Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Стад де ля Божуар
14' Желтая карточкаПаллуа Николя
0:1
30' ГолЖерсон Сантос
32' Вторая желтая карточкаПаллуа Николя
12
Аппиа
Деннис
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Манвелян ГорПолузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
14'
30'
0:1
32'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
История личных встреч
Нант
Марсель
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.44
|Коло-Муани Рандаль
|4
|0.25
|Жиротто Андрей
|3
|0.19
|Чиривелья Педро
|2
|0.13
|Саймон Мозес
|1
|0.06
|Кулибали Калифа
|1
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.06
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Сиприен Вилан
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|6 (1)
|0.4
|Юндер Дженгиз
|4
|0.27
|Гендузи Маттео
|3
|0.2
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.2
|Жерсон Сантос
|2
|0.13
|Лирола Поль
|1
|0.07
|Арит Амин
|1
|0.07
|Милик Аркадиуш
|1
|0.07
|Камара Бубакар
|1
|0.07
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|1
|Паллуа Николя
|4
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Блас Людовик
|4
|0
|Жиротто Андрей
|3
|0
|Чиривелья Педро
|3
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Гуйе Пап
|3
|0
|Камара Бубакар
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
4
18%
16-30
2
10%
6
27%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
4
20%
5
23%
61-75
3
15%
3
14%
76-90
Пропущено
20
11
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
4
20%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
7
35%
1
9%
61-75
3
15%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0
Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1
Марсель
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2
Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|4.
|Ренн
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 14
|28
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 22
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 18
|19
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Марсель
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|6.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Нант 0:1 Марсель
Исход игры
Нант
6.9% (9)
Ничья
33.6% (44)
Марсель
59.5% (78)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (69)
Меньше
46.09% (59)
Обе команды забьют
Да
82.81% (106)
Нет
17.19% (22)
Популярный счёт
1:2 Марсель
42% (55)
1:1 Ничья
28.2% (37)
0:1 Марсель
12.2% (16)
2:1 Нант
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Марсель
2.3% (3)
1:3 Марсель
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!