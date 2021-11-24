Франция: Лига 1 2021-2022
История личных встреч
Монако
Страсбург
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (3)
|0.5
|Фолланд Кевин
|3
|0.21
|Диоп Софьян
|3
|0.21
|Головин Александр
|2
|0.14
|Желсон Мартиньш
|2
|0.14
|Дьятта Крепен
|1
|0.07
|Чуамени Орельен
|1
|0.07
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Боаду Мирон
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.5
|Ажорк Людовик
|5 (1)
|0.36
|Томассон Адриен
|4
|0.29
|Гамейро Кевин
|3
|0.21
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.07
|Ле Маршан Максим
|1
|0.07
|Прчич Саньин
|1
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.07
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Льенар Димитри
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Диоп Софьян
|4
|0
|Фолланд Кевин
|3
|0
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Марипан Гильермо
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|5
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Ажорк Людовик
|2
|1
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
2
10%
1
4%
1-15
3
15%
5
22%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
3
15%
7
30%
61-75
4
20%
5
22%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
18%
3
14%
1-15
1
6%
7
33%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
4
24%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0
Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0
Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|32 - 14
|37
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|26
|3.
|Ренн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 12
|25
|4.
|Ланс
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 16
|21
|7.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|8.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 19
|19
|9.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 19
|18
|12.
|Лилль
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|20 - 21
|15
|14.
|Лорьян
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 21
|15
|15.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|21 - 30
|13
|18.
|Реймс
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 28
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|16 - 30
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|12.
|Ницца
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|11
|13.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|15.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|18.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|19.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|17.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|19.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
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Прогнозы на матч Монако - Страсбург
Исход игры
Монако
89.5% (34)
Ничья
5.3% (2)
Страсбург
5.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
56.76% (21)
Нет
43.24% (16)
Популярный счёт
2:1 Монако
39.5% (15)
2:0 Монако
26.3% (10)
1:0 Монако
13.2% (5)
3:1 Монако
7.9% (3)
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