  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Лион
0'
0:1
17' Гол
Пакета Лукас
29' Желтая карточка
Слимани Ислам
40' Желтая карточка
Какере Максанс
45' Желтая карточка
Боатенг Жером
56'
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
13
Шотар
Жорис
23
Джоаккини
Николас
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
5
Денайер
Джейсон
27
Боатенг
Жером
3
Эмерсон
Палмиери
39
Гимараэс
Бруно
25
Какере
Максанс
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
20
Слимани
Ислам
Монпелье
4-1-4-1
Лион
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Пакета Лукас
29'
 
Слимани Ислам
40'
 
Какере Максанс
45'
 
Боатенг Жером

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Монпелье
Лион

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

28 матчей

28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:2
КЛ
4:1
Л1
0:0
ТМК
1:1
Л1
1:3
К
5:0
Л1
5:1
Л1
0:2
Л1
2:4
Л1
1:5
Л1
1:5
Л1
0:0
Л1
5:1
Л1
1:2
Л1
1:0
СФ
2:2
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молле Флоран 4 0.27
Лаборд Гаэтан 4 0.27
Саванье Тежи 3 (1) 0.2
Мавидиди Стефи 3 0.2
Жермен Валер 3 0.2
Делор Анди 3 (1) 0.2
Коцца Николя 1 0.07
Вахи Элю 1 0.07
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 6 (1) 0.43
Экамби Карл Токо 4 (2) 0.29
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.29
Ауа Уссем 3 0.21
Денайер Джейсон 2 0.14
Шакири Джердан 1 0.07
Слимани Ислам 1 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.07
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 5 1
Ферри Жордан 4 1
Тулер Матеус 2 1
Молле Флоран 3 0
Самбья Саломон 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Шотар Жорис 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Ристич Михайло 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Эстев Максим 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слимани Ислам 3 0
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Боатенг Жером 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Пакета Лукас 2 0
Какере Максанс 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Денайер Джейсон 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
4
29%
2
29%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
2
25%
8
67%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
14%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
43%
3
19%
76-90

Пропущено

13
7
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
3
43%
76-90

Забито

21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
3
14%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
5
24%
5
22%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
4
19%
5
22%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Пропущено

21
19
13 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
19%
0
0%
1-15
7
33%
2
11%
16-30
2
10%
3
16%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
4
19%
11
58%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1
Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2
Лион
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1
Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ренн Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Лион 1:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
8. Страсбург Заявка 15 5 5 5 26 - 20 20
9. Монако Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
10. Монпелье 0:1 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Брест Заявка 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
14. Реймс Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
15. Лорьян Заявка 15 3 6 6 13 - 23 15
16. Клермон Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
17. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
18. Бордо Заявка 15 2 7 6 22 - 32 13
19. Сент-Этьен Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион 1:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье 0:1 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
12. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
16. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
18. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
7. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
10. Лион 1:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
13. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
14. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
15. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Монпелье 0:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Монпелье 14.1% (19)
X 21.5% (29)
Лион 64.4% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Лион
4.30
5.10
1.86
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Монпелье 0:1 Лион онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Лион

Исход игры
Монпелье
14.1% (19)
Ничья
21.5% (29)
Лион
64.4% (87)
Тотал 2.5
Больше
63.36% (83)
Меньше
36.64% (48)
Обе команды забьют
Да
78.63% (103)
Нет
21.37% (28)
Популярный счёт
1:2 Лион
42.2% (57)
1:1 Ничья
16.3% (22)
2:1 Монпелье
9.6% (13)
0:1 Лион
7.4% (10)
0:2 Лион
7.4% (10)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:0 Монпелье
3% (4)
1:3 Лион
3% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 