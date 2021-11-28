Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Жоффруа Гишар
5' Undefined phrase: football_event_Неймар
18' Желтая карточкаСиссоко Альфа
1:0
23' ГолБуанга Денис
32' Желтая карточкаБудебуз Риад
33' Желтая карточкаБернат Хуан
35' Желтая карточкаКамара Махди
40
Грин
Этьен
33
Наде
Микаэль
20
Буанга
Денис
17
Аушиш
Адиль
27
Масон
Иван
10
Хазри
Вахби
14
Бернат
Хуан
10
Неймар
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
27 Масон ИванПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фалл БубакарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Калода ЛукасЗащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
34 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
5'
18'
23'
1:0
32'
33'
35'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
История личных встреч
Сент-Этьен
ПСЖ
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
100%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 21 победа
35 матчей
8.6%
22.9%
68.5%
3 победы 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
11.4%
42.9%
45.7%
4 победы 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
5.7%
34.3%
60%
2 победы 12 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.47
|Соу Саиду
|2
|0.13
|Буанга Денис
|2
|0.13
|Норден Арно
|1
|0.07
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.07
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.07
|Трауко Мигель
|1
|0.07
|Наде Микаэль
|1
|0.07
|Будебуз Риад
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|0.53
|Неймар
|3 (1)
|0.2
|Эррера Андер
|3
|0.2
|Хакими Ашраф
|3
|0.2
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.2
|Икарди Мауро
|3
|0.2
|Ди Мария Анхель
|2
|0.13
|Дракслер Юлиан
|2
|0.13
|Месси Лионель
|1
|0.07
|Сарабия Пабло
|1
|0.07
|Маркиньос Маркос
|1
|0.07
|Данилу Перейра
|1
|0.07
|Вейналдум Джорджиньо
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Камара Махди
|3
|0
|Масон Иван
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|4
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Хакими Ашраф
|1
|1
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
0 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
6
67%
2
15%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
4
33%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Забито
7
18
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
4
57%
1
6%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
33%
1
14%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Забито
16
31
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
6%
4
13%
1-15
1
6%
8
26%
16-30
4
25%
3
10%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
3
19%
7
23%
61-75
6
38%
8
26%
76-90
Пропущено
27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
11%
1
7%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
5
33%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
6
22%
1
7%
61-75
5
19%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2
Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2
ПСЖ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|15
|12
|1
|2
|32 - 15
|37
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 19
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|10.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|11.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|12.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 21
|15
|14.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 21
|15
|15.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|17 - 28
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|21 - 30
|13
|19.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 12
|10
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|18.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|8.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|9.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|10.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|11.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|13.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|14.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|15.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|18.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|19.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 ПСЖ
Исход игры
Сент-Этьен
2.6% (4)
Ничья
3.2% (5)
ПСЖ
94.2% (145)
Тотал 2.5
Больше
72.09% (93)
Меньше
27.91% (36)
Обе команды забьют
Да
65.12% (84)
Нет
34.88% (45)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
25.3% (39)
1:3 ПСЖ
22.7% (35)
0:2 ПСЖ
19.5% (30)
0:3 ПСЖ
6.5% (10)
1:4 ПСЖ
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:1 Сент-Этьен
1.9% (3)
0:1 ПСЖ
1.9% (3)
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