Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Второй тайм: 56'
Стадион: Роазон Парк
0:1
31' ГолШека
0:2
45' ГолСаншеш Ренату
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
28
Мартин
Йонас
22
Веа
Тимоти
8
Шека
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
31'
0:1
45'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
История личных встреч
Ренн
Лилль
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
31 матч
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|5
|0.31
|Сулемана Камалдин
|4
|0.25
|Тэт Флавьен
|2
|0.13
|Агер Наиф
|2
|0.13
|Трюффер Адриен
|2
|0.13
|Траоре Амари
|1
|0.06
|Майер Ловро
|1
|0.06
|Мартин Йонас
|1
|0.06
|Гирасси Серу
|1
|0.06
|Докю Жереми
|1
|0.06
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|10 (2)
|0.63
|Йилмаз Бурак
|4 (1)
|0.25
|Саншеш Ренату
|1
|0.06
|Язиджи Юсуф
|1
|0.06
|Джало Тьягу
|1
|0.06
|Андре Бенжамин
|1
|0.06
|Шека
|1
|0.06
|Иконе Жонатан
|1
|0.06
|Ботман Свен
|1
|0.06
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|2
|1
|Мартин Йонас
|3
|0
|Сантамария Батист
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|5
|0
|Мандава Рейнилду
|5
|0
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Челик Зеки
|4
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Онана Амаду
|1
|1
|Грбич Иво
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
12%
2
20%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
4
31%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
26
19
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
12%
3
16%
1-15
2
8%
6
32%
16-30
6
23%
5
26%
31-45
6
23%
2
11%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
27%
3
16%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 14
0
0%
3
14%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
5
23%
61-75
4
33%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1
Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0
Лилль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1
Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|4.
|Ренн
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 14
|28
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 22
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 18
|19
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Марсель
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|6.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Ренн 0:2 Лилль
Исход игры
Ренн
60.6% (80)
Ничья
24.2% (32)
Лилль
15.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
50.78% (65)
Меньше
49.22% (63)
Обе команды забьют
Да
73.44% (94)
Нет
26.56% (34)
Популярный счёт
2:1 Ренн
36.4% (48)
1:1 Ничья
22% (29)
1:0 Ренн
19.7% (26)
1:2 Лилль
9.8% (13)
2:0 Ренн
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Лилль
1.5% (2)
0:2 Лилль
1.5% (2)
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