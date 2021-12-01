Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Гроупама Арена
23' Желтая карточкаПакета Лукас
49' Желтая карточкаДенайер Джейсон
53' Желтая карточкаМанетси Маршал
0:1
56' ГолФас Ваут
17
Гюсто
Мало
10
Пакета
Лукас
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
14
Бериша
Валон
20
Кеббаль
Илан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Локо БанзузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mickael D'Amore
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
23'
49'
53'
56'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Лион
Реймс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|6 (1)
|0.4
|Экамби Карл Токо
|4 (2)
|0.27
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.27
|Ауа Уссем
|3
|0.2
|Денайер Джейсон
|2
|0.13
|Шакири Джердан
|1
|0.07
|Слимани Ислам
|1
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.07
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|5
|0.31
|Кассама Морету
|2
|0.13
|Кеббаль Илан
|1
|0.06
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.06
|Конан Гислен
|1
|0.06
|Абдельамид Юнис
|1
|0.06
|Фокет Томас
|1
|0.06
|Фас Ваут
|1
|0.06
|Манетси Маршал
|1
|0.06
|Локо Банзузи
|1
|0.06
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.06
|Туре Эль Билал
|0
|0
|Матусива Азор
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слимани Ислам
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Эмерсон Палмиери
|1
|1
|Боатенг Жером
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Денайер Джейсон
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|6
|1
|Гарсия Оскар
|4
|1
|Матусива Азор
|4
|0
|Экитик Юго
|1
|1
|Абдельамид Юнис
|2
|0
|Фокет Томас
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
3
19%
2
25%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
38%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Пропущено
12
8
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
8
67%
0
0%
76-90
Забито
24
16
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
0 Не забивали 5
3
13%
4
25%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
4
17%
3
19%
76-90
Пропущено
19
18
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
16%
6
33%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
11
58%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0
Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3
Реймс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2
Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|4.
|Ренн
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 14
|28
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 22
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 18
|19
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Марсель
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|6.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
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Прогнозы на матч Лион 0:1 Реймс
Исход игры
Лион
95.5% (127)
Ничья
3.8% (5)
Реймс
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.44% (62)
Меньше
51.56% (66)
Обе команды забьют
Да
46.88% (60)
Нет
53.13% (68)
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