  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
1:0
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
58' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
60' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
1:0
64' Пенальти
Февр Ромен
64' Желтая карточка
Трауко Мигель
67' Желтая карточка
Агум Люсьен
86' Желтая карточка
Норден Арно
90'+5
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
26
Ле
Дуарон
Жереми
15
Мунье
Стив
1
Баич
Стефан
8
Камара
Махди
4
Соу
Саиду
2
Мукуди
Ароль
13
Трауко
Мигель
29
Муэффек
Аймен
6
Гурна-Дуат
Люка
7
Будебуз
Риад
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
Брест
4-4-2
Сент-Этьен
4-4-2

Ход матча

58'
 
Гурна-Дуат Люка
60'
Пьер-Габриэль Ронаэль
 
64'
Февр Ромен
1:0
64'
 
Трауко Мигель
65'
 
Норден Арно
Муэффек Аймен
67'
Агум Люсьен
 
73'
 
Крассо Жан-Филипп
Аушиш Адиль
73'
 
Масон Иван
Гурна-Дуат Люка
78'
Дель Кастильо Ромен
Ле Дуарон Жереми
 
82'
 
Рамирес Игнасио
Хазри Вахби
82'
 
Yanis Lhery
Буанга Денис
86'
 
Норден Арно

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

История личных встреч

Брест
Сент-Этьен

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 6 (4) 0.38
Ле Дуарон Жереми 5 0.31
Онора Франк 4 0.25
Мунье Стив 4 0.25
Кардона Ирвин 2 0.13
Шардонне Брендан 2 0.13
Бизот Марко 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.44
Соу Саиду 2 0.13
Буанга Денис 2 0.13
Норден Арно 1 0.06
Колодзейчак Тимоти 1 0.06
Крассо Жан-Филипп 1 0.06
Трауко Мигель 1 0.06
Наде Микаэль 1 0.06
Будебуз Риад 0 0
Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
Шардонне Брендан 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Маньетти Уго 2 0
Агум Люсьен 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 4 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Масон Иван 3 0
Гурна-Дуат Люка 3 0
Грин Этьен 1 1
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Буанга Денис 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Будебуз Риад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
6
38%
61-75
3
33%
3
19%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
2
17%
6
60%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
4
27%
76-90

Забито

25
17
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
7
28%
3
18%
61-75
5
20%
6
35%
76-90

Пропущено

20
31
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
2
10%
3
10%
1-15
5
25%
4
13%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
5
25%
7
23%
61-75
4
20%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0
Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1
Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель 1:0 Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ланс 2:1 Заявка 16 8 4 4 29 - 21 28
4. Ренн 0:2 Заявка 16 8 4 4 26 - 14 28
5. Ницца 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион 0:1 Заявка 15 6 4 5 22 - 22 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль 2:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 22 21
13. Реймс 1:0 Заявка 16 4 7 5 17 - 18 19
14. Нант 0:1 Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон 1:2 Заявка 16 3 4 9 18 - 31 13
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:2 Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Марсель 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
6. Лион 0:1 Заявка 8 4 3 1 15 - 9 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль 2:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон 1:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 13 13
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс 1:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 10 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн 0:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль 2:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон 1:2 Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Брест 63.1% (82)
X 22.3% (29)
Сент-Этьен 14.6% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Брест 1:0 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Брест 1:0 Сент-Этьен

Исход игры
Брест
63.1% (82)
Ничья
22.3% (29)
Сент-Этьен
14.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
53.97% (68)
Меньше
46.03% (58)
Обе команды забьют
Да
74.6% (94)
Нет
25.4% (32)
Популярный счёт
2:1 Брест
38.5% (50)
1:1 Ничья
20% (26)
1:0 Брест
14.6% (19)
1:2 Сент-Этьен
11.5% (15)
2:0 Брест
6.2% (8)
0:1 Сент-Этьен
2.3% (3)
3:1 Брест
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 