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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
1:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Бордо
0'
0:1
8' Гол
Хван Ый-Чжо
15' Желтая карточка
Прчич Саньин
18' Желтая карточка
Кватенг Энок
1:1
22' Гол
Томассон Адриен
36' Желтая карточка
Джику Александр
42'
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
11
Льенар
Димитри
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
10
Томассон
Адриен
9
Гамейро
Кевин
25
Ажорк
Людовик
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
4
Мешер
Андре
2
Грегерсен
Стиан
14
Менса
Гидеон
18
Хван
Ый-Чжо
13
Франсержио
Родригес
8
Онана
Жан
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
Страсбург
5-3-2
Бордо
4-4-1-1

Ход матча

8'
0:1
Хван Ый-Чжо
(Адли Ясин)
15'
Прчич Саньин
 
18'
 
Кватенг Энок
22'
Томассон Адриен
(Гильберт Фредерик)
1:1
36'
Джику Александр
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Страсбург
Бордо

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
0:1
КЛ
3:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
0:3
Л1
3:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 7 (1) 0.44
Ажорк Людовик 6 (2) 0.38
Томассон Адриен 5 0.31
Гамейро Кевин 3 0.19
Сиссоко Ибраима 1 0.06
Ле Маршан Максим 1 0.06
Прчич Саньин 1 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.06
Гильберт Фредерик 0 0
Льенар Димитри 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 5 0.31
Уден Реми 3 0.19
Элис Альберт 3 0.19
Онана Жан 2 0.13
Бриан Джимми 2 (1) 0.13
Адли Ясин 1 0.06
Калу Самуэль 1 0.06
Мангаш Рикарду 1 0.06
Мешер Андре 1 0.06
Ньянг М'Байе 1 0.06
Грегерсен Стиан 1 0.06
Пембеле Тимоте 1 0.06
Мара Секу 1 0.06
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Башич Тома 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 6 1
Ле Маршан Максим 4 0
Ажорк Людовик 2 1
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Томассон Адриен 1 1
Диалло Хабиб 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Уорис Маджид 1 0
Прчич Саньин 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кватенг Энок 4 0
Онана Жан 2 1
Грегерсен Стиан 3 0
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Адли Ясин 2 0
Пембеле Тимоте 2 0
Мешер Андре 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Элис Альберт 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
6%
1
9%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

10
17
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
3
30%
6
35%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
10%
2
12%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
6
55%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Забито

24
22
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
4%
2
9%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
2
8%
4
18%
46-60
7
29%
29%
3
14%
61-75
5
21%
8
36%
76-90

Пропущено

22
32
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
14%
2
6%
1-15
7
32%
1
3%
16-30
4
18%
11
34%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
1
5%
8
25%
61-75
4
18%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1
Бордо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2
Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ренн Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
4. Марсель Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
6. Монако 1:0 Заявка 16 6 5 5 21 - 19 23
7. Лион Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
8. Монпелье 1:0 Заявка 16 6 4 6 22 - 22 22
9. Анже 0:1 Заявка 16 5 7 4 22 - 19 22
10. Страсбург 1:1 Заявка 16 5 6 5 27 - 21 21
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Брест 0:0 Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
13. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
14. Труа 2:0 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
15. Реймс Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
16. Лорьян 0:2 Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Бордо 1:1 Заявка 16 2 8 6 23 - 33 14
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 16 2 7 7 17 - 31 13
19. Клермон Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
20. Метц 0:1 Заявка 16 2 6 8 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Страсбург 1:1 Заявка 9 4 3 2 19 - 9 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
9. Анже 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
10. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
11. Монако 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
12. Лорьян 0:2 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Брест 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Труа 2:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо 1:1 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц 0:1 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Монако 1:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
5. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
6. Анже 0:1 Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
7. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
8. Брест 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
9. Бордо 1:1 Заявка 8 1 5 2 12 - 18 8
10. Монпелье 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Метц 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
12. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
13. Труа 2:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
14. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Страсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян 0:2 Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Страсбург 60.3% (79)
X 27.5% (36)
Бордо 12.2% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Бордо
2.85
4.08
5.25
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Где смотреть матч Страсбург 1:1 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Бордо

Исход игры
Страсбург
60.3% (79)
Ничья
27.5% (36)
Бордо
12.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
60.32% (76)
Меньше
39.68% (50)
Обе команды забьют
Да
80.95% (102)
Нет
19.05% (24)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
39.7% (52)
1:1 Ничья
20.6% (27)
1:0 Страсбург
12.2% (16)
1:2 Бордо
6.1% (8)
3:1 Страсбург
4.6% (6)
2:2 Ничья
4.6% (6)
0:1 Бордо
3.1% (4)
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