Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Игрок Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Игрок Жерсон Сантос из команды Марсель неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

87' Удар от ворот произведет Марсель

87' Тактическая замена. Лирола Поль уходит с поля и его заменяет Луис Энрике

84' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Ронжье Валентин пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

78' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.

78' Ох, нехорошо это выглядит. Рами Адиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Рами Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Г О О О О Л - Лирола Поль забивает с правой ноги!

74' ШАНС! Лирола Поль вышел один на один с голкипером...

74' Пайе Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом

74' Коне Юссуф пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

74' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Милик Аркадиуш нанес удар головой, но Готье Галлон перевел мяч на угловой!

70' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Родригес Жерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Тактическая замена. Де ла Фуэнте Конрад уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг

69' Бьянкон Жулиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Матч возобновлен

67' Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Труа выполняет удар от ворот.

63' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Готье Галлон отбил мяч на угловой после удара Милик Аркадиуш из штрафной площади.

62' Пайе Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом

60' Удар от ворот произведет Марсель

59' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Родригес Жерсон получил желтую карточку от судьи

58' Тардьё Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Рами Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

55' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Труа выполняет удар от ворот.

54' Пайе Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля