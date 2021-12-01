Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Игрок Куяте Кики из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Г О О О О Л - Мавидиди Стефи забивает ударом с левой ноги!

45' Ристич Михайло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Монпелье выполняет удар от ворот.

43' Траоре Бубакар из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Куяте Кики из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Сентонз Фабьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Монпелье выполняет удар от ворот.

39' Нгетте Опа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

36' Г О О О О Л - Саванье Тежи правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

36' Матч возобновлен

36' Рефери не любит споров - именно за это Бронн Дилан сейчас получил желтую

35' Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Пап Матар Сарр получил желтую карточку от судьи

34' Безумный фол. Пап Матар Сарр грубо играет против соперника. Пострадал Суке Арно

33' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Монпелье выполняет удар от ворот.

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дорам Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Н'Дорам Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Метц выполняет удар от ворот.

28' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' [player1] выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Саванье Тежи нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

23' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Метц

21' Александр Укиджа отбил мяч на угловой после удара Саванье Тежи из штрафной площади.

21' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

20' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Де Превиль Николя наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

18' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Пажо Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

12' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хороший удар издали нанес Сентонз Фабьен , но отличный сейв сделал Йонас Омлин. Угловой.

6' Саванье Тежи наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

5' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Шотар Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

2' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля