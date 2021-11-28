  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
ПСЖ
0'
5' Undefined phrase: football_event_
Неймар
18' Желтая карточка
Сиссоко Альфа
1:0
23' Гол
Буанга Денис
32' Желтая карточка
Будебуз Риад
33' Желтая карточка
Бернат Хуан
35' Желтая карточка
Камара Махди
40'
40
Грин
Этьен
22
Сиссоко
Альфа
33
Наде
Микаэль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
7
Будебуз
Риад
8
Камара
Махди
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
27
Масон
Иван
10
Хазри
Вахби
50
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
4
Рамос
Серхио
14
Бернат
Хуан
15
Данилу
Перейра
27
Гуэйе
Идрисса
11
Ди
Мария
Анхель
30
Месси
Лионель
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
Сент-Этьен
4-2-3-1
ПСЖ
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Неймар
18'
Сиссоко Альфа
 
23'
Буанга Денис
1:0
32'
Будебуз Риад
 
33'
 
Бернат Хуан
35'
Камара Махди
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

История личных встреч

Сент-Этьен
ПСЖ

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
100%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 21 победа

35 матчей

8.6%
22.9%
68.5%
3 победы 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

11.4%
42.9%
45.7%
4 победы 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

5.7%
34.3%
60%
2 победы 12 ничьих 21 победа

История матчей

Л1
3:2
Л1
1:1
К
1:0
КЛ
6:1
Л1
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:5
Л1
1:1
К
1:3
Л1
0:2
КЛ
1:0
Л1
4:1
К
4:1
Л1
0:1
КЛ
0:1
Л1
5:0
Л1
2:0
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
2:2
КЛ
0:0
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.47
Соу Саиду 2 0.13
Буанга Денис 2 0.13
Норден Арно 1 0.07
Колодзейчак Тимоти 1 0.07
Крассо Жан-Филипп 1 0.07
Трауко Мигель 1 0.07
Наде Микаэль 1 0.07
Будебуз Риад 0 0
Аушиш Адиль 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (1) 0.53
Неймар 3 (1) 0.2
Эррера Андер 3 0.2
Хакими Ашраф 3 0.2
Гуэйе Идрисса 3 0.2
Икарди Мауро 3 0.2
Ди Мария Анхель 2 0.13
Дракслер Юлиан 2 0.13
Месси Лионель 1 0.07
Сарабия Пабло 1 0.07
Маркиньос Маркос 1 0.07
Данилу Перейра 1 0.07
Вейналдум Джорджиньо 0 0
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 2 1
Камара Махди 3 0
Масон Иван 3 0
Грин Этьен 1 1
Колодзейчак Тимоти 2 0
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Соу Саиду 2 0
Трауко Мигель 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Норден Арно 1 0
Неу Иван 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 4 0
Мбаппе Килиан 3 0
Хакими Ашраф 1 1
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
0 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
6
67%
2
15%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Забито

7
18
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
4
57%
1
6%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
33%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Забито

16
31
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
6%
4
13%
1-15
1
6%
8
26%
16-30
4
25%
3
10%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
3
19%
7
23%
61-75
6
38%
8
26%
76-90

Пропущено

27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
1
7%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
5
33%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
6
22%
1
7%
61-75
5
19%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2
Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 15 12 1 2 32 - 15 37
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
3. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
4. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
10. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
11. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
12. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
13. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
14. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
15. Сент-Этьен 1:0 Заявка 15 3 6 6 17 - 28 15
16. Клермон Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
17. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
18. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
19. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
12. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Сент-Этьен 1:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
15. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
16. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
8. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
9. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
10. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
11. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
13. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
14. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
15. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Сент-Этьен 1:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
18. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 39'
    Буанга с Хазри не смогли продвинуться вперёд по правому флангу.
  • Офсайд
    38'
    Мбаппе оказался в офсайде.
  • 37'
    Снег не прекращается. Газон пока остаётся зелёным, а вот свободные кресла на стадионе из зелёных быстро стали превращаться в белые.
  • Желтая карточка
    36'
    Камара за грубый подкат против Гуэйе в центральном круге получил жёлтую карточку.
  • 34'
    У Ди Марии не получился заброс налево в штрафную площадь на ход Неймару.
  • Желтая карточка
    33'
    Бернат в центре поля врезал по ногам сзади Буанге и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    32'
    Будебуз получил жёлтую карточку за удар Ди Марии по ногам.
  • 31'
    Трауко на фланге выбил мяч в подкате у Хакими.
  • Фол, нарушение
    30'
    Сиссоко на фланге толкнул в спину Неймара.
  • Дождь
    29'
    Снег пошёл в Сент-Этьене. Пока всё упавшее на землю быстро тает.
  • 28'
    Мбаппе слева навесил к дальней штанге, где Трауко помешал Ди Марии пробить по воротам.
  • 27'
    Данилу не позволил Буанге справа пройти вперёд, отобрав мяч у Дениса.
  • Видеоповтор
    26'
    Арбитры сначала не засчитали гол Буанги из-за офсайда, но ВАР утвердил правильность открытого в матче счёта.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БУАНГА!!! Хазри слева вывел к воротам Колодзейчака, удар которого Доннарумма отразил. На добивании первым оказался Буанга, отправивший мяч в сетку.
  • Угловой
    23'
    Второй угловой удар хозяева тоже не смогли разыграть опасно. Мяч выбит к центральному кругу.
  • Угловой
    22'
    Хозяева разыграли угловой удар. Навес слева к воротам нейтрализовал Рамос, выбивший мяч за пределы поля.
  • 21'
    Мбаппе слева через трёх соперников не смог проскочить в штрафную площадь.
  • 20'
    Буанга в центре поля отобрал мяч у Неймара, но тут же сделал пас точно в ноги Гуэйе.
  • Травма, повреждение
    19'
    Неймару медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    18'
    Сиссоко за грубый подкат в центре поля против Неймара получил жёлтую карточку.
  • 17'
    Ди Мария справа забросил мяч в руки Грину.
  • 16'
    Колодзейчак выбил мяч в подкате у ворвавшегося справа в штрафную площадь Хакими.
  • Угловой
    15'
    Ди Мария от углового флага навесил на Маркиньоса, который головой пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    14'
    Бернат слева вывел к воротам Мбаппе, удар которого в ближний угол Грин парировал ногами.
  • Фол, нарушение
    13'
    Гуэйе сбил Хазхри у центрального круга.
  • 12'
    "Сент-Этьен" уверенно держит мяч на чужой половине поля. Вот только к воротам соперников хозяевам пока не удаётся подбираться.
  • 11'
    Рамос не позволил Буанге справа прорваться в штрафную площадь парижан.
  • 10'
    Бернат на фланге выбил мяч у Буанги.
  • Фол, нарушение
    9'
    Гуэйе на фланге отобрал мяч у Аушиша с нарушением правил.
  • 8'
    Пас Неймара слева из пределов штрафной площади в центр на Месси получился неточным.
  • Офсайд
    6'
    Ди Мария справа прорвался к воротам и откатил мяч на Месси. Лионель прострелил к дальней штанге, где Неймар переправил мяч в сетку.Но арбитры после просмотра повторов отменили гол из-за офсайда.
  • Фол, нарушение
    5'
    Гуэйе в центральном круге толкнул в спину Наде.
  • 4'
    Прострел Хазри слева в штрафную площадь перехватил Маркиньос.
  • 3'
    "Сент-Этьен" сразу же отправился в прессинг на чужую половину поля. Хозяева стараются не дать парижанам начинать атаки.
  • 2'
    "Сент-Этьен" играет в зелёной форме, "ПСЖ" - в тёмно-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Жоффруа Гишар"!
  • Первый тайм
  • 41'
    Неймар из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    40'
    Неймар из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
  • 40'
    Этьен Грин отбил мяч на угловой после удара Неймар из штрафной площади.
  • 40'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 40'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 29%, ПСЖ: 71%.
  • 40'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 40'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 39'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 39'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • Офсайд
    38'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ в офсайде
  • 38'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 38'
    Хазри Вахби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 37'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 37'
    Неймар из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 36'
    Рамос Серхио ошибается в защите.
  • Желтая карточка
    35'
    Камара Махди получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Гуэйе Идрисса
  • 35'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 29%, ПСЖ: 71%.
  • 34'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    33'
    Бернат Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Бернат Хуан из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Аушиш Адиль
  • 33'
    Игрок Данилу Перейра из команды ПСЖ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 33'
    Неймар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    32'
    Будебуз Риад получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    32'
    Безумный фол. Будебуз Риад грубо играет против соперника. Пострадал Ди Мария Анхель
  • 31'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 31'
    Матч остановлен
  • 30'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 30%, ПСЖ: 70%.
  • 30'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мбаппе Килиан мяча так и не получил
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Сиссоко Альфа из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Неймар
  • 28'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 28'
    Сент-Этьен выполняет удар от ворот.
  • 28'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 27'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 27'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    На стадионе зимние условия – снег начался.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Бернат Хуан
  • 26'
    Команда Сент-Этьен забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 25'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сент-Этьен будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Буанга Денис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • Описание гола
    22'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 22'
    Джанлуиджи Доннарумма не дал случится голу! Колодзейчак Тимоти должен был забивать, но Джанлуиджи Доннарумма сделал отличный сейв
  • 22'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 22'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
  • 22'
    Рамос Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Будебуз Риад из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    22'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен разыграл угловой с левого угла.
  • 22'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 21'
    Игра в одни ворота сейчас. ПСЖ доминирует и владеет мячом
  • 21'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 35%, ПСЖ: 65%.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Мбаппе Килиан из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Камара Махди
  • 20'
    Отличные скиллы показывает Мбаппе Килиан, обводя своих соперников
  • 20'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    18'
    Сиссоко Альфа получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    18'
    Неймар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Сиссоко Альфа грубо играет против соперника. Пострадал Неймар
  • 17'
    Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ забрасывает мяч в штрафную.
  • 16'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 16'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 15'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 39%, ПСЖ: 61%.
  • 15'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Шанс! Маркиньос Маркос из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
  • Угловой
    14'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 14'
    Должен был быть гол! Мбаппе Килиан имел отличный шанс, но Этьен Грин не дал голу состоятся!
  • 14'
    ШАНС! Мбаппе Килиан вышел один на один с голкипером...
  • 14'
    Бернат Хуан из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 13'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
  • 11'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 10'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 33%, ПСЖ: 67%.
  • 10'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Аушиш Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Аушиш Адиль
  • 8'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 8'
    Сент-Этьен выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Неймар из команды ПСЖ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Месси Лионель не смог удачно сыграть.
  • 7'
    Неймар из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    7'
    Неймар нарушает правила. Будебуз Риад пострадал
  • Офсайд
    6'
    Неймар из команды ПСЖ в офсайде
  • 6'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСЖ отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    6'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 5'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 34%, ПСЖ: 66%.
  • 5'
    Месси Лионель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О О Л! ПСЖ забивает! Неймар отличился.
  • 5'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
  • 5'
    Гуэйе Идрисса из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 5'
    Камара Махди ошибается в защите.
  • 4'
    Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Игрок Мбаппе Килиан из команды ПСЖ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 4'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 3'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Микаэль Наде
  • Офсайд
    1'
    Аушиш Адиль из команды Сент-Этьен в офсайде
  • 1'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сент-Этьен 1:0 ПСЖ онлайн


Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 ПСЖ

Исход игры
Сент-Этьен
2.6% (4)
Ничья
3.2% (5)
ПСЖ
94.2% (145)
Тотал 2.5
Больше
72.09% (93)
Меньше
27.91% (36)
Обе команды забьют
Да
65.12% (84)
Нет
34.88% (45)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
25.3% (39)
1:3 ПСЖ
22.7% (35)
0:2 ПСЖ
19.5% (30)
0:3 ПСЖ
6.5% (10)
1:4 ПСЖ
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:1 Сент-Этьен
1.9% (3)
0:1 ПСЖ
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 