Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Стад Огюст Делон
2
Фас
Ваут
22
Экитик
Юго
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Экитик ЮгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Вратарь
-
28 Локо БанзузиЗащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кеббаль ИланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Yadaly Diaby
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
История личных встреч
Реймс
Клермон
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|5
|0.33
|Кассама Морету
|2
|0.13
|Кеббаль Илан
|1
|0.07
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.07
|Абдельамид Юнис
|1
|0.07
|Фокет Томас
|1
|0.07
|Фас Ваут
|1
|0.07
|Манетси Маршал
|1
|0.07
|Локо Банзузи
|1
|0.07
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.07
|Туре Эль Билал
|0
|0
|Конан Гислен
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|7
|0.47
|Рашани Эльбасан
|4
|0.27
|Бертомье Жезон
|1
|0.07
|Н'Симба Виталь
|1
|0.07
|Ожье Флоран
|1
|0.07
|Доссу Жодель
|1
|0.07
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|6
|1
|Гарсия Оскар
|3
|1
|Матусива Азор
|3
|0
|Экитик Юго
|1
|1
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|Фокет Томас
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|2
|2
|Абдул-Самед Салис
|3
|0
|Ожье Флоран
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
4
50%
76-90
Пропущено
8
20
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
3
38%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
38%
3
15%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
27%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Пропущено
18
29
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
11%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
6
33%
6
21%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
5
28%
3
10%
61-75
3
17%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2
Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1
Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 12
|26
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 19
|20
|8.
|Монако
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|9.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 21
|16
|14.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 21
|16
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|16.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|2
|8
|5
|21 - 30
|14
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|2
|8
|5
|15 - 18
|14
|18.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Бордо
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|8.
|Бордо
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Ренн
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|13.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|17.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Клермон
Исход игры
Реймс
74.2% (95)
Ничья
21.1% (27)
Клермон
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.16% (45)
Меньше
64.84% (83)
Обе команды забьют
Да
50.78% (65)
Нет
49.22% (63)
Популярный счёт
1:0 Реймс
34.4% (44)
2:1 Реймс
27.3% (35)
1:1 Ничья
15.6% (20)
2:0 Реймс
10.9% (14)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
1:2 Клермон
2.3% (3)
0:1 Клермон
1.6% (2)
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