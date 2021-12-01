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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
0:1
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
14' Желтая карточка
Паллуа Николя
0:1
30' Гол
Жерсон Сантос
32' Вторая желтая карточка
Паллуа Николя
71' Желтая карточка
Жерсон Сантос
78' Желтая карточка
Лафон Альбан
78' Желтая карточка
Альваро Гонсалес II
90'+4
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
18
Мутуссами
Самуэль
3
Жиротто
Андрей
8
Сиприен
Вилан
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
10
Блас
Людовик
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
3
Альваро
Гонсалес
II
14
Перес
Луан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
7
Арит
Амин
6
Гендузи
Маттео
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
10
Пайе
Димитри
Нант
4-4-2
Марсель
3-3-3-1

Ход матча

14'
Паллуа Николя
 
30'
0:1
Жерсон Сантос
(Пайе Димитри)
32'
Паллуа Николя
 
67'
 
Милик Аркадиуш
Де ла Фуэнте Конрад
71'
 
Жерсон Сантос
77'
Жеббель Виллем
Саймон Мозес
 
78'
Лафон Альбан
 
78'
 
Альваро Гонсалес II
82'
 
Гуйе Пап
Жерсон Сантос
82'
 
Лирола Поль
Арит Амин

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

История личных встреч

Нант
Марсель

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:2
ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 7 (2) 0.44
Коло-Муани Рандаль 4 0.25
Жиротто Андрей 3 0.19
Чиривелья Педро 2 0.13
Саймон Мозес 1 0.06
Кулибали Калифа 1 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.06
Коршья Себастьен 0 0
Сиприен Вилан 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.4
Юндер Дженгиз 4 0.27
Гендузи Маттео 3 0.2
Бамба Дьенг Амаду 3 0.2
Жерсон Сантос 2 0.13
Лирола Поль 1 0.07
Арит Амин 1 0.07
Милик Аркадиуш 1 0.07
Камара Бубакар 1 0.07
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 1
Паллуа Николя 4 1
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Блас Людовик 4 0
Жиротто Андрей 3 0
Чиривелья Педро 3 0
Саймон Мозес 2 0
Траоре Шарль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Гуйе Пап 3 0
Камара Бубакар 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Чалета-Цар Дуе 2 0
Перес Луан 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Салиба Вильям 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
4
40%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
4
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
5
22%
16-30
2
10%
6
26%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
4
20%
5
22%
61-75
3
15%
3
13%
76-90

Пропущено

21
11
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 7
4
19%
3
27%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
7
33%
1
9%
61-75
3
14%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0
Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1 Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1
Марсель
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2
Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ренн Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 16 7 5 4 29 - 22 26
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль Заявка 16 5 6 5 21 - 23 21
13. Реймс Заявка 16 4 7 5 18 - 19 19
14. Нант Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон Заявка 16 3 5 8 19 - 31 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Нант 6.9% (9)
X 33.6% (44)
Марсель 59.5% (78)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Нант 0:1 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Нант 0:1 Марсель

Исход игры
Нант
6.9% (9)
Ничья
33.6% (44)
Марсель
59.5% (78)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (69)
Меньше
46.09% (59)
Обе команды забьют
Да
82.81% (106)
Нет
17.19% (22)
Популярный счёт
1:2 Марсель
42% (55)
1:1 Ничья
28.2% (37)
0:1 Марсель
12.2% (16)
2:1 Нант
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Марсель
2.3% (3)
1:3 Марсель
1.5% (2)
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