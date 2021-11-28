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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Брест
0' 15'
1
Костиль
Бенуа
22
Пембеле
Тимоте
4
Мешер
Андре
2
Грегерсен
Стиан
12
Мангаш
Рикарду
28
Уден
Реми
8
Онана
Жан
5
Отавио
II
21
Дилросун
Джавайро
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
26
Ле
Дуарон
Жереми
Бордо
4-4-1-1
Брест
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 86 Владение мячом, % 14

Владение мячом

История личных встреч

Бордо
Брест

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:1
ТМС
2:0
Л1
1:3
Л1
0:2
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 4 0.29
Уден Реми 3 0.21
Элис Альберт 3 0.21
Онана Жан 2 0.14
Бриан Джимми 2 (1) 0.14
Адли Ясин 1 0.07
Калу Самуэль 1 0.07
Мангаш Рикарду 1 0.07
Мешер Андре 1 0.07
Ньянг М'Байе 1 0.07
Пембеле Тимоте 1 0.07
Мара Секу 1 0.07
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 (3) 0.36
Онора Франк 4 0.29
Мунье Стив 4 0.29
Ле Дуарон Жереми 3 0.21
Кардона Ирвин 2 0.14
Шардонне Брендан 2 0.14
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Жан 2 1
Грегерсен Стиан 3 0
Кватенг Энок 3 0
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Адли Ясин 2 0
Ньянг М'Байе 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Элис Альберт 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Пембеле Тимоте 1 0
Мара Секу 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онора Франк 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Маньетти Уго 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
6
60%
2
20%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
5
38%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
6
35%
1
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
2
12%
3
33%
76-90

Забито

21
22
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
10%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
8
38%
5
23%
76-90

Пропущено

30
19
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
1
3%
5
26%
16-30
11
37%
2
11%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
7
23%
5
26%
61-75
5
17%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1
Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0
Брест
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1
Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
3. Ренн 0:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 12 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Страсбург 0:0 Заявка 15 5 5 5 25 - 19 20
8. Монако 0:0 Заявка 15 5 5 5 19 - 18 20
9. Лион Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
10. Монпелье Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
13. Брест 0:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 21 16
14. Лорьян 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 21 16
15. Клермон 0:0 Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
16. Бордо 0:0 Заявка 15 2 8 5 21 - 30 14
17. Реймс 0:0 Заявка 15 2 8 5 15 - 18 14
18. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
19. Сент-Этьен Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн 0:0 Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург 0:0 Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян 0:0 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
11. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Брест 0:0 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
15. Клермон 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
16. Бордо 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Монако 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
8. Бордо 0:0 Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
9. Реймс 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
10. Ренн 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Брест 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
13. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14. Страсбург 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
16. Клермон 0:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 19 6
17. Монпелье Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
19. Лорьян 0:0 Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
20. Лион Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Бордо 64.8% (83)
X 29.7% (38)
Брест 5.5% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Брест
2.34
3.57
3.23
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Где смотреть матч Бордо 0:0 Брест онлайн


Прогнозы на матч Бордо 0:0 Брест

Исход игры
Бордо
64.6% (84)
Ничья
30% (39)
Брест
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.09% (56)
Меньше
55.91% (71)
Обе команды забьют
Да
72.44% (92)
Нет
27.56% (35)
Популярный счёт
2:1 Бордо
33.8% (44)
1:1 Ничья
27.7% (36)
1:0 Бордо
16.2% (21)
2:0 Бордо
9.2% (12)
1:2 Брест
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Бордо
2.3% (3)
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