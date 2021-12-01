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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Реймс
0'
23' Желтая карточка
Пакета Лукас
49' Желтая карточка
Денайер Джейсон
53' Желтая карточка
Манетси Маршал
0:1
56' Гол
Фас Ваут
57'
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
5
Денайер
Джейсон
27
Боатенг
Жером
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
39
Гимараэс
Бруно
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
20
Слимани
Ислам
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
23
Кассама
Морету
14
Бериша
Валон
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
7
Туре
Эль
Билал
Лион
4-2-3-1
Реймс
3-5-2

Ход матча

23'
Пакета Лукас
 
46'
 
Манетси Маршал
Кассама Морету
49'
Денайер Джейсон
 
53'
 
Манетси Маршал
56'
0:1
Фас Ваут
(Бериша Валон)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Лион
Реймс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
3:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 6 (1) 0.4
Экамби Карл Токо 4 (2) 0.27
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.27
Ауа Уссем 3 0.2
Денайер Джейсон 2 0.13
Шакири Джердан 1 0.07
Слимани Ислам 1 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.07
Гимараэс Бруно 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 5 0.31
Кассама Морету 2 0.13
Кеббаль Илан 1 0.06
Флипс Алексис 1 (1) 0.06
Конан Гислен 1 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.06
Фокет Томас 1 0.06
Фас Ваут 1 0.06
Манетси Маршал 1 0.06
Локо Банзузи 1 0.06
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.06
Туре Эль Билал 0 0
Матусива Азор 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слимани Ислам 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Эмерсон Палмиери 1 1
Боатенг Жером 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Какере Максанс 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Денайер Джейсон 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 6 1
Гарсия Оскар 4 1
Матусива Азор 4 0
Экитик Юго 1 1
Абдельамид Юнис 2 0
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
19%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
38%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

12
8
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
8
67%
0
0%
76-90

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 5
3
13%
4
25%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
4
17%
3
19%
76-90

Пропущено

19
18
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
16%
6
33%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
11
58%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0
Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3
Реймс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2
Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель 1:0 Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ланс 2:1 Заявка 16 8 4 4 29 - 21 28
4. Ренн 0:2 Заявка 16 8 4 4 26 - 14 28
5. Ницца 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион 0:1 Заявка 15 6 4 5 22 - 22 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль 2:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 22 21
13. Реймс 1:0 Заявка 16 4 7 5 17 - 18 19
14. Нант 0:1 Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон 1:2 Заявка 16 3 4 9 18 - 31 13
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:2 Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Марсель 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
6. Лион 0:1 Заявка 8 4 3 1 15 - 9 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль 2:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон 1:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 13 13
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс 1:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 10 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн 0:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль 2:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон 1:2 Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Лион 95.5% (127)
X 3.8% (5)
Реймс 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Реймс
1.77
4.54
6.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лион 0:1 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Лион 0:1 Реймс

Исход игры
Лион
95.5% (127)
Ничья
3.8% (5)
Реймс
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.44% (62)
Меньше
51.56% (66)
Обе команды забьют
Да
46.88% (60)
Нет
53.13% (68)
Популярный счёт
2:1 Лион
33.8% (45)
2:0 Лион
33.1% (44)
1:0 Лион
13.5% (18)
3:1 Лион
9% (12)
3:0 Лион
3.8% (5)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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