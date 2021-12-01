Первый тайм

48' Команда Нант почти не владела мячом в первой половине.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Пайе Димитри нанес удар, мяч был парирован, но Альбан Ляфон не удержал его в руках.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мутуссами Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Саймон Мозес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Сиприен Вилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Отличный пас сделал Пайе Димитри из команды Марсель . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

37' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

34' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Г О О О О Л - Жерсон Сантос забивает с левой ноги!

29' Жерсон Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Марсель выполняет удар от ворот.

25' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Хорошую попытку сделал Коло-Муани Рандаль . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Нант

21' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Жерсон Сантос нанес удар, мяч был парирован, но Альбан Ляфон не удержал его в руках.

20' Удар от ворот произведет Нант

20' Пайе Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Паллуа Николя - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

13' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Альваро Гонсалес II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

8' Блас Людовик из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Гендузи Маттео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Нант начинает с центра поля