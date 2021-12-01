Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Докю Жереми из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

96' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Ренн выполняет удар от ворот.

94' Удар от ворот произведет Лилль

93' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Мелинг Биргер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

90' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Грбич Иво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Майер Ловро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

88' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Майер Ловро наказан за толчок Амаду Онана

86' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

86' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Г О О О О Л - Буриго Бенжамен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

85' Плохо сыграл Шека - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Ренн выполняет удар от ворот.

83' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' УДАЛЕНИЕ! - Bruno Genesio получает вторую желтую за споры

82' Рефери не любит споров - именно за это Bruno Genesio сейчас получил желтую

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Мандава Рейнилду получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Мандава Рейнилду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

77' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Шека задерживает мяч рукой

75' Удар от ворот произведет Лилль

72' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Лилль

71' Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон

71' Тактическая замена. Саншеш Ренату уходит с поля и его заменяет Амаду Онана

70' Как он промахнулся? Гирасси Серу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ботман Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Рефери не любит споров - именно за это Мартин Йонас сейчас получил желтую

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Лилль

61' Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Докю Жереми

60' Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер

60' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лаборд Гаэтан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Ренн

57' Дэвид Джонатан наказан за толчок Уормед Омари

57' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

56' Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ботман Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

54' Удар от ворот произведет Лилль

52' Камальдин Сулемана из команды Ренн пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.

52' Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Адриен Трюффер из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

52' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Шека из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Камальдин Сулемана.

51' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Ренн

48' Удар от ворот произведет Лилль

48' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...