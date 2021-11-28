Франция: Лига 1 2021-2022
10' Желтая карточкаСальмье Йоанн
16' Желтая карточкаГуйе Пап
17' Желтая карточкаТардьё Флориан
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
22
Гуйе
Пап
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
25
Бальде
Мама
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
10'
16'
17'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Марсель
Труа
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|6 (1)
|0.43
|Юндер Дженгиз
|4
|0.29
|Гендузи Маттео
|3
|0.21
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.21
|Жерсон Сантос
|1
|0.07
|Арит Амин
|1
|0.07
|Милик Аркадиуш
|1
|0.07
|Камара Бубакар
|1
|0.07
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Лирола Поль
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|3
|0.2
|Бальде Мама
|3
|0.2
|Тузгар Йоанн
|2
|0.13
|Дингом Тристан
|1
|0.07
|Рами Адиль
|1
|0.07
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.07
|Родригес Жерсон
|1
|0.07
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Рипар Рено
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Гуйе Пап
|3
|0
|Камара Бубакар
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Жерсон
|4
|0
|Бьянкон Жулиан
|4
|0
|Жиродон Джимми
|2
|1
|Каборе Исса
|2
|1
|Батлле Лоран
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Н'Гессан Куаме
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
29%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
4
31%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
6
29%
5
42%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Пропущено
11
23
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
3
27%
3
13%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
2
18%
7
30%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
1
9%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1
Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2
Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 13
|24
|6.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Лион
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|8.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|26 - 20
|20
|9.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|16.
|Труа
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 22
|14
|17.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|22 - 32
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|10.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|12.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|18.
|Труа
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Труа
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|12.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|13.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|16.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|17.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Труа
Исход игры
Марсель
97.1% (134)
Ничья
1.4% (2)
Труа
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.79% (56)
Меньше
58.21% (78)
Обе команды забьют
Да
38.06% (51)
Нет
61.94% (83)
Популярный счёт
2:0 Марсель
39.1% (54)
2:1 Марсель
23.2% (32)
1:0 Марсель
15.2% (21)
3:1 Марсель
10.1% (14)
3:0 Марсель
2.9% (4)
4:0 Марсель
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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