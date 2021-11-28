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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Клермон
0' 15'
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
21
Матусива
Азор
12
Флипс
Алексис
11
Мбюкю
Натанаэль
23
Кассама
Морету
22
Экитик
Юго
7
Туре
Эль
Билал
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
5
Биллонг
Жан-Клод
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
11
Аллевина
Джим
27
Байо
Мохамед
Реймс
4-2-3-1
Клермон
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

История личных встреч

Реймс
Клермон

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
К
1:3
Л2
1:3
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 5 0.33
Кассама Морету 2 0.13
Кеббаль Илан 1 0.07
Флипс Алексис 1 (1) 0.07
Абдельамид Юнис 1 0.07
Фокет Томас 1 0.07
Фас Ваут 1 0.07
Манетси Маршал 1 0.07
Локо Банзузи 1 0.07
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.07
Туре Эль Билал 0 0
Конан Гислен 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 7 0.47
Рашани Эльбасан 4 0.27
Бертомье Жезон 1 0.07
Н'Симба Виталь 1 0.07
Ожье Флоран 1 0.07
Доссу Жодель 1 0.07
Гастьен Йоан 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 6 1
Гарсия Оскар 3 1
Матусива Азор 3 0
Экитик Юго 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Флипс Алексис 2 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 2 2
Абдул-Самед Салис 3 0
Ожье Флоран 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Зедатка Аким 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
4
50%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
3
38%
5
25%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
38%
3
15%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
27%
2
13%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Пропущено

18
29
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
11%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
6
33%
6
21%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
5
28%
3
10%
61-75
3
17%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2
Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1
Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
3. Ренн 0:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 12 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Страсбург 0:0 Заявка 15 5 5 5 25 - 19 20
8. Монако 0:0 Заявка 15 5 5 5 19 - 18 20
9. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
13. Брест 0:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 21 16
14. Лорьян 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 21 16
15. Клермон 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
16. Бордо 0:0 Заявка 15 2 8 5 21 - 30 14
17. Реймс 0:0 Заявка 15 2 8 5 15 - 18 14
18. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
19. Сент-Этьен Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург 0:0 Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
11. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Брест 0:0 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Бордо 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Монако 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
8. Бордо 0:0 Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Брест 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
13. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14. Страсбург 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
16. Клермон 0:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 19 6
17. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
19. Лорьян 0:0 Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 15'
    Аллевина Джим не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Клермон контролирует мяч.
  • 13'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Клермон выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Экитик Юго нанес удар головой, но Упарин Джоко спокойно отбил мяч.
  • 11'
    Флипс Алексис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 32%, Клермон: 68%.
  • 10'
    Реймс контролирует мяч.
  • 9'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Аллевина Джим из команды Клермон делает заброс на партнера по команде.
  • 8'
    Клермон контролирует мяч.
  • 8'
    Экитик Юго из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Клермон выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 6'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 32%, Клермон: 68%.
  • 5'
    Доссу Жодель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Аллевина Джим из команды Клермон делает пас партнеру.
  • 5'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 4'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Реймс контролирует мяч.
  • 2'
    Клермон контролирует мяч.
  • 1'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Реймс 73.4% (94)
X 21.9% (28)
Клермон 4.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Клермон
2.55
3.27
3.57
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реймс 0:0 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Реймс 0:0 Клермон

Исход игры
Реймс
74.2% (95)
Ничья
21.1% (27)
Клермон
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
35.16% (45)
Меньше
64.84% (83)
Обе команды забьют
Да
50.78% (65)
Нет
49.22% (63)
Популярный счёт
1:0 Реймс
34.4% (44)
2:1 Реймс
27.3% (35)
1:1 Ничья
15.6% (20)
2:0 Реймс
10.9% (14)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
1:2 Клермон
2.3% (3)
0:1 Клермон
1.6% (2)
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