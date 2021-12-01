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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
1:2
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
23' Желтая карточка
Пакета Лукас
49' Желтая карточка
Денайер Джейсон
53' Желтая карточка
Манетси Маршал
0:1
56' Гол
Фас Ваут
65' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
1:1
66' Гол
Экамби Карл Токо
82' Желтая карточка
Дембеле Мусса
1:2
90' Гол
Экитик Юго
90'+6
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
5
Денайер
Джейсон
27
Боатенг
Жером
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
39
Гимараэс
Бруно
10
Пакета
Лукас
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
20
Слимани
Ислам
1
Райкович
Предраг
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
23
Кассама
Морету
14
Бериша
Валон
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
7
Туре
Эль
Билал
Лион
4-2-3-1
Реймс
3-5-2

Ход матча

23'
Пакета Лукас
 
46'
 
Манетси Маршал
Кассама Морету
49'
Денайер Джейсон
 
53'
 
Манетси Маршал
56'
0:1
Фас Ваут
(Бериша Валон)
65'
 
Абдельамид Юнис
66'
Экамби Карл Токо
(Боатенг Жером)
1:1
67'
Мендес Тьяго
Какере Максанс
 
67'
Шерки Райан
Экамби Карл Токо
 
68'
Дембеле Мусса
Слимани Ислам
 
71'
 
Локо Банзузи
Конан Гислен
71'
 
Экитик Юго
Туре Эль Билал
82'
Дембеле Мусса
 
84'
 
Флипс Алексис
Бериша Валон
90'
 
Сиссоко Самбу
Фокет Томас
90'
1:2
Экитик Юго

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

История личных встреч

Лион
Реймс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
3:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 6 (1) 0.4
Экамби Карл Токо 5 (2) 0.33
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.27
Ауа Уссем 3 0.2
Денайер Джейсон 2 0.13
Шакири Джердан 1 0.07
Слимани Ислам 1 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.07
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 6 0.38
Фас Ваут 2 0.13
Кассама Морету 2 0.13
Кеббаль Илан 1 0.06
Флипс Алексис 1 (1) 0.06
Конан Гислен 1 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.06
Фокет Томас 1 0.06
Манетси Маршал 1 0.06
Локо Банзузи 1 0.06
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.06
Туре Эль Билал 0 0
Бериша Валон 0 0
Матусива Азор 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слимани Ислам 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Эмерсон Палмиери 1 1
Боатенг Жером 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Какере Максанс 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 6 1
Гарсия Оскар 4 1
Матусива Азор 4 0
Абдельамид Юнис 3 0
Манетси Маршал 3 0
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
3
18%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
5
29%
29%
3
30%
61-75
3
18%
1
10%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Пропущено

12
8
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
8
67%
0
0%
76-90

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
0 Не забивали 5
3
12%
4
22%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
6
24%
4
22%
61-75
4
16%
4
22%
76-90

Пропущено

21
19
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
2
10%
6
32%
61-75
12
57%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0
Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3
Реймс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2
Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ренн Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 16 7 5 4 29 - 22 26
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль Заявка 16 5 6 5 21 - 23 21
13. Реймс Заявка 16 4 7 5 18 - 19 19
14. Нант Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон Заявка 16 3 5 8 19 - 31 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Реймс: 38%.
  • 96'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    96'
    Мало Густо из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 96'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 96'
    Шерки Райан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Реймс: 37%.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О О Л - Экитик Юго из команды Реймс легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
  • 93'
    Экитик Юго имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 93'
    Отличные скиллы показывает Экитик Юго, обводя своих соперников
  • 93'
    Флипс Алексис нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 93'
    Реймс начинает контратаку
  • 93'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 93'
    Илан Кеббал из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 93'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 93'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Реймс контролирует мяч.
  • 91'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Тактическая замена. Фокет Томас уходит с поля и его заменяет Сиссоко Самбу
  • 90'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Реймс: 38%.
  • 90'
    Лион контролирует мяч.
  • 89'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 88'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 88'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 87'
    Игрок Гимараэс Бруно из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 87'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 87'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Флипс Алексис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 86'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 85'
    Лион пытается что-то создать.
  • 85'
    Контроль мяча: Лион: 61%, Реймс: 39%.
  • 85'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Бериша Валон уходит с поля и его заменяет Флипс Алексис
  • 84'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Шерки Райан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    83'
    Экитик Юго из команды Реймс в офсайде
  • 83'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    82'
    Дембеле Мусса II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    82'
    Безумный фол. Дембеле Мусса II грубо играет против соперника. Пострадал Гравильон Эндрю
  • Фол, нарушение
    82'
    Судья сигнализирует, что Денайер Джейсон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Экитик Юго
  • 81'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Дембеле Мусса II из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 81'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья свистит. Ауа Уссем атаковал сзади соперника. Это Гравильон Эндрю заработал своей команде штрафной
  • 80'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Реймс: 38%.
  • 80'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    79'
    Мало Густо возвращается на поле.
  • 79'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    79'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мало Густо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    78'
    Мало Густо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    78'
    Лопи Дион из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Мало Густо пострадал.
  • 78'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 77'
    Реймс контролирует мяч.
  • 77'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 76'
    Хорошую попытку сделал Ауа Уссем. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 76'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 76'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Контроль мяча: Лион: 61%, Реймс: 39%.
  • 75'
    Мало Густо из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 74'
    Лион контролирует мяч.
  • 74'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 72'
    Пакета Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 72'
    Пакета Лукас имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 71'
    Мендес Тьяго из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 71'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 71'
    Матч возобновлен
  • 71'
    Тактическая замена. Туре Эль Билал уходит с поля и его заменяет Экитик Юго
  • 71'
    Тактическая замена. Конан Гислен уходит с поля и его заменяет Локо Банзузи
  • 70'
    Контроль мяча: Лион: 61%, Реймс: 39%.
  • Травма, повреждение
    70'
    Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 70'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 70'
    Шанс! Туре Эль Билал из команды Реймс пробил головой, но мимо
  • 70'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 69'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 69'
    Лион контролирует мяч.
  • 68'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Тактическая замена. Слимани Ислам уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса II
  • 67'
    Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Шерки Райан
  • 67'
    Тактическая замена. Какере Максанс уходит с поля и его заменяет Мендес Тьяго
  • 66'
    Боатенг Жером сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О О Л - Экамби Карл Токо из команды Лион легко посылает мяч в пустые ворота правой! Экамби Карл Токо легко с этим справился!
  • 66'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион делает отличный кросс...
  • 66'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 66'
    Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 65'
    Контроль мяча: Лион: 61%, Реймс: 39%.
  • Желтая карточка
    65'
    Абдельамид Юнис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Эмерсон Палмиери
  • Фол, нарушение
    65'
    Бериша Валон из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Какере Максанс.
  • 64'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Фокет Томас из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 63'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 62'
    Туре Эль Билал из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 62'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 61'
    Как он промахнулся? Гимараэс Бруно имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 61'
    Ауа Уссем нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.
  • 61'
    Гимараэс Бруно из команды Лион делает пас партнеру.
  • 61'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Гимараэс Бруно из команды Лион поставил подножку. Пострадал Туре Эль Билал
  • 60'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 60'
    Эмерсон Палмиери оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 59'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Бериша Валон из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 58'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 58'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 57'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Бериша Валон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    56'
    ГОООООЛ - Фас Ваут Реймс забивает ударом головой
  • Угловой
    56'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой слева.
  • 55'
    Эмерсон Палмиери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 55'
    Матч возобновлен
  • 55'
    Контроль мяча: Лион: 61%, Реймс: 39%.
  • Травма, повреждение
    54'
    Гимараэс Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    53'
    Манетси Маршал совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
  • 53'
    Лион пытается что-то создать.
  • 52'
    Реймс контролирует мяч.
  • 52'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 51'
    Эмерсон Палмиери из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Бериша Валон из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 50'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Реймс: 37%.
  • 50'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 50'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Плохо сыграл Боатенг Жером - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 49'
    Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    49'
    Денайер Джейсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    49'
    Безумный фол. Денайер Джейсон грубо играет против соперника. Пострадал Туре Эль Билал
  • 49'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Мало Густо из команды Лион поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
  • 47'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    47'
    Ауа Уссем из команды Лион заходит слишком далеко, он валит Манетси Маршал.
  • 46'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Кассама Морету уходит с поля и его заменяет Манетси Маршал
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Лион 95.5% (127)
X 3.8% (5)
Реймс 0.8% (1)
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Где смотреть матч Лион 1:2 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Лион 1:2 Реймс

Исход игры
Лион
95.5% (127)
Ничья
3.8% (5)
Реймс
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.44% (62)
Меньше
51.56% (66)
Обе команды забьют
Да
46.88% (60)
Нет
53.13% (68)
Популярный счёт
2:1 Лион
33.8% (45)
2:0 Лион
33.1% (44)
1:0 Лион
13.5% (18)
3:1 Лион
9% (12)
3:0 Лион
3.8% (5)
1:1 Ничья
2.3% (3)
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