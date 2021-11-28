Франция: Лига 1 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
1:0
42' ГолГрегерсен Стиан
50' Желтая карточкаШардонне Брендан
1:1
59' ГолЛе Дуарон Жереми
1:2
66' ГолЛе Дуарон Жереми
75' Желтая карточкаПембеле Тимоте
80' Желтая карточкаМешер Андре
86' Желтая карточкаНьянг М'Байе
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
29 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
42'
50'
59'
1:1
66'
1:2
67'
67'
75'
80'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
История личных встреч
Бордо
Брест
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|4
|0.27
|Уден Реми
|3
|0.2
|Элис Альберт
|3
|0.2
|Онана Жан
|2
|0.13
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.13
|Адли Ясин
|1
|0.07
|Калу Самуэль
|1
|0.07
|Мангаш Рикарду
|1
|0.07
|Мешер Андре
|1
|0.07
|Ньянг М'Байе
|1
|0.07
|Грегерсен Стиан
|1
|0.07
|Пембеле Тимоте
|1
|0.07
|Мара Секу
|1
|0.07
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5 (3)
|0.33
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.33
|Онора Франк
|4
|0.27
|Мунье Стив
|4
|0.27
|Кардона Ирвин
|2
|0.13
|Шардонне Брендан
|2
|0.13
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Жан
|2
|1
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|Кватенг Энок
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Адли Ясин
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Мешер Андре
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Элис Альберт
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
6
55%
2
17%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
6
35%
1
11%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
22%
61-75
2
12%
3
33%
76-90
Забито
22
24
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
9%
2
8%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
5
21%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
8
36%
5
21%
76-90
Пропущено
32
20
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
6%
2
10%
1-15
1
3%
5
25%
16-30
11
34%
3
15%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
8
25%
5
25%
61-75
5
16%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1
Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0
Брест
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1
Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|5.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|6.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|7.
|Лион
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|8.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|26 - 20
|20
|9.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 19
|20
|10.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 22
|18
|13.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 23
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|22 - 32
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 31
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|17 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Страсбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|18 - 8
|14
|6.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|9.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|10.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|12.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|18.
|Труа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|8.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|10.
|Лион
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 17
|7
|13.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|15.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
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Прогнозы на матч Бордо 1:2 Брест
Исход игры
Бордо
64.6% (84)
Ничья
30% (39)
Брест
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.09% (56)
Меньше
55.91% (71)
Обе команды забьют
Да
72.44% (92)
Нет
27.56% (35)
Популярный счёт
2:1 Бордо
33.8% (44)
1:1 Ничья
27.7% (36)
1:0 Бордо
16.2% (21)
2:0 Бордо
9.2% (12)
1:2 Брест
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Бордо
2.3% (3)
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