
|Сантамария Батист
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
5
17
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
20%
2
12%
1-15
2
40%
1
6%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
1
20%
5
29%
29%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
17
4
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
24%
2
50%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
1
25%
61-75
3
18%
1
25%
76-90
Забито
12
26
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 3
3
25%
3
12%
1-15
3
25%
2
8%
16-30
2
17%
6
23%
31-45
2
17%
6
23%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
2
17%
7
27%
76-90
Пропущено
24
12
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
2
17%
16-30
2
8%
2
17%
31-45
6
25%
2
17%
46-60
5
21%
2
17%
61-75
5
21%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1
Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1
Ренн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0
Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Лион
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|8.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|26 - 20
|20
|9.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|22 - 32
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|6.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|12.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|18.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|10.
|Лион
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|13.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|15.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лорьян 0:2 Ренн
Исход игры
Лорьян
15.3% (20)
Ничья
22.1% (29)
Ренн
62.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
51.91% (68)
Меньше
48.09% (63)
Обе команды забьют
Да
70.99% (93)
Нет
29.01% (38)
Популярный счёт
1:2 Ренн
41.2% (54)
1:1 Ничья
19.1% (25)
0:1 Ренн
14.5% (19)
1:0 Лорьян
8.4% (11)
2:1 Лорьян
6.9% (9)
0:2 Ренн
6.1% (8)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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