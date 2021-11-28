Второй тайм

94' Камальдин Сулемана из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Ренн заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Ренн

93' Абергель Лоран не смог попасть в створ ударом издали

92' Самюэль Лорик из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...

92' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Удар от ворот произведет Лорьян

89' Отличный пас сделал Мелинг Биргер из команды Ренн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

88' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновлен

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Абергель Лоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Докю Жереми совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Удар от ворот произведет Ренн

83' ШАНС! Моффи Теремас нанес удар с лета, но не попал по воротам!

81' Тактическая замена. Мендес Убулан уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano

81' Удар от ворот произведет Лорьян

80' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Г О О О О Л - Докю Жереми забивает с левой ноги!

78' Отличные скиллы показывает Докю Жереми , обводя своих соперников

77' Удар от ворот произведет Ренн

77' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Команда Ренн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

75' Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

75' Сантамария Батист нанес удар издали, а Поль Нарди отбил его обратно в игру!

74' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Самюэль Лорик из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

70' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

69' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Докю Жереми

67' Удар от ворот произведет Ренн

66' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

63' Адриен Трюффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Грбич Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Удар от ворот произведет Лорьян

60' Ренн выполняет удар от ворот.

59' Самюэль Лорик из команды Лорьян навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

59' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Майер Ловро из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Камальдин Сулемана мяча так и не получил

58' Майер Ловро из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Лоик Баде задерживает мяч рукой

55' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Лорьян выполняет удар от ворот.

54' Игрок Камальдин Сулемана из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

53' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Отличный пас сделал Майер Ловро из команды Ренн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Лорьян

52' Камальдин Сулемана из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Камальдин Сулемана делает длинную передачу вперед

50' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

50' Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

50' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает пас партнеру.

50' Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

50' Отличные скиллы показывает Камальдин Сулемана, обводя своих соперников

50' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

48' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Ренн

47' Самюэль Лорик нанес удар чуть мимо. Близко!

47' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля