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Дион Сахи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Иссуф Сиссоко не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Г О О О О Л - Ажорк Людовик забивает с правой ноги!

46' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Г О О О О О Л - Гамейро Кевин из команды Страсбург забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенуа Костиль прыгнул не в ту сторону.

43' Грегерсен Стиан получил желтую карточку от судьи

42' Сиссоко Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Плохо сыграл Менса Гидеон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

40' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

39' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хван Ый-Чжо пробил со штрафного прямо в стенку

38' Матч возобновлен

37' Адли Ясин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Джику Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Элис Альберт из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

35' Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Бордо

33' Ажорк Людовик из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Игрок Ажорк Людовик из команды Страсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

32' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Бордо

30' Удар от ворот произведет Страсбург

30' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Бордо

28' Прчич Саньин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Адли Ясин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Бордо

27' Ньямси Жерзино из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

25' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Страсбург

24' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Люка Перрен ошибается в защите.

19' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Бордо

18' Судья подбегает и показывает Кватенг Энок из команды Бордо отложенную желтую карточку за фол.

18' Льенар Димитри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Рефери не любит споров - именно за это Прчич Саньин сейчас получил желтую

14' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Страсбург выполняет удар от ворот.

12' Удар от ворот произведет Бордо

12' Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали

12' Прчич Саньин из команды Страсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

11' Менса Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Бордо выполняет удар от ворот.

9' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Страсбург выполняет удар от ворот.

5' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Бордо начинает с центра поля