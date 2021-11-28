Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Матмю Атлантик
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
29 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
86 Владение мячом, % 14
Владение мячом
История личных встреч
Бордо
Брест
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|4
|0.29
|Уден Реми
|3
|0.21
|Элис Альберт
|3
|0.21
|Онана Жан
|2
|0.14
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.14
|Адли Ясин
|1
|0.07
|Калу Самуэль
|1
|0.07
|Мангаш Рикарду
|1
|0.07
|Мешер Андре
|1
|0.07
|Ньянг М'Байе
|1
|0.07
|Пембеле Тимоте
|1
|0.07
|Мара Секу
|1
|0.07
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5 (3)
|0.36
|Онора Франк
|4
|0.29
|Мунье Стив
|4
|0.29
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.21
|Кардона Ирвин
|2
|0.14
|Шардонне Брендан
|2
|0.14
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Жан
|2
|1
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|Кватенг Энок
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Адли Ясин
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Элис Альберт
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Пембеле Тимоте
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онора Франк
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
6
60%
2
20%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
5
38%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
6
35%
1
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
2
12%
3
33%
76-90
Забито
21
22
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
10%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
8
38%
5
23%
76-90
Пропущено
30
19
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
1
3%
5
26%
16-30
11
37%
2
11%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
7
23%
5
26%
61-75
5
17%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1
Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0
Брест
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1
Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 12
|26
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 19
|20
|8.
|Монако
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|9.
|Лион
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 21
|16
|14.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 21
|16
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|16.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|2
|8
|5
|21 - 30
|14
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|2
|8
|5
|15 - 18
|14
|18.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|16.
|Бордо
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|8.
|Бордо
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|10.
|Ренн
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|13.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 19
|6
|17.
|Монпелье
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|19.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|20.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
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Прогнозы на матч Бордо 0:0 Брест
Исход игры
Бордо
64.6% (84)
Ничья
30% (39)
Брест
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.09% (56)
Меньше
55.91% (71)
Обе команды забьют
Да
72.44% (92)
Нет
27.56% (35)
Популярный счёт
2:1 Бордо
33.8% (44)
1:1 Ничья
27.7% (36)
1:0 Бордо
16.2% (21)
2:0 Бордо
9.2% (12)
1:2 Брест
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Бордо
2.3% (3)
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