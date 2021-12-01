Вброс аута на правом фланге помог "Анже" создать кое-какой момент. Чо обводящим ударом послал мяч мимо дальней девятки.

Момент у "Монако"! Диоп после поперечной передачи слева от Мартиньша стреляет чуть выше створа.

Но быстро успокоились футболисты. А начиналась небольшая заварушка после того, как Фолланд наступил в центре поля на ногу Унаи.

38' После стандарта гостей хозяева выбили мяч из своей штрафной, казалось, на угловой, но у монегасков был офсайд.

37' Мангани сфолил в центре поля против Диопа и о чём-то спорит с судьёй.

36' "Анже" начинает позиционную атаку.

35' Якобс обыгрался с Мартиньшем на левом фланге и выполнил безадресный навес на дальний край.

34' Диоп упал в чужой штрафной в борьбе с Эбоссом, фола нет.

33' Пока достаточно спокойно этот матч проходит для "Монако".

32' Без опасности на стандарте "Анже".

31' Угловой удар заработали хозяева.

29' Нюбель поймал мяч в правом от себя углу - то ли соперник пробивал по его воротам, то ли свой защитник срезал.

28' Посмотрим, будет ли теперь сильнее включаться в атаку "Анже".

27' Гол проверяли видеоассистенты на предмет офсайда, в итоге мяч засчитан.

25' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Мирон Боаду!

Фоланд лёгким касанием вывел Боаду один на один с Петковичем, и форвард "Монако" не промахнулся.

23' Покомбинировали гости на левом фланге и упустили мяч.

21' Фюльжени затолкал Дисаси, а потом Буфаль упал и попал головой в колено Марипану, которому теперь оказывают медицинскую помощь.

19' Дисаси нарушил правила, и штрафной исполнит "Анже" с правого полуфланга.

18' Петкович смахнул подачу соперника на угловой, а после этого корнера забрал мяч.

17' Диоп из глубины подал на левый полуфланг, а Мартиньш пробил, положив корпус. Петкович отразил мяч, и прозвучал свисток об офсайде.

16' Эбосс не смог сохранить мяч в поле на левом фланге и извинился перед одноклубниками.

15' Дальний удар Фюльжени - он попал мячом в Дисаси.

14' Буфаль мелко сфолил в центре поля на фланге.

13' Мансо перехватил мяч на своей половине, и постарались хозяева быстро организовать контратаку, но Чо залез в офсайд.

12' Желсон Мартиньш с подступов к штрафной обводящим ударом послал мяч к дальнему углу, где дежурил Петкович.

11' Не поняли игроки гостей друг друга, следствием чего стала безадресная передача по левому флангу.

10' Буфаль навесил в штрафную на дальнего игрока, коим оказался Исмаэль Траоре, и тот даже не пробил, а просто выбил головой мяч за лицевую.

10' Надоело судье устно уговаривать футболистов играть аккуратнее. Сидибе завалил Эбосса и получил жёлтую карточку.

9' Фюльжени допустил небольшой фол на чужой половине.

8' Диоп навесил справа, и Боаду в падении выстрелил головой мимо створа.

7' Фюльжени пострадал от Сидибе в середине поля.

6' Мангани совершил небольшой фол против Мартиньша, гости разыграли стандарт в центре поля.

5' Российский полузащитник Александр Головин - в запасе монегасков.

4' Нюбель выбьет мяч от ворот.

3' "Анже" - в чёрно-белой форме, а "Монако" - в красной.

2' Желсон Мартиньш закинул мяч слева к углу вратарской, где защитник хозяев не очень удачно подрезал мяч, но Петкович не дрогнул и сделал вынос.

2' Буфаль на правом фланге оказался в офсайде.

1' Фюльжени пробовал забить чуть ли не с центра поля, но ударил совсем неточно.