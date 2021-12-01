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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
1:2
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
0:1
31' Гол
Шека
0:2
45' Гол
Саншеш Ренату
65' Желтая карточка
Мартин Йонас
82' Желтая карточка
Bruno Genesio
82' Вторая желтая карточка
Bruno Genesio
1:2
85' Гол
Буриго Бенжамен
89' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
90' Желтая карточка
Мелинг Биргер
90'+6
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
28
Мартин
Йонас
10
Сулемана
Камалдин
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
1
Грбич
Иво
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
22
Веа
Тимоти
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
18
Саншеш
Ренату
Ренн
4-4-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

31'
0:1
Шека
(Веа Тимоти)
45'
0:2
Саншеш Ренату
46'
Майер Ловро
Терье Мартен
 
60'
Гирасси Серу
Сантамария Батист
 
60'
Мелинг Биргер
Трюффер Адриен
 
61'
Докю Жереми
Сулемана Камалдин
 
65'
Мартин Йонас
 
71'
 
Иконе Жонатан
Дэвид Джонатан
71'
 
Онана Амаду
Саншеш Ренату
71'
Ассиньон Лоренс
Траоре Амари
 
80'
 
Йилмаз Бурак
Веа Тимоти
82'
Bruno Genesio
 
82'
Bruno Genesio
 
85'
Буриго Бенжамен
1:2
89'
 
Мандава Рейнилду
90'
Мелинг Биргер
 
90'
 
Брадарич Домагой
Бамба Джонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Ренн
Лилль

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

31 матч

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:1
К
2:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
1:0
ТМК
4:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:0
К
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
КЛ
3:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 5 0.31
Сулемана Камалдин 4 0.25
Тэт Флавьен 2 0.13
Агер Наиф 2 0.13
Трюффер Адриен 2 0.13
Буриго Бенжамен 1 0.06
Траоре Амари 1 0.06
Майер Ловро 1 0.06
Мартин Йонас 1 0.06
Гирасси Серу 1 0.06
Докю Жереми 1 0.06
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 10 (2) 0.63
Йилмаз Бурак 4 (1) 0.25
Саншеш Ренату 1 0.06
Язиджи Юсуф 1 0.06
Джало Тьягу 1 0.06
Андре Бенжамин 1 0.06
Шека 1 0.06
Иконе Жонатан 1 0.06
Ботман Свен 1 0.06
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Бамба Джонатан 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 4 0
Баде Луак 2 1
Сантамария Батист 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Траоре Амари 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандава Рейнилду 6 0
Шека 5 0
Йилмаз Бурак 4 0
Андре Бенжамин 4 0
Челик Зеки 4 0
Язиджи Юсуф 3 0
Онана Амаду 1 1
Грбич Иво 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
11%
2
17%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
4
22%
4
33%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
2
17%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
1
17%
5
36%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

27
21
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
11%
3
14%
1-15
2
7%
6
29%
16-30
6
22%
7
33%
31-45
6
22%
2
10%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
8
30%
30%
3
14%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 15
0
0%
3
13%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
2
14%
5
22%
61-75
4
29%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1
Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0
Лилль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1
Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ренн Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 16 7 5 4 29 - 22 26
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль Заявка 16 5 6 5 21 - 23 21
13. Реймс Заявка 16 4 7 5 18 - 19 19
14. Нант Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон Заявка 16 3 5 8 19 - 31 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Лилль: 34%.
  • 96'
    Докю Жереми из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 96'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 95'
    Иконе Жонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 95'
    Лилль начинает контратаку
  • 95'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • 95'
    Гирасси Серу из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • 95'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 93'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 93'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 93'
    Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 93'
    Докю Жереми из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 93'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Офсайд
    93'
    Иконе Жонатан задерживает мяч рукой
  • 92'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Брадарич Домагой
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    90'
    Мелинг Биргер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    90'
    Назначен штрафной. Пострадал Бамба Джонатан, его свалил Мелинг Биргер.
  • 90'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 90'
    Грбич Иво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Майер Ловро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 90'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    89'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль получает желтую после опасной игры.
  • 89'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Мандава Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Лоренц Ассиньон
  • 89'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 88'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 88'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    87'
    Майер Ловро наказан за толчок Амаду Онана
  • 86'
    Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе
  • 86'
    Мелинг Биргер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Лилль: 35%.
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Буриго Бенжамен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 85'
    Плохо сыграл Шека - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 85'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 85'
    Докю Жереми из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 84'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 84'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    83'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 83'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 83'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 83'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 83'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    УДАЛЕНИЕ! - Bruno Genesio получает вторую желтую за споры
  • Желтая карточка
    82'
    Рефери не любит споров - именно за это Bruno Genesio сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    81'
    Докю Жереми наказан за толчок Бамба Джонатан
  • Травма, повреждение
    81'
    Мандава Рейнилду возвращается на поле.
  • 80'
    Ренн контролирует мяч.
  • 80'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    80'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мандава Рейнилду получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 80'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Лилль: 35%.
  • 80'
    Тактическая замена. Веа Тимоти уходит с поля и его заменяет Йилмаз Бурак
  • Травма, повреждение
    78'
    Мандава Рейнилду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 78'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 77'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Мелинг Биргер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Ренн контролирует мяч.
  • 77'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    77'
    Шека задерживает мяч рукой
  • 76'
    Андре Бенжамин из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 76'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    76'
    Судья сигнализирует, что Лоренц Ассиньон из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 75'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 75'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Лилль: 35%.
  • Фол, нарушение
    74'
    Иконе Жонатан наказан за толчок Мелинг Биргер
  • 74'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 73'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 73'
    Докю Жереми из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 73'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 72'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 71'
    Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон
  • 71'
    Тактическая замена. Саншеш Ренату уходит с поля и его заменяет Амаду Онана
  • 71'
    Тактическая замена. Дэвид Джонатан уходит с поля и его заменяет Иконе Жонатан
  • 70'
    Как он промахнулся? Гирасси Серу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 70'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Лилль: 32%.
  • 69'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 69'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 69'
    Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 69'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 68'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 68'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 67'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 67'
    Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    67'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой справа.
  • 67'
    Ботман Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 67'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    66'
    Фонте Жозе наказан за толчок Гирасси Серу
  • 66'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 66'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    66'
    Мартин Йонас возвращается на поле.
  • 65'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    65'
    Мартин Йонас из команды Ренн покидает поле ради замены бутс.
  • Желтая карточка
    65'
    Рефери не любит споров - именно за это Мартин Йонас сейчас получил желтую
  • 65'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 64'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 64'
    Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Мелинг Биргер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Ренн контролирует мяч.
  • 64'
    Майер Ловро из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 63'
    Ренн контролирует мяч.
  • 63'
    Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Мелинг Биргер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 63'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Мелинг Биргер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Мартин Йонас наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 61'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 61'
    Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Докю Жереми
  • 60'
    Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
  • 60'
    Тактическая замена. Сантамария Батист уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
  • 60'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Лилль: 34%.
  • 60'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 60'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Лаборд Гаэтан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    59'
    Мандава Рейнилду наказан за толчок Сантамария Батист
  • 59'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 58'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • Фол, нарушение
    57'
    Дэвид Джонатан наказан за толчок Уормед Омари
  • 57'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Лилль контролирует мяч.
  • 56'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Мандава Рейнилду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    56'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 55'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Лилль: 34%.
  • 55'
    Ботман Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 55'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 53'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 52'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.
  • 52'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 52'
    Адриен Трюффер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 52'
    Адриен Трюффер из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 52'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    52'
    Шека из команды Лилль заходит слишком далеко, он валит Камальдин Сулемана.
  • 51'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Лилль: 35%.
  • 50'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 49'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 48'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 48'
    Агер Наиф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 48'
    Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 47'
    Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Шека
  • 46'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Майер Ловро
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Ренн контролирует мяч.
  • 47'
    Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Лилль: 37%.
  • 47'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    Веа Тимоти из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Лилль начинает контратаку
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лилль: 36%.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Саншеш Ренату забивает ударом с правой ноги!
  • 45'
    Саншеш Ренату из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Лилль начинает контратаку
  • 45'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 44'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 43'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    42'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн в офсайде
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лилль: 36%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Мандава Рейнилду наказан за толчок Сантамария Батист
  • 39'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 39'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Траоре Амари из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 37'
    Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Лилль контролирует мяч.
  • 35'
    Ренн контролирует мяч.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    35'
    Саншеш Ренату возвращается на поле.
  • 35'
    Лилль контролирует мяч.
  • 35'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    35'
    Ох, нехорошо это выглядит. Саншеш Ренату получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 62%, Лилль: 38%.
  • Травма, повреждение
    34'
    Саншеш Ренату на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Шека забивает с левой ноги!
  • 31'
    Веа Тимоти из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
  • 31'
    Саншеш Ренату разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 31'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 31'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 31'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Веа Тимоти из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Веа Тимоти сделал результативную передачу.
  • 31'
    Веа Тимоти из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Лилль контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лилль: 36%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Сантамария Батист наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мандава Рейнилду
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 27'
    Веа Тимоти нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 26'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Мартин Йонас из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Андре Бенжамин.
  • 26'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Лилль: 36%.
  • 25'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Джало Тьягу из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    25'
    Шека из команды Лилль подал угловой справа.
  • 24'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 24'
    Веа Тимоти из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 24'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Лилль контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 21'
    Мартин Йонас не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    Мартин Йонас из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 21'
    Ренн начинает контратаку
  • 21'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Андре Бенжамин пострадал.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 20'
    Мандава Рейнилду нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 20'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Веа Тимоти из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Саншеш Ренату из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Веа Тимоти нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Саншеш Ренату из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 20'
    Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Лилль: 32%.
  • 19'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 18'
    Ренн контролирует мяч.
  • 17'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Фонте Жозе.
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 72%, Лилль: 28%.
  • 15'
    Лилль контролирует мяч.
  • 15'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    14'
    Бамба Джонатан из команды Лилль в офсайде
  • 14'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 14'
    Мандава Рейнилду из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Лилль пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саншеш Ренату
  • 13'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лаборд Гаэтан мяча так и не получил
  • 13'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 12'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 12'
    Агер Наиф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Плохо сыграл Фонте Жозе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 12'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Мандава Рейнилду задерживает мяч рукой
  • 11'
    Траоре Амари из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Травма, повреждение
    11'
    Адриен Трюффер возвращается на поле.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Адриен Трюффер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Адриен Трюффер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    10'
    Андре Бенжамин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Адриен Трюффер пострадал.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 72%, Лилль: 28%.
  • 10'
    Хорошую попытку сделал Адриен Трюффер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 10'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Терье Мартен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 9'
    Терье Мартен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Ренн контролирует мяч.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Траоре Амари из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 6'
    Выглядело как неплохой момент. Терье Мартен из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 6'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 6'
    Контроль мяча: Ренн: 67%, Лилль: 33%.
  • 5'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 4'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Мандава Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Ренн 60.6% (80)
X 24.2% (32)
Лилль 15.2% (20)
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Прогнозы на матч Ренн 1:2 Лилль

Исход игры
Ренн
60.6% (80)
Ничья
24.2% (32)
Лилль
15.2% (20)
Тотал 2.5
Больше
50.78% (65)
Меньше
49.22% (63)
Обе команды забьют
Да
73.44% (94)
Нет
26.56% (34)
Популярный счёт
2:1 Ренн
36.4% (48)
1:1 Ничья
22% (29)
1:0 Ренн
19.7% (26)
1:2 Лилль
9.8% (13)
2:0 Ренн
3% (4)
0:2 Лилль
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Лилль
1.5% (2)
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