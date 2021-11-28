Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Г О О О О Л - Конан Гислен из команды Реймс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

91' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Конан Гислен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

90' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Аллевина Джим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой слева.

88' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

78' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Илан Кеббал из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

76' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Н'Симба Виталь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Лопи Дион навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Удар от ворот произведет Клермон

71' Конан Гислен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Хорошую попытку сделал Экитик Юго . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

66' Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой справа.

65' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

63' Илан Кеббал из команды Реймс подал угловой слева.

59' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Клермон

52' Матусива Азор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

48' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Фокет Томас

46' Тактическая замена. Флипс Алексис уходит с поля и его заменяет Илан Кеббал