У Ди Марии не получился заброс налево в штрафную площадь на ход Неймару.

Камара за грубый подкат против Гуэйе в центральном круге получил жёлтую карточку.

Снег не прекращается. Газон пока остаётся зелёным, а вот свободные кресла на стадионе из зелёных быстро стали превращаться в белые.

Буанга с Хазри не смогли продвинуться вперёд по правому флангу.

33' Бернат в центре поля врезал по ногам сзади Буанге и получил жёлтую карточку.

32' Будебуз получил жёлтую карточку за удар Ди Марии по ногам.

31' Трауко на фланге выбил мяч в подкате у Хакими.

30' Сиссоко на фланге толкнул в спину Неймара.

29' Снег пошёл в Сент-Этьене. Пока всё упавшее на землю быстро тает.

28' Мбаппе слева навесил к дальней штанге, где Трауко помешал Ди Марии пробить по воротам.

27' Данилу не позволил Буанге справа пройти вперёд, отобрав мяч у Дениса.

26' Арбитры сначала не засчитали гол Буанги из-за офсайда, но ВАР утвердил правильность открытого в матче счёта.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БУАНГА!!! Хазри слева вывел к воротам Колодзейчака, удар которого Доннарумма отразил. На добивании первым оказался Буанга, отправивший мяч в сетку.

23' Второй угловой удар хозяева тоже не смогли разыграть опасно. Мяч выбит к центральному кругу.

22' Хозяева разыграли угловой удар. Навес слева к воротам нейтрализовал Рамос, выбивший мяч за пределы поля.

21' Мбаппе слева через трёх соперников не смог проскочить в штрафную площадь.

20' Буанга в центре поля отобрал мяч у Неймара, но тут же сделал пас точно в ноги Гуэйе.

19' Неймару медики оказывают помощь. Пауза в матче.

18' Сиссоко за грубый подкат в центре поля против Неймара получил жёлтую карточку.

17' Ди Мария справа забросил мяч в руки Грину.

16' Колодзейчак выбил мяч в подкате у ворвавшегося справа в штрафную площадь Хакими.

15' Ди Мария от углового флага навесил на Маркиньоса, который головой пробил выше ворот.

14' Бернат слева вывел к воротам Мбаппе, удар которого в ближний угол Грин парировал ногами.

13' Гуэйе сбил Хазхри у центрального круга.

12' "Сент-Этьен" уверенно держит мяч на чужой половине поля. Вот только к воротам соперников хозяевам пока не удаётся подбираться.

11' Рамос не позволил Буанге справа прорваться в штрафную площадь парижан.

10' Бернат на фланге выбил мяч у Буанги.

9' Гуэйе на фланге отобрал мяч у Аушиша с нарушением правил.

8' Пас Неймара слева из пределов штрафной площади в центр на Месси получился неточным.

6' Ди Мария справа прорвался к воротам и откатил мяч на Месси. Лионель прострелил к дальней штанге, где Неймар переправил мяч в сетку.Но арбитры после просмотра повторов отменили гол из-за офсайда.

5' Гуэйе в центральном круге толкнул в спину Наде.

4' Прострел Хазри слева в штрафную площадь перехватил Маркиньос.

3' "Сент-Этьен" сразу же отправился в прессинг на чужую половину поля. Хозяева стараются не дать парижанам начинать атаки.

2' "Сент-Этьен" играет в зелёной форме, "ПСЖ" - в тёмно-синей.