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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
0:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Монако
0'
10' Желтая карточка
Сидибе Джибриль
0:1
25' Гол
Боаду Мирон
42'
30
Петкович
Даниель
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
5
Мангани
Тома
10
Фюльжени
Анжело
6
Эбосс
Энцо
21
Чо
Мохамед-Али
7
Буфаль
Софьян
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
14
Якобс
Исмаил
11
Лукас
Жан
8
Чуамени
Орельен
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
7
Желсон
Мартиньш
9
Боаду
Мирон
Анже
3-5-2
Монако
4-2-3-1

Ход матча

10'
 
Сидибе Джибриль
25'
0:1
Боаду Мирон
(Фолланд Кевин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Анже
Монако

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

17 матчей

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:4
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л2
2:2
Л2
1:2
Л2
1:2
К
4:3
Л2
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 4 (1) 0.25
Мангани Тома 4 (3) 0.25
Траоре Исмаэль 3 0.19
Фюльжени Анжело 2 0.13
Баокен Стефан 2 0.13
Ромен Тома 2 0.13
Чо Мохамед-Али 2 0.13
Унаи Аззедин 2 0.13
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Браими Билаль 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 8 (4) 0.5
Фолланд Кевин 3 0.19
Диоп Софьян 3 0.19
Головин Александр 2 0.13
Желсон Мартиньш 2 0.13
Боаду Мирон 1 0.06
Дьятта Крепен 1 0.06
Чуамени Орельен 1 0.06
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 3 0
Думбия Сулейман 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Ромен Тома 2 0
Буфаль Софьян 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 3 1
Фолланд Кевин 4 0
Диоп Софьян 4 0
Сидибе Джибриль 3 0
Чуамени Орельен 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Фофана Юссуф 3 0
Головин Александр 1 1
Марипан Гильермо 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

21
21
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
5
24%
31-45
4
19%
4
19%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
6
29%
4
19%
76-90

Пропущено

19
18
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
21%
3
17%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
5
26%
4
22%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
4
21%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2
Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2
Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0
Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 13 1 1 35 - 15 40
2. Ренн Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
3. Ницца Заявка 15 8 3 4 26 - 12 26
4. Марсель Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5. Ланс Заявка 15 7 4 4 27 - 20 25
6. Монако 1:0 Заявка 16 6 5 5 21 - 19 23
7. Лион Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
8. Монпелье 1:0 Заявка 16 6 4 6 22 - 22 22
9. Анже 0:1 Заявка 16 5 7 4 22 - 19 22
10. Страсбург 1:1 Заявка 16 5 6 5 27 - 21 21
11. Нант Заявка 15 5 4 6 20 - 20 19
12. Брест 0:0 Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
13. Лилль Заявка 15 4 6 5 19 - 22 18
14. Труа 2:0 Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
15. Реймс Заявка 15 3 7 5 16 - 18 16
16. Лорьян 0:2 Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Бордо 1:1 Заявка 16 2 8 6 23 - 33 14
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 16 2 7 7 17 - 31 13
19. Клермон Заявка 15 3 4 8 17 - 29 13
20. Метц 0:1 Заявка 16 2 6 8 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2. Ренн Заявка 8 6 1 1 17 - 4 19
3. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Страсбург 1:1 Заявка 9 4 3 2 19 - 9 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
9. Анже 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
10. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
11. Монако 1:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
12. Лорьян 0:2 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
13. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
14. Брест 0:0 Заявка 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Труа 2:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо 1:1 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц 0:1 Заявка 8 0 4 4 9 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 7 5 0 2 13 - 4 15
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Монако 1:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
5. Ланс Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
6. Анже 0:1 Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
7. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
8. Брест 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
9. Бордо 1:1 Заявка 8 1 5 2 12 - 18 8
10. Монпелье 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
11. Метц 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
12. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
13. Труа 2:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
14. Реймс Заявка 8 1 4 3 8 - 10 7
15. Страсбург 1:1 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
16. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17. Лилль Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 16 6
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян 0:2 Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Офсайд
    43'
    Офсайд у "Анже".
  • Фол, нарушение
    42'
    Но быстро успокоились футболисты. А начиналась небольшая заварушка после того, как Фолланд наступил в центре поля на ногу Унаи.
  • 41'
    Стычка на поле начинается.
  • Опасный момент
    40'
    Момент у "Монако"! Диоп после поперечной передачи слева от Мартиньша стреляет чуть выше створа.
  • 39'
    Вброс аута на правом фланге помог "Анже" создать кое-какой момент. Чо обводящим ударом послал мяч мимо дальней девятки.
  • Офсайд
    38'
    После стандарта гостей хозяева выбили мяч из своей штрафной, казалось, на угловой, но у монегасков был офсайд.
  • Фол, нарушение
    37'
    Мангани сфолил в центре поля против Диопа и о чём-то спорит с судьёй.
  • 36'
    "Анже" начинает позиционную атаку.
  • 35'
    Якобс обыгрался с Мартиньшем на левом фланге и выполнил безадресный навес на дальний край.
  • 34'
    Диоп упал в чужой штрафной в борьбе с Эбоссом, фола нет.
  • 33'
    Пока достаточно спокойно этот матч проходит для "Монако".
  • 32'
    Без опасности на стандарте "Анже".
  • Угловой
    31'
    Угловой удар заработали хозяева.
  • 29'
    Нюбель поймал мяч в правом от себя углу - то ли соперник пробивал по его воротам, то ли свой защитник срезал.
  • 28'
    Посмотрим, будет ли теперь сильнее включаться в атаку "Анже".
  • Видеоповтор
    27'
    Гол проверяли видеоассистенты на предмет офсайда, в итоге мяч засчитан.
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Мирон Боаду!
    Фоланд лёгким касанием вывел Боаду один на один с Петковичем, и форвард "Монако" не промахнулся.
  • 23'
    Покомбинировали гости на левом фланге и упустили мяч.
  • Травма, повреждение
    21'
    Фюльжени затолкал Дисаси, а потом Буфаль упал и попал головой в колено Марипану, которому теперь оказывают медицинскую помощь.
  • Фол, нарушение
    19'
    Дисаси нарушил правила, и штрафной исполнит "Анже" с правого полуфланга.
  • Угловой
    18'
    Петкович смахнул подачу соперника на угловой, а после этого корнера забрал мяч.
  • Офсайд
    17'
    Диоп из глубины подал на левый полуфланг, а Мартиньш пробил, положив корпус. Петкович отразил мяч, и прозвучал свисток об офсайде.
  • 16'
    Эбосс не смог сохранить мяч в поле на левом фланге и извинился перед одноклубниками.
  • 15'
    Дальний удар Фюльжени - он попал мячом в Дисаси.
  • Фол, нарушение
    14'
    Буфаль мелко сфолил в центре поля на фланге.
  • Офсайд
    13'
    Мансо перехватил мяч на своей половине, и постарались хозяева быстро организовать контратаку, но Чо залез в офсайд.
  • 12'
    Желсон Мартиньш с подступов к штрафной обводящим ударом послал мяч к дальнему углу, где дежурил Петкович.
  • 11'
    Не поняли игроки гостей друг друга, следствием чего стала безадресная передача по левому флангу.
  • 10'
    Буфаль навесил в штрафную на дальнего игрока, коим оказался Исмаэль Траоре, и тот даже не пробил, а просто выбил головой мяч за лицевую.
  • Желтая карточка
    10'
    Надоело судье устно уговаривать футболистов играть аккуратнее. Сидибе завалил Эбосса и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    9'
    Фюльжени допустил небольшой фол на чужой половине.
  • Опасный момент
    8'
    Диоп навесил справа, и Боаду в падении выстрелил головой мимо створа.
  • Фол, нарушение
    7'
    Фюльжени пострадал от Сидибе в середине поля.
  • Фол, нарушение
    6'
    Мангани совершил небольшой фол против Мартиньша, гости разыграли стандарт в центре поля.
  • 5'
    Российский полузащитник Александр Головин - в запасе монегасков.
  • 4'
    Нюбель выбьет мяч от ворот.
  • 3'
    "Анже" - в чёрно-белой форме, а "Монако" - в красной.
  • 2'
    Желсон Мартиньш закинул мяч слева к углу вратарской, где защитник хозяев не очень удачно подрезал мяч, но Петкович не дрогнул и сделал вынос.
  • Офсайд
    2'
    Буфаль на правом фланге оказался в офсайде.
  • 1'
    Фюльжени пробовал забить чуть ли не с центра поля, но ударил совсем неточно.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • 43'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    42'
    Мангани Тома грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    42'
    Фолланд Кевин из команды Монако получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья свистит. Фолланд Кевин атаковал сзади соперника. Это Аззеддин Унахи заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    41'
    Боаду Мирон задерживает мяч рукой
  • 40'
    Как он промахнулся? Диоп Софьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 40'
    Желсон Мартинш из команды Монако забрасывает мяч в штрафную.
  • 40'
    Желсон Мартинш из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 47%, Монако: 53%.
  • 39'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Анже пытается что-то создать.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 39'
    Чо Мохамед-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 39'
    Отличные скиллы показывает Чо Мохамед-Али, обводя своих соперников
  • 39'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    38'
    Чуамени Орельен из команды Монако в офсайде
  • 38'
    Диоп Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Мангани Тома из команды Анже опасно и грубо сыграл. Диоп Софьян пострадал.
  • 37'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Лукас Жан из команды Монако поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 36'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Исмаил Якобс из команды Монако навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 36'
    Исмаил Якобс из команды Монако играет в стеночку с партнером по команде. Желсон Мартинш это был.
  • 35'
    Монако пытается что-то создать.
  • 35'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 45%, Монако: 55%.
  • 34'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 34'
    Фолланд Кевин делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Монако контролирует мяч.
  • 33'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Анже пытается что-то создать.
  • Угловой
    32'
    Буфаль Софьян из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
  • Фол, нарушение
    32'
    Фолланд Кевин из команды Монако опасно и грубо сыграл. Мангани Тома пострадал.
  • 31'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Лукас Жан из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 30'
    Диоп Софьян из команды Монако отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 30'
    Монако пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 47%, Монако: 53%.
  • 29'
    Анже контролирует мяч.
  • 29'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Плохо сыграл Дисаси Аксель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 29'
    Эбосс Энцо из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 28'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 28'
    Монако пытается что-то создать.
  • 27'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 27'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монако будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    27'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 47%, Монако: 53%.
  • 25'
    Команда Монако забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 25'
    Фолланд Кевин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Боаду Мирон забивает с правой ноги!
  • 25'
    Фолланд Кевин из команды Монако забрасывает мяч в штрафную.
  • 25'
    Монако пытается что-то создать.
  • 24'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Желсон Мартинш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Лукас Жан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    Желсон Мартинш из команды Монако сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 24'
    Фолланд Кевин из команды Монако забрасывает мяч в штрафную.
  • Травма, повреждение
    23'
    Марипан Гильермо возвращается на поле.
  • 23'
    Монако контролирует мяч.
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    22'
    Ох, нехорошо это выглядит. Марипан Гильермо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    22'
    Марипан Гильермо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Чо Мохамед-Али из команды Анже поставил подножку. Пострадал Марипан Гильермо
  • 21'
    Опасность предотвращена - Марипан Гильермо из команды Монако вступил в отбор удачно
  • 21'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Монако: 52%.
  • 20'
    Анже контролирует мяч.
  • 20'
    Исмаил Якобс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Дисаси Аксель из команды Монако заходит слишком далеко, он валит Чо Мохамед-Али.
  • 19'
    Фолланд Кевин нанес удар головой, но Даниел Петкович спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    19'
    Диоп Софьян из команды Монако подал угловой слева.
  • 18'
    Петкович Даниель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Монако пытается что-то создать.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Анже
  • Офсайд
    17'
    Желсон Мартинш из команды Монако в офсайде
  • 17'
    Диоп Софьян из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Монако пытается что-то создать.
  • 16'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Опасность предотвращена - Мансо Венсан из команды Анже вступил в отбор удачно
  • 15'
    Монако начинает контратаку
  • 15'
    Фюльжени Анжело нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Плохо сыграл Сидибе Джибриль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 15'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 51%, Монако: 49%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Буфаль Софьян наказан за толчок Марипан Гильермо
  • 14'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Анже контролирует мяч.
  • 13'
    Монако пытается что-то создать.
  • Офсайд
    13'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже в офсайде
  • 13'
    Монако пытается что-то создать.
  • 13'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Анже пытается что-то создать.
  • 12'
    Желсон Мартинш пробует нанести удар издали, но Даниел Петкович держит все под контролем
  • 12'
    Монако пытается что-то создать.
  • 12'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 11'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 49%, Монако: 51%.
  • Желтая карточка
    10'
    Сидибе Джибриль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    10'
    Сидибе Джибриль из команды Монако опасно и грубо сыграл. Эбосс Энцо пострадал.
  • Фол, нарушение
    9'
    Фюльжени Анжело задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    9'
    Желсон Мартинш наказан за толчок Мансо Венсан
  • 9'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Боаду Мирон из команды Монако наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 8'
    Диоп Софьян из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Монако контролирует мяч.
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Сидибе Джибриль из команды Монако опасно и грубо сыграл. Фюльжени Анжело пострадал.
  • 6'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Диоп Софьян из команды Монако навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Мангани Тома из команды Анже поставил подножку. Пострадал Желсон Мартинш
  • 5'
    Мангани Тома из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Анже пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 32%, Монако: 68%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Монако
  • Фол, нарушение
    4'
    Сидибе Джибриль из команды Монако опасно и грубо сыграл. Чо Мохамед-Али пострадал.
  • 4'
    Фолланд Кевин из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Монако контролирует мяч.
  • 3'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Петкович Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Плохо сыграл Траоре Исмаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 2'
    Желсон Мартинш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Монако пытается что-то создать.
  • Офсайд
    2'
    Буфаль Софьян из команды Анже в офсайде
  • Фол, нарушение
    2'
    Боаду Мирон из команды Монако опасно и грубо сыграл. Ромен Тома пострадал.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 1'
    Буфаль Софьян из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 1'
    Анже пытается что-то создать.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Монако начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Анже 0:1 Монако онлайн


Прогнозы на матч Анже 0:1 Монако

Исход игры
Анже
11.2% (16)
Ничья
33.6% (48)
Монако
55.2% (79)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (61)
Меньше
54.14% (72)
Обе команды забьют
Да
76.69% (102)
Нет
23.31% (31)
Популярный счёт
1:2 Монако
30.8% (44)
1:1 Ничья
29.4% (42)
0:1 Монако
12.6% (18)
2:1 Анже
6.3% (9)
0:2 Монако
4.2% (6)
1:0 Анже
3.5% (5)
1:3 Монако
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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