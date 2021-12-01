Франция: Лига 1 2021-2022
5:2
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
0:1
7' ГолХван Ый-Чжо
14' Желтая карточкаПрчич Саньин
18' Желтая карточкаКватенг Энок
1:1
22' ГолТомассон Адриен
36' Желтая карточкаДжику Александр
43' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
2:1
43' ПенальтиГамейро Кевин
3:1
45' ГолАжорк Людовик
4:1
48' ГолЛьенар Димитри
4:2
57' ГолЭлис Альберт
5:2
65' ГолАжорк Людовик
70' Желтая карточкаЭлис Альберт
14
Прчич
Саньин
25
Кватенг
Энок
14
Менса
Гидеон
18
Хван
Ый-Чжо
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
29 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
0:1
14'
18'
22'
36'
43'
43'
2:1
45'
3:1
48'
4:1
57'
4:2
65'
5:2
70'
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Страсбург
Бордо
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|8 (2)
|0.5
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.44
|Томассон Адриен
|5
|0.31
|Гамейро Кевин
|4 (1)
|0.25
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.06
|Льенар Димитри
|1
|0.06
|Ле Маршан Максим
|1
|0.06
|Прчич Саньин
|1
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.06
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|5
|0.31
|Элис Альберт
|4
|0.25
|Уден Реми
|3
|0.19
|Онана Жан
|2
|0.13
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.13
|Адли Ясин
|1
|0.06
|Калу Самуэль
|1
|0.06
|Мангаш Рикарду
|1
|0.06
|Мешер Андре
|1
|0.06
|Ньянг М'Байе
|1
|0.06
|Грегерсен Стиан
|1
|0.06
|Пембеле Тимоте
|1
|0.06
|Мара Секу
|1
|0.06
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|6
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Ажорк Людовик
|2
|1
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Прчич Саньин
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Адли Ясин
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Мешер Андре
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
13
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
5%
2
15%
1-15
5
24%
3
23%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
4
19%
2
15%
76-90
Пропущено
12
22
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
8%
2
9%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
3
25%
8
36%
31-45
3
25%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
8%
2
9%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
6
55%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Забито
29
24
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
3%
3
13%
1-15
6
21%
3
13%
16-30
6
21%
2
8%
31-45
3
10%
5
21%
46-60
8
28%
3
13%
61-75
5
17%
8
33%
76-90
Пропущено
24
37
15 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
4
17%
2
5%
1-15
7
29%
29%
2
5%
16-30
4
17%
13
35%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
1
4%
9
24%
61-75
4
17%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1
Бордо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2
Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|4.
|Ренн
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 14
|28
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 22
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 18
|19
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Марсель
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|6.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Страсбург 5:2 Бордо
Исход игры
Страсбург
60.3% (79)
Ничья
27.5% (36)
Бордо
12.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
60.32% (76)
Меньше
39.68% (50)
Обе команды забьют
Да
80.95% (102)
Нет
19.05% (24)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
39.7% (52)
1:1 Ничья
20.6% (27)
1:0 Страсбург
12.2% (16)
1:2 Бордо
6.1% (8)
2:2 Ничья
4.6% (6)
3:1 Страсбург
4.6% (6)
0:1 Бордо
3.1% (4)
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