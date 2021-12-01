Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
14' Желтая карточкаПаллуа Николя
0:1
30' ГолЖерсон Сантос
32' Вторая желтая карточкаПаллуа Николя
71' Желтая карточкаЖерсон Сантос
78' Желтая карточкаЛафон Альбан
78' Желтая карточкаАльваро Гонсалес II
12
Аппиа
Деннис
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Манвелян ГорПолузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
14'
30'
0:1
32'
71'
78'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
История личных встреч
Нант
Марсель
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|7 (2)
|0.44
|Коло-Муани Рандаль
|4
|0.25
|Жиротто Андрей
|3
|0.19
|Чиривелья Педро
|2
|0.13
|Саймон Мозес
|1
|0.06
|Кулибали Калифа
|1
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.06
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Сиприен Вилан
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|6 (1)
|0.4
|Юндер Дженгиз
|4
|0.27
|Гендузи Маттео
|3
|0.2
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.2
|Жерсон Сантос
|2
|0.13
|Лирола Поль
|1
|0.07
|Арит Амин
|1
|0.07
|Милик Аркадиуш
|1
|0.07
|Камара Бубакар
|1
|0.07
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|1
|Паллуа Николя
|4
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Блас Людовик
|4
|0
|Жиротто Андрей
|3
|0
|Чиривелья Педро
|3
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Траоре Шарль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Гуйе Пап
|3
|0
|Камара Бубакар
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
5
22%
16-30
2
10%
6
26%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
4
20%
5
22%
61-75
3
15%
3
13%
76-90
Пропущено
21
11
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
4
19%
3
27%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
7
33%
1
9%
61-75
3
14%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0
Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1
Марсель
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2
Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|4.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|5.
|Ланс
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|29 - 22
|26
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 23
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|14.
|Нант
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 31
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Нант 0:1 Марсель
Исход игры
Нант
6.9% (9)
Ничья
33.6% (44)
Марсель
59.5% (78)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (69)
Меньше
46.09% (59)
Обе команды забьют
Да
82.81% (106)
Нет
17.19% (22)
Популярный счёт
1:2 Марсель
42% (55)
1:1 Ничья
28.2% (37)
0:1 Марсель
12.2% (16)
2:1 Нант
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Марсель
2.3% (3)
1:3 Марсель
1.5% (2)
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