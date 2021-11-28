Второй тайм

94' После классного второго тайма Брест совершает камбэк и уходит с поля победителем!

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Мешер Андре из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

93' Шардонне Брендан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Хорошую попытку сделал Пембеле Тимоте . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

91' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

89' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Брест

87' Марко Бизот не дал случится голу! Бриан Джимми должен был забивать, но Марко Бизот сделал отличный сейв

86' Ньянг М'Байе получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Бордо выполняет удар от ворот.

85' Мунье Стив из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

84' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Кардона Ирвин

82' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Пембеле Тимоте из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Бордо выполняет удар от ворот.

81' Февр Ромен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

81' Матч возобновлен

80' Онора Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Мешер Андре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Отличную игру провел сегодня Жереми Ле Дуарон! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

78' Элис Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' О, нет. Из многообещающей позиции Жереми Ле Дуарон из команды Брест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

78' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жереми Ле Дуарон и Февр Ромен из команды Брест

78' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Жереми Ле Дуарон из команды Брест отправил кросс в штрафную...

77' Элис Альберт из команды Бордо делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

76' Бордо выполняет удар от ворот.

76' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Пембеле Тимоте получил желтую карточку от судьи

75' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

73' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Брест

72' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Февр Ромен нанес удар, мяч был парирован, но Бенуа Костиль не удержал его в руках.

70' Отличные скиллы показывает Февр Ромен , обводя своих соперников

69' Удар от ворот произведет Бордо

67' Отличный командный гол!

66' Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон забивает с левой ноги!

66' ШАНС! Жереми Ле Дуарон вышел один на один с голкипером...

66' Онора Франк разрезает оборону соперника отличным пасом

66' Удар от ворот произведет Бордо

65' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Бордо

64' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Брест

61' Команда Брест сравняла счет! Игра продолжается!

60' Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

59' Плохо сыграл Мангаш Рикарду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

59' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Агум Люсьен и Жереми Ле Дуарон из команды Брест

59' Бенуа Костиль не дал случится голу! Жереми Ле Дуарон должен был забивать, но Бенуа Костиль сделал отличный сейв

59' ШАНС! Жереми Ле Дуарон вышел один на один с голкипером...

58' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Адли Ясин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Жереми Ле Дуарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Удар от ворот произведет Бордо

53' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Брест выполняет удар от ворот.

51' Онана Жан не смог попасть в створ ударом издали

51' После штрафного удара,который нанес Адли Ясин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

50' Шардонне Брендан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Февр Ромен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

49' Дюверн Жан-Кевин из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

48' Уден Реми из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

48' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе