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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Страсбург
0' 15'
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
17
Головин
Александр
31
Фолланд
Кевин
37
Диоп
Софьян
10
Бен-Йеддер
Виссам
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
10
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Монако
4-2-3-1
Страсбург
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Монако
Страсбург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 7 (3) 0.5
Фолланд Кевин 3 0.21
Диоп Софьян 3 0.21
Головин Александр 2 0.14
Желсон Мартиньш 2 0.14
Дьятта Крепен 1 0.07
Чуамени Орельен 1 0.07
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 7 (1) 0.5
Ажорк Людовик 5 (1) 0.36
Томассон Адриен 4 0.29
Гамейро Кевин 3 0.21
Сиссоко Ибраима 1 0.07
Ле Маршан Максим 1 0.07
Прчич Саньин 1 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.07
Гильберт Фредерик 0 0
Льенар Димитри 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 3 1
Диоп Софьян 4 0
Фолланд Кевин 3 0
Чуамени Орельен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Сидибе Джибриль 2 0
Марипан Гильермо 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Фофана Юссуф 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 5 1
Ле Маршан Максим 4 0
Ажорк Людовик 2 1
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Томассон Адриен 1 1
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
2
10%
1
4%
1-15
3
15%
5
22%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
3
15%
7
30%
61-75
4
20%
5
22%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
18%
3
14%
1-15
1
6%
7
33%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
4
24%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0
Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0
Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
3. Ренн 0:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 12 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Страсбург 0:0 Заявка 15 5 5 5 25 - 19 20
8. Монако 0:0 Заявка 15 5 5 5 19 - 18 20
9. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
13. Брест 0:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 21 16
14. Лорьян 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 21 16
15. Клермон 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
16. Бордо 0:0 Заявка 15 2 8 5 21 - 30 14
17. Реймс 0:0 Заявка 15 2 8 5 15 - 18 14
18. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
19. Сент-Этьен Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург 0:0 Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
11. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Брест 0:0 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Бордо 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Монако 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
8. Бордо 0:0 Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Брест 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
13. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14. Страсбург 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
16. Клермон 0:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 19 6
17. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
19. Лорьян 0:0 Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 16'
    Неплохой кросс от Головина с левого фланга не увенчался успехом, потому как снова на выходе проявил себя наилучшим образом голкипер "Страсбурга".
  • 15'
    Несмотря на тот факт, что на стадионе присутствуют фанаты, здесь царит гробовая тишина, и фанаты ведут себя крайне пассивно, что очень странно.
  • 13'
    Удачно на выходе играет снова голкипер "Страсбурга", который кулаками отводит угрозу от собственных ворот после подачи Диопа слева со штрафного.
  • 12'
    Головин сейчас выполнил подачу от угла поля в штрафную соперника, но отбились защитники "Страсбурга", выбив сферу за боковую линию.
  • Штанга
    11'
    МОМЕНТ! Диоп! Это было опасно! Справа он получил мяч под свой контроль, после чего пробил в дальний угол, но угодил в штангу!
  • 9'
    Крупным планом режиссеры взяли Чуамени, с которым связываются надежды монегасков в нынешнем сезоне. Футболист проявляет себя наилучшим образом, и доставляет немало забот соперника в обороне. Но сегодня он начал встречу со скамейки.
  • Фол, нарушение
    8'
    Удар по ногам получил Диоп в районе центрального круга. Это штрафной удар для команды хозяев. Готовятся исполнить стандартное положение "красно-белые".
  • Фол, нарушение
    7'
    Каси сейчас сбивает с ног соперника. Рефери фиксирует нарушение правил. Мяч достается команде хозяев.
  • 5'
    Диалло после розыгрыша углового нанес удар по воротам соперника, и мяч прилетел точно по позиции Нюбеля. Мог и получше форвард гостей распорядиться эпизодом.
  • Угловой
    4'
    Каси прорывался слева к воротам соперника, но не смог выполнить нормальную подачу. Мяч попал в защитника "Монако" и ушел на угловой.
  • 3'
    Пытаются футболисты "Монако" на первых минутах встречи создать давление на оборону соперника. Стоит отметить, что у "красно-белых" получается прижать соперника к воротам.
  • 2'
    Игроки "Монако" сегодня предстали на поле в красно-белых цветах, а "Страсбурга" - во всем синем. Ворота хозяев слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Монако со свистком арбитра стартовала! Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монако 0:0 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Монако 0:0 Страсбург

Исход игры
Монако
88.8% (119)
Ничья
9% (12)
Страсбург
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (81)
Меньше
37.21% (48)
Обе команды забьют
Да
67.44% (87)
Нет
32.56% (42)
Популярный счёт
2:1 Монако
47% (63)
1:0 Монако
16.4% (22)
2:0 Монако
11.9% (16)
3:1 Монако
8.2% (11)
1:1 Ничья
6% (8)
3:2 Монако
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:0 Монако
1.5% (2)
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