Франция: Лига 1 2021-2022
10' Желтая карточкаСальмье Йоанн
16' Желтая карточкаГуйе Пап
17' Желтая карточкаТардьё Флориан
43' Желтая карточкаКоне Юссуф
59' Желтая карточкаРодригес Жерсон
1:0
74' ГолЛирола Поль
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
22
Гуйе
Пап
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
25
Бальде
Мама
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
10'
16'
17'
43'
59'
74'
1:0
79'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Марсель
Труа
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|6 (1)
|0.43
|Юндер Дженгиз
|4
|0.29
|Гендузи Маттео
|3
|0.21
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.21
|Жерсон Сантос
|1
|0.07
|Лирола Поль
|1
|0.07
|Арит Амин
|1
|0.07
|Милик Аркадиуш
|1
|0.07
|Камара Бубакар
|1
|0.07
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|3
|0.2
|Бальде Мама
|3
|0.2
|Тузгар Йоанн
|2
|0.13
|Дингом Тристан
|1
|0.07
|Рами Адиль
|1
|0.07
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.07
|Родригес Жерсон
|1
|0.07
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Рипар Рено
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Гуйе Пап
|3
|0
|Камара Бубакар
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Жерсон
|5
|0
|Бьянкон Жулиан
|4
|0
|Жиродон Джимми
|2
|1
|Каборе Исса
|2
|1
|Батлле Лоран
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Н'Гессан Куаме
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
2
29%
4
29%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
22
12
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
6
27%
5
42%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Пропущено
11
24
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
3
27%
3
13%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
2
18%
7
29%
29%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
1
9%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1
Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2
Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|6.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Лион
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|8.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|26 - 20
|20
|9.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 23
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|22 - 32
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|6.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|10.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|12.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|18.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|10.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|12.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|13.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|15.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Труа
Исход игры
Марсель
97.1% (134)
Ничья
1.4% (2)
Труа
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.79% (56)
Меньше
58.21% (78)
Обе команды забьют
Да
38.06% (51)
Нет
61.94% (83)
Популярный счёт
2:0 Марсель
39.1% (54)
2:1 Марсель
23.2% (32)
1:0 Марсель
15.2% (21)
3:1 Марсель
10.1% (14)
3:0 Марсель
2.9% (4)
4:0 Марсель
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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