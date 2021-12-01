  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Марсель
0'
14' Желтая карточка
Паллуа Николя
0:1
30' Гол
Жерсон Сантос
32' Вторая желтая карточка
Паллуа Николя
56'
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
18
Мутуссами
Самуэль
3
Жиротто
Андрей
8
Сиприен
Вилан
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
3
Альваро
Гонсалес
II
14
Перес
Луан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
7
Арит
Амин
6
Гендузи
Маттео
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
10
Пайе
Димитри
Нант
4-4-2
Марсель
3-3-3-1

Ход матча

14'
Паллуа Николя
 
30'
0:1
Жерсон Сантос
(Пайе Димитри)
32'
Паллуа Николя
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

История личных встреч

Нант
Марсель

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:2
ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 7 (2) 0.44
Коло-Муани Рандаль 4 0.25
Жиротто Андрей 3 0.19
Чиривелья Педро 2 0.13
Саймон Мозес 1 0.06
Кулибали Калифа 1 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.06
Коршья Себастьен 0 0
Сиприен Вилан 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.4
Юндер Дженгиз 4 0.27
Гендузи Маттео 3 0.2
Бамба Дьенг Амаду 3 0.2
Жерсон Сантос 2 0.13
Лирола Поль 1 0.07
Арит Амин 1 0.07
Милик Аркадиуш 1 0.07
Камара Бубакар 1 0.07
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 1
Паллуа Николя 4 1
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Блас Людовик 4 0
Жиротто Андрей 3 0
Чиривелья Педро 3 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Коко Маркус 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Гуйе Пап 3 0
Камара Бубакар 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Чалета-Цар Дуе 2 0
Перес Луан 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Салиба Вильям 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
4
18%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
4
20%
5
23%
61-75
3
15%
3
14%
76-90

Пропущено

20
11
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
4
20%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
7
35%
1
9%
61-75
3
15%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0
Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1
Марсель
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2
Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель 1:0 Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ланс 2:1 Заявка 16 8 4 4 29 - 21 28
4. Ренн 0:2 Заявка 16 8 4 4 26 - 14 28
5. Ницца 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион 0:1 Заявка 15 6 4 5 22 - 22 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль 2:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 22 21
13. Реймс 1:0 Заявка 16 4 7 5 17 - 18 19
14. Нант 0:1 Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон 1:2 Заявка 16 3 4 9 18 - 31 13
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:2 Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Марсель 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
6. Лион 0:1 Заявка 8 4 3 1 15 - 9 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль 2:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон 1:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 13 13
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс 1:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 10 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн 0:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль 2:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон 1:2 Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Нант 6.9% (9)
X 33.6% (44)
Марсель 59.5% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Марсель
32.00
8.20
2.47
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Нант 0:1 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Нант 0:1 Марсель

Исход игры
Нант
6.9% (9)
Ничья
33.6% (44)
Марсель
59.5% (78)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (69)
Меньше
46.09% (59)
Обе команды забьют
Да
82.81% (106)
Нет
17.19% (22)
Популярный счёт
1:2 Марсель
42% (55)
1:1 Ничья
28.2% (37)
0:1 Марсель
12.2% (16)
2:1 Нант
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Марсель
2.3% (3)
1:3 Марсель
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 