Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
58' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
60' Желтая карточкаПьер-Габриэль Ронаэль
1:0
64' ПенальтиФевр Ромен
64' Желтая карточкаТрауко Мигель
67' Желтая карточкаАгум Люсьен
86' Желтая карточкаНорден Арно
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
21
Февр
Ромен
10
Агум
Люсьен
15
Мунье
Стив
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
20 Буанга ДенисНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фалл БубакарВратарь
-
33 Наде МикаэльЗащитник
-
27 Масон ИванПолузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Нападающий
-
18 Норден АрноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Yanis Lhery
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
58'
64'
1:0
64'
67'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
История личных встреч
Брест
Сент-Этьен
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|6 (4)
|0.38
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.31
|Онора Франк
|4
|0.25
|Мунье Стив
|4
|0.25
|Кардона Ирвин
|2
|0.13
|Шардонне Брендан
|2
|0.13
|Бизот Марко
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.44
|Соу Саиду
|2
|0.13
|Буанга Денис
|2
|0.13
|Норден Арно
|1
|0.06
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.06
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.06
|Трауко Мигель
|1
|0.06
|Наде Микаэль
|1
|0.06
|Будебуз Риад
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Агум Люсьен
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|4
|0
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Масон Иван
|3
|0
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Будебуз Риад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
3
19%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
6
38%
61-75
3
33%
3
19%
76-90
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
2
17%
6
60%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
1
9%
4
27%
76-90
Забито
25
17
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
5
20%
4
24%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
7
28%
3
18%
61-75
5
20%
6
35%
76-90
Пропущено
20
31
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
2
10%
3
10%
1-15
5
25%
4
13%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
5
25%
7
23%
61-75
4
20%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0
Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2 Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1
Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|4.
|Ренн
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 14
|28
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 22
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 18
|19
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Марсель
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|6.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Брест 1:0 Сент-Этьен
Исход игры
Брест
63.1% (82)
Ничья
22.3% (29)
Сент-Этьен
14.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
53.97% (68)
Меньше
46.03% (58)
Обе команды забьют
Да
74.6% (94)
Нет
25.4% (32)
Популярный счёт
2:1 Брест
38.5% (50)
1:1 Ничья
20% (26)
1:0 Брест
14.6% (19)
1:2 Сент-Этьен
11.5% (15)
2:0 Брест
6.2% (8)
0:1 Сент-Этьен
2.3% (3)
3:1 Брест
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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