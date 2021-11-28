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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
1:2
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
1:0
42' Гол
Грегерсен Стиан
50' Желтая карточка
Шардонне Брендан
1:1
59' Гол
Ле Дуарон Жереми
1:2
66' Гол
Ле Дуарон Жереми
75' Желтая карточка
Пембеле Тимоте
80' Желтая карточка
Мешер Андре
86' Желтая карточка
Ньянг М'Байе
90'+4
1
Костиль
Бенуа
22
Пембеле
Тимоте
4
Мешер
Андре
2
Грегерсен
Стиан
12
Мангаш
Рикарду
28
Уден
Реми
8
Онана
Жан
5
Отавио
II
21
Дилросун
Джавайро
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
26
Ле
Дуарон
Жереми
Бордо
4-4-1-1
Брест
4-4-2

Ход матча

42'
Грегерсен Стиан
(Дилросун Джавайро)
1:0
50'
 
Шардонне Брендан
59'
1:1
Ле Дуарон Жереми
66'
1:2
Ле Дуарон Жереми
(Онора Франк)
67'
Ньянг М'Байе
Отавио
 
67'
Хван Ый-Чжо
Уден Реми
 
68'
Франсержио Родригес
Дилросун Джавайро
 
75'
Пембеле Тимоте
 
76'
Бриан Джимми
Адли Ясин
 
80'
Мешер Андре
 
83'
 
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
83'
Менса Гидеон
Мангаш Рикарду
 
86'
Ньянг М'Байе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

История личных встреч

Бордо
Брест

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
1:1
ТМС
2:0
Л1
1:3
Л1
0:2
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 4 0.27
Уден Реми 3 0.2
Элис Альберт 3 0.2
Онана Жан 2 0.13
Бриан Джимми 2 (1) 0.13
Адли Ясин 1 0.07
Калу Самуэль 1 0.07
Мангаш Рикарду 1 0.07
Мешер Андре 1 0.07
Ньянг М'Байе 1 0.07
Грегерсен Стиан 1 0.07
Пембеле Тимоте 1 0.07
Мара Секу 1 0.07
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 (3) 0.33
Ле Дуарон Жереми 5 0.33
Онора Франк 4 0.27
Мунье Стив 4 0.27
Кардона Ирвин 2 0.13
Шардонне Брендан 2 0.13
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Жан 2 1
Грегерсен Стиан 3 0
Кватенг Энок 3 0
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Адли Ясин 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Мешер Андре 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Элис Альберт 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 3 0
Онора Франк 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Маньетти Уго 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Агум Люсьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
6
55%
2
17%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
3
20%
1
9%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
6
35%
1
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
2
12%
3
33%
76-90

Забито

22
24
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
9%
2
8%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
8
36%
5
21%
76-90

Пропущено

32
20
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
6%
2
10%
1-15
1
3%
5
25%
16-30
11
34%
3
15%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
8
25%
5
25%
61-75
5
16%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1
Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0
Брест
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1
Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ренн Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
5. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
6. Анже Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
7. Лион 1:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
8. Страсбург Заявка 15 5 5 5 26 - 20 20
9. Монако Заявка 15 5 5 5 20 - 19 20
10. Монпелье 0:1 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Брест Заявка 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
14. Реймс Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
15. Лорьян Заявка 15 3 6 6 13 - 23 15
16. Клермон Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
17. Труа Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
18. Бордо Заявка 15 2 7 6 22 - 32 13
19. Сент-Этьен Заявка 15 2 6 7 17 - 31 12
20. Метц Заявка 15 2 6 7 17 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион 1:0 Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Страсбург Заявка 8 4 2 2 18 - 8 14
6. Монпелье 0:1 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Анже Заявка 7 4 1 2 11 - 8 13
9. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
10. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
12. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15. Брест Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
16. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
17. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
18. Труа Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
6. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
7. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
8. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
10. Лион 1:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Бордо Заявка 7 1 4 2 11 - 17 7
13. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
14. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
15. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Монпелье 0:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 7 - 16 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    После классного второго тайма Брест совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Офсайд
    94'
    Элис Альберт из команды Бордо в офсайде
  • 94'
    Контроль мяча: Бордо: 65%, Брест: 35%.
  • 94'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Мешер Андре из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • Угловой
    93'
    Бриан Джимми из команды Бордо подал угловой слева.
  • 93'
    Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 93'
    Франсержио Родригес из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 92'
    Элис Альберт из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 92'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 92'
    Брест пытается что-то создать.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Пембеле Тимоте. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Бриан Джимми из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 91'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 91'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 91'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 91'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Онана Жан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Белькебла Арис
  • 90'
    Контроль мяча: Бордо: 65%, Брест: 35%.
  • 90'
    Брест пытается что-то создать.
  • 89'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 89'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Бордо контролирует мяч.
  • 89'
    Онора Франк из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 88'
    Брест начинает контратаку
  • 88'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 88'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 87'
    Марко Бизот не дал случится голу! Бриан Джимми должен был забивать, но Марко Бизот сделал отличный сейв
  • 87'
    Ньянг М'Байе из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 87'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 86'
    Брест пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    86'
    Ньянг М'Байе получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    86'
    Хван Ый-Чжо наказан за толчок Эрей Кристоф
  • 85'
    Ньянг М'Байе из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 85'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 85'
    Контроль мяча: Бордо: 65%, Брест: 35%.
  • 85'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 85'
    Мунье Стив из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 85'
    Февр Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
  • 84'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Мунье Стив из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Брест пытается что-то создать.
  • 83'
    Тактическая замена. Мангаш Рикарду уходит с поля и его заменяет Менса Гидеон
  • 83'
    Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин
  • Фол, нарушение
    83'
    Белькебла Арис наказан за толчок Ньянг М'Байе
  • 82'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    82'
    Онора Франк из команды Брест разыграл угловой с левого угла.
  • 81'
    Брест пытается что-то создать.
  • 81'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 81'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 81'
    Февр Ромен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 81'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    80'
    Онора Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 80'
    Контроль мяча: Бордо: 65%, Брест: 35%.
  • Желтая карточка
    80'
    Мешер Андре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Мешер Андре из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Онора Франк
  • 79'
    Онора Франк из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 79'
    Брест начинает контратаку
  • 79'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 79'
    Бордо контролирует мяч.
  • 79'
    Отличную игру провел сегодня Жереми Ле Дуарон! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 78'
    Элис Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    78'
    Февр Ромен из команды Брест подал угловой справа.
  • 78'
    О, нет. Из многообещающей позиции Жереми Ле Дуарон из команды Брест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 78'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жереми Ле Дуарон и Февр Ромен из команды Брест.
  • 78'
    Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Брест пытается что-то создать.
  • 77'
    Эрей Кристоф из команды Брест хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 77'
    Элис Альберт из команды Бордо делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 76'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 76'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 76'
    Шанс! Эрей Кристоф из команды Брест пробил головой, но мимо
  • 76'
    Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 76'
    Тактическая замена. Адли Ясин уходит с поля и его заменяет Бриан Джимми
  • Желтая карточка
    75'
    Пембеле Тимоте получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    75'
    Безумный фол. Пембеле Тимоте грубо играет против соперника. Пострадал Белькебла Арис
  • 75'
    Брест пытается что-то создать.
  • 75'
    Контроль мяча: Бордо: 68%, Брест: 32%.
  • 75'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 74'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Агум Люсьен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Франсержио Родригес
  • 73'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 73'
    Агум Люсьен из команды Брест делает пас партнеру.
  • 73'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Брест пытается что-то создать.
  • 72'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 72'
    Ньянг М'Байе из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 72'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 72'
    Брест контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    71'
    Онора Франк из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Пембеле Тимоте.
  • 71'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Ньянг М'Байе из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Агум Люсьен
  • 70'
    Контроль мяча: Бордо: 68%, Брест: 32%.
  • 70'
    Февр Ромен нанес удар, мяч был парирован, но Бенуа Костиль не удержал его в руках.
  • 70'
    Отличные скиллы показывает Февр Ромен, обводя своих соперников
  • 70'
    Брест пытается что-то создать.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 68'
    Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Франсержио Родригес
  • 67'
    Тактическая замена. Уден Реми уходит с поля и его заменяет Хван Ый-Чжо
  • 67'
    Тактическая замена. Отавио II уходит с поля и его заменяет Ньянг М'Байе
  • 67'
    Отличный командный гол!
  • 66'
    Онора Франк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон забивает с левой ноги!
  • 66'
    ШАНС! Жереми Ле Дуарон вышел один на один с голкипером...
  • 66'
    Онора Франк разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 66'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    66'
    Элис Альберт из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Шардонне Брендан заработал фол
  • 66'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 65'
    Февр Ромен из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 65'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Бордо: 68%, Брест: 32%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 64'
    Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Белькебла Арис из команды Брест увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 62'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Фол, нарушение
    62'
    Агум Люсьен из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Дилросун Джавайро.
  • 61'
    Команда Брест сравняла счет! Игра продолжается!
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 59'
    Плохо сыграл Мангаш Рикарду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 59'
    Агум Люсьен из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 59'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Агум Люсьен и Жереми Ле Дуарон из команды Брест.
  • 59'
    Бенуа Костиль не дал случится голу! Жереми Ле Дуарон должен был забивать, но Бенуа Костиль сделал отличный сейв
  • 59'
    ШАНС! Жереми Ле Дуарон вышел один на один с голкипером...
  • 59'
    Февр Ромен из команды Брест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 59'
    Февр Ромен из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 59'
    Брест контролирует мяч.
  • 58'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Адли Ясин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 58'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 58'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Жереми Ле Дуарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    57'
    Адли Ясин из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
  • 57'
    Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 57'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • 56'
    Брест контролирует мяч.
  • 55'
    Бордо контролирует мяч.
  • 55'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Контроль мяча: Бордо: 69%, Брест: 31%.
  • 55'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 54'
    Бордо контролирует мяч.
  • 54'
    Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Мешер Андре из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 54'
    Бордо контролирует мяч.
  • 54'
    Брест контролирует мяч.
  • 53'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 53'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    52'
    Назначен штрафной. Пострадал Февр Ромен, его свалил Отавио II.
  • 52'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Опасность предотвращена - Белькебла Арис из команды Брест вступил в отбор удачно
  • 52'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 51'
    Брест выполняет удар от ворот.
  • 51'
    Онана Жан не смог попасть в створ ударом издали
  • 51'
    После штрафного удара,который нанес Адли Ясин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Желтая карточка
    50'
    Шардонне Брендан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Шардонне Брендан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Грегерсен Стиан
  • 50'
    Грегерсен Стиан из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • 50'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Бордо: 69%, Брест: 31%.
  • 49'
    Бордо контролирует мяч.
  • 49'
    Февр Ромен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 49'
    Брест пытается что-то создать.
  • 49'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 48'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест идет с мячом вперед на обострение...
  • 48'
    Брест пытается что-то создать.
  • 48'
    Уден Реми из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 48'
    Бордо начинает контратаку
  • 48'
    Брест пытается что-то создать.
  • 48'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 47'
    Бордо контролирует мяч.
  • 46'
    Брест контролирует мяч.
  • 46'
    Бордо контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Бордо 64.6% (84)
X 30% (39)
Брест 5.4% (7)
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Прогнозы на матч Бордо 1:2 Брест

Исход игры
Бордо
64.6% (84)
Ничья
30% (39)
Брест
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.09% (56)
Меньше
55.91% (71)
Обе команды забьют
Да
72.44% (92)
Нет
27.56% (35)
Популярный счёт
2:1 Бордо
33.8% (44)
1:1 Ничья
27.7% (36)
1:0 Бордо
16.2% (21)
2:0 Бордо
9.2% (12)
1:2 Брест
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Бордо
2.3% (3)
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