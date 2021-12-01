Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
15
Мунье
Стив
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
20 Буанга ДенисНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фалл БубакарВратарь
-
33 Наде МикаэльЗащитник
-
27 Масон ИванПолузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Нападающий
-
18 Норден АрноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Yanis Lhery
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
История личных встреч
Брест
Сент-Этьен
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5 (3)
|0.31
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.31
|Онора Франк
|4
|0.25
|Мунье Стив
|4
|0.25
|Кардона Ирвин
|2
|0.13
|Шардонне Брендан
|2
|0.13
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.44
|Соу Саиду
|2
|0.13
|Буанга Денис
|2
|0.13
|Норден Арно
|1
|0.06
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.06
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.06
|Трауко Мигель
|1
|0.06
|Наде Микаэль
|1
|0.06
|Будебуз Риад
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|4
|0
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Масон Иван
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Будебуз Риад
|1
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
5
33%
61-75
3
33%
3
20%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
2
17%
6
60%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
4
27%
76-90
Забито
24
17
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
21%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
6
25%
3
18%
61-75
5
21%
6
35%
76-90
Пропущено
20
30
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
10%
3
10%
1-15
5
25%
4
13%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
5
25%
6
20%
61-75
4
20%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0
Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1
Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|7.
|Лион
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|8.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|9.
|Анже
|0:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|22 - 19
|22
|10.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 21
|21
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|13.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|14.
|Труа
|2:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|16.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 33
|14
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|17 - 31
|13
|19.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|13
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 9
|15
|6.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|9.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|10.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|11.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|12.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Труа
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|9.
|Бордо
|1:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 18
|8
|10.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Метц
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|12.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|13.
|Труа
|2:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|14.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Брест 0:0 Сент-Этьен
Исход игры
Брест
63.1% (82)
Ничья
22.3% (29)
Сент-Этьен
14.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
53.97% (68)
Меньше
46.03% (58)
Обе команды забьют
Да
74.6% (94)
Нет
25.4% (32)
Популярный счёт
2:1 Брест
38.5% (50)
1:1 Ничья
20% (26)
1:0 Брест
14.6% (19)
1:2 Сент-Этьен
11.5% (15)
2:0 Брест
6.2% (8)
0:1 Сент-Этьен
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:1 Брест
1.5% (2)
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