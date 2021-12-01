Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Ауа Уссем . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Гравильон Эндрю получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Гравильон Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Пакета Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Илан Кеббал из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

40' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Бериша Валон делает скидку назад вдоль ворот

38' Мало Густо из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Реймс

34' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

33' Лион выполняет удар от ворот.

32' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

32' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

31' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Слимани Ислам имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

30' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Реймс

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

29' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Реймс

25' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Мало Густо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Пакета Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Какере Максанс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Мало Густо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Хорошую попытку сделал Экамби Карл Токо . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Лион выполняет удар от ворот.

14' Игрок Бериша Валон из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

14' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Мало Густо из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

12' Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Лопи Дион из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

7' Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Отличные скиллы показывает Эмерсон Палмиери , обводя своих соперников

7' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Мало Густо из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

6' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

6' Илан Кеббал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Боатенг Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

1' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля