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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Страсбург

История личных встреч

Монако
Страсбург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 7 (3) 0.5
Фолланд Кевин 3 0.21
Диоп Софьян 3 0.21
Головин Александр 2 0.14
Желсон Мартиньш 2 0.14
Дьятта Крепен 1 0.07
Чуамени Орельен 1 0.07
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 7 (1) 0.5
Ажорк Людовик 5 (1) 0.36
Томассон Адриен 4 0.29
Гамейро Кевин 3 0.21
Сиссоко Ибраима 1 0.07
Ле Маршан Максим 1 0.07
Прчич Саньин 1 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.07
Гильберт Фредерик 0 0
Льенар Димитри 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 3 1
Диоп Софьян 4 0
Фолланд Кевин 3 0
Чуамени Орельен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Сидибе Джибриль 2 0
Марипан Гильермо 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Фофана Юссуф 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 5 1
Ле Маршан Максим 4 0
Ажорк Людовик 2 1
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Томассон Адриен 1 1
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
2
10%
1
4%
1-15
3
15%
5
22%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
4
20%
1
4%
46-60
3
15%
7
30%
61-75
4
20%
5
22%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
18%
3
14%
1-15
1
6%
7
33%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
3
18%
3
14%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
4
24%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0
Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0
Страсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0
Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 12 1 1 32 - 14 37
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 26 - 11 26
3. Ренн Заявка 14 7 4 3 24 - 12 25
4. Ланс Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 14 5 6 3 20 - 16 21
7. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
8. Страсбург Заявка 14 5 4 5 25 - 19 19
9. Монако Заявка 14 5 4 5 19 - 18 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 14 5 3 6 19 - 19 18
12. Лилль Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
13. Брест Заявка 14 3 6 5 20 - 21 15
14. Лорьян Заявка 14 3 6 5 13 - 21 15
15. Клермон Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
17. Бордо Заявка 14 2 7 5 21 - 30 13
18. Реймс Заявка 14 2 7 5 15 - 18 13
19. Сент-Этьен Заявка 14 2 6 6 16 - 28 12
20. Метц Заявка 14 1 6 7 16 - 30 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
6. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Монако Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
12. Ницца Заявка 7 3 3 1 13 - 7 11
13. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
14. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
17. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
18. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
19. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Нант Заявка 7 1 2 4 8 - 12 5
16. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
18. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
19. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Страсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2021, осталось 2 дня 8 часов 52 минуты.

    Главный судья: Готье Антони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Монако 89.5% (34)
    X 5.3% (2)
    Страсбург 5.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Страсбург
    1.72
    4.15
    5.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Монако - Страсбург онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Страсбург

    Исход игры
    Монако
    89.5% (34)
    Ничья
    5.3% (2)
    Страсбург
    5.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (21)
    Нет
    43.24% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    39.5% (15)
    2:0 Монако
    26.3% (10)
    1:0 Монако
    13.2% (5)
    3:1 Монако
    7.9% (3)
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