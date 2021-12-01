Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Первый тайм: 42'
Стадион: де ла Мейно
0:1
8' ГолХван Ый-Чжо
15' Желтая карточкаПрчич Саньин
18' Желтая карточкаКватенг Энок
1:1
22' ГолТомассон Адриен
36' Желтая карточкаДжику Александр
14
Прчич
Саньин
25
Кватенг
Энок
14
Менса
Гидеон
18
Хван
Ый-Чжо
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
29 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:1
15'
18'
22'
36'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Страсбург
Бордо
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.44
|Ажорк Людовик
|6 (2)
|0.38
|Томассон Адриен
|5
|0.31
|Гамейро Кевин
|3
|0.19
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.06
|Ле Маршан Максим
|1
|0.06
|Прчич Саньин
|1
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.06
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Льенар Димитри
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|5
|0.31
|Уден Реми
|3
|0.19
|Элис Альберт
|3
|0.19
|Онана Жан
|2
|0.13
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.13
|Адли Ясин
|1
|0.06
|Калу Самуэль
|1
|0.06
|Мангаш Рикарду
|1
|0.06
|Мешер Андре
|1
|0.06
|Ньянг М'Байе
|1
|0.06
|Грегерсен Стиан
|1
|0.06
|Пембеле Тимоте
|1
|0.06
|Мара Секу
|1
|0.06
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|6
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Ажорк Людовик
|2
|1
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Прчич Саньин
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кватенг Энок
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Адли Ясин
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Мешер Андре
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Элис Альберт
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
6%
1
9%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
10
17
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
3
30%
6
35%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
10%
2
12%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
6
55%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Забито
24
22
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
4%
2
9%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
2
8%
4
18%
46-60
7
29%
29%
3
14%
61-75
5
21%
8
36%
76-90
Пропущено
22
32
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
14%
2
6%
1-15
7
32%
1
3%
16-30
4
18%
11
34%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
1
5%
8
25%
61-75
4
18%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1
Бордо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2
Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|7.
|Лион
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|8.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|9.
|Анже
|0:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|22 - 19
|22
|10.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 21
|21
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|13.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|14.
|Труа
|2:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|16.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 33
|14
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|17 - 31
|13
|19.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|13
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 9
|15
|6.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|9.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|10.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|11.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|12.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Труа
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|9.
|Бордо
|1:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 18
|8
|10.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Метц
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|12.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|13.
|Труа
|2:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|14.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Бордо
Исход игры
Страсбург
60.3% (79)
Ничья
27.5% (36)
Бордо
12.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
60.32% (76)
Меньше
39.68% (50)
Обе команды забьют
Да
80.95% (102)
Нет
19.05% (24)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
39.7% (52)
1:1 Ничья
20.6% (27)
1:0 Страсбург
12.2% (16)
1:2 Бордо
6.1% (8)
3:1 Страсбург
4.6% (6)
2:2 Ничья
4.6% (6)
0:1 Бордо
3.1% (4)
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