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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Монпелье
0'
35' Желтая карточка
Сарр Пап
36' Желтая карточка
Бронн Дилан
0:1
37' Гол
Саванье Тежи
43'
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
18
Сентонз
Фабьен
6
Н'Дорам
Кевин
15
Сарр
Пап
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
11
Нгетте
Опа
9
Де
Превиль
Николя
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
10
Мавидиди
Стефи
Метц
3-5-2
Монпелье
4-2-3-1

Ход матча

32'
Траоре Бубакар
Н'Дорам Кевин
 
35'
Сарр Пап
 
36'
Бронн Дилан
 
37'
0:1
Саванье Тежи

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

История личных встреч

Метц
Монпелье

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л2
3:1
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 4 0.25
Де Превиль Николя 3 0.19
Нгетте Опа 2 0.13
Булая Фарид 2 0.13
Бронн Дилан 1 0.06
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.06
Юдоль Матьё 1 0.06
Маига Хабиб 1 0.06
Куяте Кики 1 0.06
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Сарр Пап 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 4 (1) 0.25
Молле Флоран 4 0.25
Лаборд Гаэтан 4 0.25
Мавидиди Стефи 3 0.19
Жермен Валер 3 0.19
Делор Анди 2 0.13
Коцца Николя 1 0.06
Вахи Элю 1 0.06
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 6 1
Маига Хабиб 5 0
Куяте Кики 3 1
Сарр Пап 4 0
Сентонз Фабьен 3 0
Жемерсон де Жесус 1 1
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Булая Фарид 0 1
Вагнер да Силва 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 5 1
Саванье Тежи 5 1
Тулер Матеус 2 1
Молле Флоран 3 0
Самбья Саломон 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Шотар Жорис 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Ристич Михайло 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

15
13
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
4
31%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
4
27%
2
15%
76-90

Забито

8
14
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
5
56%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

17
21
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
4
24%
3
14%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
7
41%
5
24%
31-45
3
18%
4
19%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

30
22
16 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
17%
4
18%
1-15
6
20%
8
36%
16-30
5
17%
2
9%
31-45
4
13%
1
5%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
7
23%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0
Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0
Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ренн Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
4. Марсель Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
6. Монако 1:0 Заявка 16 6 5 5 21 - 19 23
7. Лион Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
8. Монпелье 1:0 Заявка 16 6 4 6 22 - 22 22
9. Анже 0:1 Заявка 16 5 7 4 22 - 19 22
10. Страсбург 1:1 Заявка 16 5 6 5 27 - 21 21
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Брест 0:0 Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
13. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
14. Труа 2:0 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
15. Реймс Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
16. Лорьян 0:2 Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Бордо 1:1 Заявка 16 2 8 6 23 - 33 14
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 16 2 7 7 17 - 31 13
19. Клермон Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
20. Метц 0:1 Заявка 16 2 6 8 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Страсбург 1:1 Заявка 9 4 3 2 19 - 9 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
9. Анже 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
10. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
11. Монако 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
12. Лорьян 0:2 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Брест 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Труа 2:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо 1:1 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц 0:1 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Монако 1:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
5. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
6. Анже 0:1 Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
7. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
8. Брест 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
9. Бордо 1:1 Заявка 8 1 5 2 12 - 18 8
10. Монпелье 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Метц 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
12. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
13. Труа 2:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
14. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Страсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян 0:2 Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Метц 30.5% (40)
X 52.7% (69)
Монпелье 16.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Монпелье
3.20
3.50
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Метц 0:1 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Метц 0:1 Монпелье

Исход игры
Метц
30.5% (40)
Ничья
52.7% (69)
Монпелье
16.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
23.02% (29)
Меньше
76.98% (97)
Обе команды забьют
Да
70.63% (89)
Нет
29.37% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (60)
1:0 Метц
19.1% (25)
1:2 Монпелье
8.4% (11)
2:1 Метц
8.4% (11)
0:1 Монпелье
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:0 Метц
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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