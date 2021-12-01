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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Сент-Этьен
0' 42'
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
1
Баич
Стефан
8
Камара
Махди
4
Соу
Саиду
2
Мукуди
Ароль
13
Трауко
Мигель
29
Муэффек
Аймен
6
Гурна-Дуат
Люка
7
Будебуз
Риад
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
Брест
4-4-2
Сент-Этьен
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

История личных встреч

Брест
Сент-Этьен

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 (3) 0.31
Ле Дуарон Жереми 5 0.31
Онора Франк 4 0.25
Мунье Стив 4 0.25
Кардона Ирвин 2 0.13
Шардонне Брендан 2 0.13
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.44
Соу Саиду 2 0.13
Буанга Денис 2 0.13
Норден Арно 1 0.06
Колодзейчак Тимоти 1 0.06
Крассо Жан-Филипп 1 0.06
Трауко Мигель 1 0.06
Наде Микаэль 1 0.06
Будебуз Риад 0 0
Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 3 0
Онора Франк 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Маньетти Уго 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Агум Люсьен 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 4 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Масон Иван 3 0
Грин Этьен 1 1
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Соу Саиду 2 0
Будебуз Риад 1 0
Трауко Мигель 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Норден Арно 1 0
Неу Иван 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
5
33%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
2
17%
6
60%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
4
27%
76-90

Забито

24
17
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
21%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
6
25%
3
18%
61-75
5
21%
6
35%
76-90

Пропущено

20
30
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
10%
3
10%
1-15
5
25%
4
13%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
5
25%
6
20%
61-75
4
20%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0
Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1
Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ренн Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
4. Марсель Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
6. Монако 1:0 Заявка 16 6 5 5 21 - 19 23
7. Лион Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
8. Монпелье 1:0 Заявка 16 6 4 6 22 - 22 22
9. Анже 0:1 Заявка 16 5 7 4 22 - 19 22
10. Страсбург 1:1 Заявка 16 5 6 5 27 - 21 21
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Брест 0:0 Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
13. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
14. Труа 2:0 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
15. Реймс Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
16. Лорьян 0:2 Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Бордо 1:1 Заявка 16 2 8 6 23 - 33 14
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 16 2 7 7 17 - 31 13
19. Клермон Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
20. Метц 0:1 Заявка 16 2 6 8 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Страсбург 1:1 Заявка 9 4 3 2 19 - 9 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
9. Анже 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
10. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
11. Монако 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
12. Лорьян 0:2 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Брест 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Труа 2:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо 1:1 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц 0:1 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Монако 1:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
5. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
6. Анже 0:1 Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
7. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
8. Брест 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
9. Бордо 1:1 Заявка 8 1 5 2 12 - 18 8
10. Монпелье 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Метц 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
12. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
13. Труа 2:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
14. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Страсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян 0:2 Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Брест 63.1% (82)
X 22.3% (29)
Сент-Этьен 14.6% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Сент-Этьен
2.08
3.88
3.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Брест 0:0 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Брест 0:0 Сент-Этьен

Исход игры
Брест
63.1% (82)
Ничья
22.3% (29)
Сент-Этьен
14.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
53.97% (68)
Меньше
46.03% (58)
Обе команды забьют
Да
74.6% (94)
Нет
25.4% (32)
Популярный счёт
2:1 Брест
38.5% (50)
1:1 Ничья
20% (26)
1:0 Брест
14.6% (19)
1:2 Сент-Этьен
11.5% (15)
2:0 Брест
6.2% (8)
0:1 Сент-Этьен
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:1 Брест
1.5% (2)
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