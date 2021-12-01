Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Саншеш Ренату забивает ударом с правой ноги!

45' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Камальдин Сулемана из команды Ренн в офсайде

41' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

38' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Траоре Амари из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

37' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Ох, нехорошо это выглядит. Саншеш Ренату получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Саншеш Ренату на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Г О О О О Л - Шека забивает с левой ноги!

31' Саншеш Ренату разрезает оборону соперника отличным пасом

31' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Ренн

26' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Удар от ворот произведет Лилль

21' Мартин Йонас не смог попасть в створ ударом издали

21' Удар от ворот произведет Ренн

20' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Плохо сыграл Фонте Жозе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Адриен Трюффер возвращается на поле.

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Адриен Трюффер получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Адриен Трюффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Хорошую попытку сделал Адриен Трюффер. Удар в створ, но вратарь начеку

8' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Траоре Амари из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

6' Выглядело как неплохой момент. Терье Мартен из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

6' Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

3' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ренн начинает с центра поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре