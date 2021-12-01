Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Раймон Копа
10' Желтая карточкаСидибе Джибриль
0:1
25' ГолБоаду Мирон
29
Мансо
Венсан
24
Ромен
Тома
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
14
Якобс
Исмаил
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
25'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
История личных встреч
Анже
Монако
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
17 матчей
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|4 (1)
|0.25
|Мангани Тома
|4 (3)
|0.25
|Траоре Исмаэль
|3
|0.19
|Фюльжени Анжело
|2
|0.13
|Баокен Стефан
|2
|0.13
|Ромен Тома
|2
|0.13
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.13
|Унаи Аззедин
|2
|0.13
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|8 (4)
|0.5
|Фолланд Кевин
|3
|0.19
|Диоп Софьян
|3
|0.19
|Головин Александр
|2
|0.13
|Желсон Мартиньш
|2
|0.13
|Боаду Мирон
|1
|0.06
|Дьятта Крепен
|1
|0.06
|Чуамени Орельен
|1
|0.06
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|3
|0
|Думбия Сулейман
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Ромен Тома
|2
|0
|Буфаль Софьян
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Фолланд Кевин
|4
|0
|Диоп Софьян
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Марипан Гильермо
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
21
21
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
4
19%
4
19%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
6
29%
4
19%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
21%
3
17%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
5
26%
4
22%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2
Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2
Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0
Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|35 - 15
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|3.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 12
|26
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 20
|25
|6.
|Монако
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 19
|23
|7.
|Лион
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|8.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|9.
|Анже
|0:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|22 - 19
|22
|10.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|27 - 21
|21
|11.
|Нант
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|13.
|Лилль
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 22
|18
|14.
|Труа
|2:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|16.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Бордо
|1:1 Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 33
|14
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|17 - 31
|13
|19.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 29
|13
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Ренн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 4
|19
|3.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 9
|15
|6.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|9.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|10.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|11.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|12.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Труа
|2:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 4
|15
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Монако
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Брест
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|9.
|Бордо
|1:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 18
|8
|10.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|11.
|Метц
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|12.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|13.
|Труа
|2:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|14.
|Реймс
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Страсбург
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|16.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|0:2 Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Анже 0:1 Монако
Исход игры
Анже
11.2% (16)
Ничья
33.6% (48)
Монако
55.2% (79)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (61)
Меньше
54.14% (72)
Обе команды забьют
Да
76.69% (102)
Нет
23.31% (31)
Популярный счёт
1:2 Монако
30.8% (44)
1:1 Ничья
29.4% (42)
0:1 Монако
12.6% (18)
2:1 Анже
6.3% (9)
0:2 Монако
4.2% (6)
1:0 Анже
3.5% (5)
1:3 Монако
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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