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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
0:2
Второй тайм: 56'

Стадион:
Лилль
0'
0:1
31' Гол
Шека
0:2
45' Гол
Саншеш Ренату
56'
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
28
Мартин
Йонас
10
Сулемана
Камалдин
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
1
Грбич
Иво
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
22
Веа
Тимоти
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
18
Саншеш
Ренату
Ренн
4-4-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

31'
0:1
Шека
(Веа Тимоти)
45'
0:2
Саншеш Ренату
46'
Майер Ловро
Терье Мартен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Ренн
Лилль

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

31 матч

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:1
К
2:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
1:0
ТМК
4:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:0
К
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
КЛ
3:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 5 0.31
Сулемана Камалдин 4 0.25
Тэт Флавьен 2 0.13
Агер Наиф 2 0.13
Трюффер Адриен 2 0.13
Траоре Амари 1 0.06
Майер Ловро 1 0.06
Мартин Йонас 1 0.06
Гирасси Серу 1 0.06
Докю Жереми 1 0.06
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 10 (2) 0.63
Йилмаз Бурак 4 (1) 0.25
Саншеш Ренату 1 0.06
Язиджи Юсуф 1 0.06
Джало Тьягу 1 0.06
Андре Бенжамин 1 0.06
Шека 1 0.06
Иконе Жонатан 1 0.06
Ботман Свен 1 0.06
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Бамба Джонатан 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Мартин Йонас 3 0
Сантамария Батист 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Траоре Амари 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 5 0
Мандава Рейнилду 5 0
Йилмаз Бурак 4 0
Андре Бенжамин 4 0
Челик Зеки 4 0
Язиджи Юсуф 3 0
Онана Амаду 1 1
Грбич Иво 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
12%
2
20%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
4
31%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

26
19
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
12%
3
16%
1-15
2
8%
6
32%
16-30
6
23%
5
26%
31-45
6
23%
2
11%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
27%
3
16%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 14
0
0%
3
14%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
7
32%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
5
23%
61-75
4
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1
Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0
Лилль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1
Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель 1:0 Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ланс 2:1 Заявка 16 8 4 4 29 - 21 28
4. Ренн 0:2 Заявка 16 8 4 4 26 - 14 28
5. Ницца 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион 0:1 Заявка 15 6 4 5 22 - 22 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль 2:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 22 21
13. Реймс 1:0 Заявка 16 4 7 5 17 - 18 19
14. Нант 0:1 Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон 1:2 Заявка 16 3 4 9 18 - 31 13
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:2 Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Марсель 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
6. Лион 0:1 Заявка 8 4 3 1 15 - 9 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль 2:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон 1:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 13 13
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс 1:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 10 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн 0:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль 2:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон 1:2 Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 56'
    Лилль контролирует мяч.
  • 56'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    56'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 55'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Лилль: 34%.
  • 55'
    Ботман Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 55'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 53'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 52'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.
  • 52'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 52'
    Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 52'
    Адриен Трюффер из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 52'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    52'
    Шека из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Камальдин Сулемана.
  • 51'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Лилль: 35%.
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 49'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 48'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 48'
    Агер Наиф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 48'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 47'
    Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Шека
  • 46'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Майер Ловро
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Ренн контролирует мяч.
  • 47'
    Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Лилль: 37%.
  • 47'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    Веа Тимоти из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Лилль начинает контратаку
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лилль: 36%.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Саншеш Ренату забивает ударом с правой ноги!
  • 45'
    Саншеш Ренату из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Лилль начинает контратаку
  • 45'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 44'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 43'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    42'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн в офсайде
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лилль: 36%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Мандава Рейнилду наказан за толчок Сантамария Батист
  • 39'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 39'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Траоре Амари из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 37'
    Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Лилль контролирует мяч.
  • 35'
    Ренн контролирует мяч.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    35'
    Саншеш Ренату возвращается на поле.
  • 35'
    Лилль контролирует мяч.
  • 35'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    35'
    Ох, нехорошо это выглядит. Саншеш Ренату получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 62%, Лилль: 38%.
  • Травма, повреждение
    34'
    Саншеш Ренату на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Шека забивает с левой ноги!
  • 31'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
  • 31'
    Саншеш Ренату разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 31'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 31'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 31'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Веа Тимоти из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Веа Тимоти сделал результативную передачу.
  • 31'
    Веа Тимоти из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Лилль контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лилль: 36%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Сантамария Батист наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мандава Рейнилду
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 27'
    Веа Тимоти нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 26'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Мартин Йонас из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Андре Бенжамин.
  • 26'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лилль: 36%.
  • 25'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Джало Тьягу из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    25'
    Шека из команды Лилль подал угловой справа.
  • 24'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 24'
    Веа Тимоти из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Лилль контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 21'
    Мартин Йонас не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    Мартин Йонас из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 21'
    Ренн начинает контратаку
  • 21'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 20'
    Мандава Рейнилду нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 20'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Веа Тимоти из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Саншеш Ренату из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Веа Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Саншеш Ренату из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 20'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Лилль: 32%.
  • 19'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 18'
    Ренн контролирует мяч.
  • 17'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Фонте Жозе.
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 72%, Лилль: 28%.
  • 15'
    Лилль контролирует мяч.
  • 15'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    14'
    Бамба Джонатан из команды Лилль в офсайде
  • 14'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 14'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саншеш Ренату
  • 13'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лаборд Гаэтан мяча так и не получил
  • 13'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 12'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 12'
    Агер Наиф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Плохо сыграл Фонте Жозе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 12'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Мандава Рейнилду задерживает мяч рукой
  • 11'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Травма, повреждение
    11'
    Адриен Трюффер возвращается на поле.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Адриен Трюффер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Адриен Трюффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    10'
    Андре Бенжамин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Адриен Трюффер пострадал.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 72%, Лилль: 28%.
  • 10'
    Хорошую попытку сделал Адриен Трюффер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 10'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Терье Мартен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 9'
    Терье Мартен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Ренн контролирует мяч.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Траоре Амари из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 6'
    Выглядело как неплохой момент. Терье Мартен из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 6'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 6'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Лилль: 33%.
  • 5'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 4'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Мандава Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Ренн 60.6% (80)
X 24.2% (32)
Лилль 15.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Лилль
4.66
7.50
4.15
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Новости
Где смотреть матч Ренн 0:2 Лилль онлайн


Прогнозы на матч Ренн 0:2 Лилль

Исход игры
Ренн
60.6% (80)
Ничья
24.2% (32)
Лилль
15.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
50.78% (65)
Меньше
49.22% (63)
Обе команды забьют
Да
73.44% (94)
Нет
26.56% (34)
Популярный счёт
2:1 Ренн
36.4% (48)
1:1 Ничья
22% (29)
1:0 Ренн
19.7% (26)
1:2 Лилль
9.8% (13)
2:0 Ренн
3% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Лилль
1.5% (2)
0:2 Лилль
1.5% (2)
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