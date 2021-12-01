Франция: Лига 1 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
34' Желтая карточкаСарр Пап
36' Желтая карточкаБронн Дилан
0:1
36' ГолСаванье Тежи
0:2
45' ГолМавидиди Стефи
0:3
48' ГолВахи Элю
1:3
70' ГолДе Превиль Николя
72' Желтая карточкаМолле Флоран
82' Желтая карточкаРистич Михайло
23
Куяте
Кики
15
Сарр
Пап
14
Пажо
Венсан
17
Делен
Тома
11
Нгетте
Опа
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Нападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
34'
36'
36'
0:1
45'
0:2
48'
0:3
56'
70'
1:3
72'
80'
80'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 7
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Метц
Монпелье
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.25
|Сентонз Фабьен
|4
|0.25
|Нгетте Опа
|2
|0.13
|Булая Фарид
|2
|0.13
|Бронн Дилан
|1
|0.06
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.06
|Юдоль Матьё
|1
|0.06
|Маига Хабиб
|1
|0.06
|Куяте Кики
|1
|0.06
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Сарр Пап
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|4 (1)
|0.25
|Мавидиди Стефи
|4
|0.25
|Молле Флоран
|4
|0.25
|Лаборд Гаэтан
|4
|0.25
|Жермен Валер
|3
|0.19
|Делор Анди
|2
|0.13
|Вахи Элю
|2
|0.13
|Коцца Николя
|1
|0.06
|Ферри Жордан
|0
|0
|Ристич Михайло
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
Карточки
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|6
|1
|Маига Хабиб
|5
|0
|Куяте Кики
|3
|1
|Сарр Пап
|4
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|1
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Пажо Венсан
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
|Мбенге Амаду
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|5
|1
|Саванье Тежи
|5
|1
|Молле Флоран
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Самбья Саломон
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
5
50%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
18
14
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
4
29%
1-15
4
22%
3
21%
16-30
5
28%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
22%
2
14%
76-90
Забито
8
14
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
25%
2
14%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
5
56%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Забито
18
24
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
4
22%
3
13%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
7
39%
7
29%
29%
31-45
3
17%
5
21%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Пропущено
33
23
18 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
5
15%
4
17%
1-15
6
18%
8
35%
16-30
7
21%
2
9%
31-45
5
15%
1
4%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0
Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0
Монпелье
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0
Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|4.
|Ренн
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 14
|28
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 22
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 18
|19
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Марсель
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|6.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Метц 1:3 Монпелье
Исход игры
Метц
30.5% (40)
Ничья
52.7% (69)
Монпелье
16.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
23.02% (29)
Меньше
76.98% (97)
Обе команды забьют
Да
70.63% (89)
Нет
29.37% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.8% (60)
1:0 Метц
19.1% (25)
1:2 Монпелье
8.4% (11)
2:1 Метц
8.4% (11)
0:1 Монпелье
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
2:0 Метц
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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