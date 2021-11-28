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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
1:0
Конец матча

Стадион:
Клермон
0'
16' Желтая карточка
Туре Эль Билал
26' Желтая карточка
Матусива Азор
27' Желтая карточка
Гарсия Оскар
72' Желтая карточка
Зедатка Аким
85' Желтая карточка
Аллевина Джим
1:0
90' Гол
Конан Гислен
90'+5
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
21
Матусива
Азор
12
Флипс
Алексис
11
Мбюкю
Натанаэль
23
Кассама
Морету
22
Экитик
Юго
7
Туре
Эль
Билал
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
5
Биллонг
Жан-Клод
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
11
Аллевина
Джим
27
Байо
Мохамед
Реймс
4-2-3-1
Клермон
4-2-3-1

Ход матча

16'
Туре Эль Билал
 
26'
Матусива Азор
 
27'
Гарсия Оскар
 
46'
Кеббаль Илан
Флипс Алексис
 
46'
Фокет Томас
Мбюкю Натанаэль
 
64'
Лопи Дион
Кассама Морету
 
64'
Донис Анастасиос
Туре Эль Билал
 
72'
 
Зедатка Аким
75'
 
Иглесиас Хонатан
Бертомье Жезон
76'
 
Маньен Йоанн
Гастьен Йоан
84'
Коффи Н'Дри Филиппе
Экитик Юго
 
85'
 
Аллевина Джим
90'
Конан Гислен
(Матусива Азор)
1:0
90'
 
Амель Пьер-Ив
Абдул-Самед Салис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Реймс
Клермон

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
К
1:3
Л2
1:3
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 5 0.33
Кассама Морету 2 0.13
Кеббаль Илан 1 0.07
Флипс Алексис 1 (1) 0.07
Конан Гислен 1 0.07
Абдельамид Юнис 1 0.07
Фокет Томас 1 0.07
Фас Ваут 1 0.07
Манетси Маршал 1 0.07
Локо Банзузи 1 0.07
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.07
Туре Эль Билал 0 0
Матусива Азор 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 7 0.47
Рашани Эльбасан 4 0.27
Бертомье Жезон 1 0.07
Н'Симба Виталь 1 0.07
Ожье Флоран 1 0.07
Доссу Жодель 1 0.07
Гастьен Йоан 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 6 1
Гарсия Оскар 4 1
Матусива Азор 4 0
Экитик Юго 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 2 2
Абдул-Самед Салис 3 0
Ожье Флоран 2 0
Зедатка Аким 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Аллевина Джим 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
4
50%
76-90

Пропущено

8
21
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
3
38%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
38%
3
14%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
4
25%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Пропущено

18
30
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
3
10%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
6
33%
6
20%
31-45
1
6%
6
20%
46-60
5
28%
3
10%
61-75
3
17%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2
Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1
Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ренн Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Лион 1:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
8. Страсбург Заявка 15 5 5 5 26 - 20 20
9. Монако Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
10. Монпелье 0:1 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Брест Заявка 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
14. Реймс Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
15. Лорьян Заявка 15 3 6 6 13 - 23 15
16. Клермон Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
17. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
18. Бордо Заявка 15 2 7 6 22 - 32 13
19. Сент-Этьен Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион 1:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье 0:1 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
12. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
16. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
18. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
7. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
10. Лион 1:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
13. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
14. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
15. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Монпелье 0:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Реймс 73.4% (94)
X 21.9% (28)
Клермон 4.7% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Реймс 1:0 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Реймс 1:0 Клермон

Исход игры
Реймс
73.4% (94)
Ничья
21.9% (28)
Клермон
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.38% (44)
Меньше
65.63% (84)
Обе команды забьют
Да
50.78% (65)
Нет
49.22% (63)
Популярный счёт
1:0 Реймс
34.4% (44)
2:1 Реймс
26.6% (34)
1:1 Ничья
16.4% (21)
2:0 Реймс
10.9% (14)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
1:2 Клермон
2.3% (3)
0:1 Клермон
1.6% (2)
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