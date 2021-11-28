МОМЕНТ! Диоп! Это было опасно! Справа он получил мяч под свой контроль, после чего пробил в дальний угол, но угодил в штангу!

Головин сейчас выполнил подачу от угла поля в штрафную соперника, но отбились защитники "Страсбурга", выбив сферу за боковую линию.

Удачно на выходе играет снова голкипер "Страсбурга", который кулаками отводит угрозу от собственных ворот после подачи Диопа слева со штрафного.

Несмотря на тот факт, что на стадионе присутствуют фанаты, здесь царит гробовая тишина, и фанаты ведут себя крайне пассивно, что очень странно.

Неплохой кросс от Головина с левого фланга не увенчался успехом, потому как снова на выходе проявил себя наилучшим образом голкипер "Страсбурга".

9' Крупным планом режиссеры взяли Чуамени, с которым связываются надежды монегасков в нынешнем сезоне. Футболист проявляет себя наилучшим образом, и доставляет немало забот соперника в обороне. Но сегодня он начал встречу со скамейки.

8' Удар по ногам получил Диоп в районе центрального круга. Это штрафной удар для команды хозяев. Готовятся исполнить стандартное положение "красно-белые".

7' Каси сейчас сбивает с ног соперника. Рефери фиксирует нарушение правил. Мяч достается команде хозяев.

5' Диалло после розыгрыша углового нанес удар по воротам соперника, и мяч прилетел точно по позиции Нюбеля. Мог и получше форвард гостей распорядиться эпизодом.

4' Каси прорывался слева к воротам соперника, но не смог выполнить нормальную подачу. Мяч попал в защитника "Монако" и ушел на угловой.

3' Пытаются футболисты "Монако" на первых минутах встречи создать давление на оборону соперника. Стоит отметить, что у "красно-белых" получается прижать соперника к воротам.

2' Игроки "Монако" сегодня предстали на поле в красно-белых цветах, а "Страсбурга" - во всем синем. Ворота хозяев слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.