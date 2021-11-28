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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
1:0
Конец матча

Стадион:
Труа
0'
10' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
16' Желтая карточка
Гуйе Пап
17' Желтая карточка
Тардьё Флориан
43' Желтая карточка
Коне Юссуф
59' Желтая карточка
Родригес Жерсон
1:0
74' Гол
Лирола Поль
90'+5
16
Пау
Лопес
3
Альваро
Гонсалес
II
2
Салиба
Вильям
14
Перес
Луан
21
Ронжье
Валентин
6
Гендузи
Маттео
22
Гуйе
Пап
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
9
Милик
Аркадиуш
30
Галлон
Готье
4
Бьянкон
Жулиан
23
Рами
Адиль
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
3
Коне
Юссуф
11
Родригес
Жерсон
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
25
Бальде
Мама
7
Тузгар
Йоанн
Марсель
3-3-3-1
Труа
5-4-1

Ход матча

10'
 
Сальмье Йоанн
16'
Гуйе Пап
 
17'
 
Тардьё Флориан
43'
 
Коне Юссуф
59'
 
Родригес Жерсон
69'
Бамба Дьенг Амаду
Де ла Фуэнте Конрад
 
74'
Лирола Поль
(Пайе Димитри)
1:0
75'
 
Шавалерин Ксавье
Н'Гессан Куаме
76'
 
Сук Юн-Чжун
Тузгар Йоанн
76'
 
Дингом Тристан
Бальде Мама
79'
 
Рипар Рено
Рами Адиль
82'
Жерсон Сантос
Милик Аркадиуш
 
87'
Энрике Луис
Лирола Поль
 
87'
 
Нассим Шадли
Коне Юссуф

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Марсель
Труа

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
6:0
Л1
2:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.43
Юндер Дженгиз 4 0.29
Гендузи Маттео 3 0.21
Бамба Дьенг Амаду 3 0.21
Жерсон Сантос 1 0.07
Лирола Поль 1 0.07
Арит Амин 1 0.07
Милик Аркадиуш 1 0.07
Камара Бубакар 1 0.07
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 3 0.2
Бальде Мама 3 0.2
Тузгар Йоанн 2 0.13
Дингом Тристан 1 0.07
Рами Адиль 1 0.07
Эль-Хаджам Уалид 1 0.07
Родригес Жерсон 1 0.07
Бьянкон Жулиан 0 0
Рипар Рено 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Гуйе Пап 3 0
Камара Бубакар 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Чалета-Цар Дуе 2 0
Перес Луан 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Салиба Вильям 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Жерсон 5 0
Бьянкон Жулиан 4 0
Жиродон Джимми 2 1
Каборе Исса 2 1
Батлле Лоран 2 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Коне Юссуф 2 0
Азамум Карим 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Дингом Тристан 1 0
Тардьё Флориан 1 0
Н'Гессан Куаме 1 0
Галлон Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
2
29%
4
29%
46-60
1
14%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
2
33%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

22
12
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
18%
2
17%
16-30
6
27%
5
42%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Пропущено

11
24
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
3
27%
3
13%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
2
18%
7
29%
29%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
1
9%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1
Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2
Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ренн Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
4. Марсель Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Лион Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
8. Страсбург Заявка 15 5 5 5 26 - 20 20
9. Монако Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
10. Монпелье Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Брест Заявка 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
14. Реймс Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
15. Лорьян Заявка 15 3 6 6 13 - 23 15
16. Клермон Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
17. Труа Заявка 15 3 4 8 13 - 23 13
18. Бордо Заявка 15 2 7 6 22 - 32 13
19. Сент-Этьен Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
6. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
9. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
10. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
11. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
12. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
16. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
18. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
7. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
10. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
12. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
13. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
14. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
15. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Марсель 97.1% (134)
X 1.4% (2)
Труа 1.4% (2)
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Где смотреть матч Марсель 1:0 Труа онлайн


Прогнозы на матч Марсель 1:0 Труа

Исход игры
Марсель
97.1% (134)
Ничья
1.4% (2)
Труа
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.79% (56)
Меньше
58.21% (78)
Обе команды забьют
Да
38.06% (51)
Нет
61.94% (83)
Популярный счёт
2:0 Марсель
39.1% (54)
2:1 Марсель
23.2% (32)
1:0 Марсель
15.2% (21)
3:1 Марсель
10.1% (14)
3:0 Марсель
2.9% (4)
4:0 Марсель
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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