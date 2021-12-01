Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Брест вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

93' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

93' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

92' Как он промахнулся? Дель Кастильо Ромен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' Пьер-Габриэль Ронаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Брест

90' Yanis Lhery оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Камара Махди и попал в каркас ворот!

90' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

89' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Yanis Lhery и попал в перекладину!

89' Отличные скиллы показывает Yanis Lhery , обводя своих соперников

89' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Крассо Жан-Филипп из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

88' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Норден Арно получил желтую карточку от судьи

86' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Камара Махди из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

83' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен

76' Камара Махди наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

74' Удар от ворот произведет Брест

73' Тактическая замена. Люка Гурна-Дуат уходит с поля и его заменяет Иван Масон

73' Февр Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

71' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Брест

69' Аушиш Адиль не смог попасть в створ ударом издали

67' Агум Люсьен получил желтую карточку от судьи

66' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Тактическая замена. Аймен Муффек уходит с поля и его заменяет Норден Арно

64' Рефери не любит споров - именно за это Трауко Мигель сейчас получил желтую

64' 'Г О О О О О Л - Февр Ромен из команды Брест забивает с пенальти! Он пробил левой. Стефан Баич был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

63' После проверки VAR судья не изменил решения - Брест пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' ПЕНАЛЬТИ! - Люка Гурна-Дуат играет рукой в штрафной! Люка Гурна-Дуат вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

62' Люка Гурна-Дуат ошибается в защите.

62' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Брест

61' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Баич Стефан взял и забрал мяч на выходе

58' Эрей Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен получает желтую после опасной игры.

57' Игрок Жереми Ле Дуарон из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

56' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

56' Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Мукуди Ароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Аймен Муффек из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Назначен штрафной. Пострадал Люка Гурна-Дуат, его свалил Белькебла Арис

47' Дюверн Жан-Кевин из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля