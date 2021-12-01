Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Мало Густо из команды Лион разыграл угловой с правого угла.

96' Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Г О О О О О Л - Экитик Юго из команды Реймс легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

93' Экитик Юго имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

93' Отличные скиллы показывает Экитик Юго , обводя своих соперников

93' Флипс Алексис нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

93' Лион выполняет удар от ворот.

93' Илан Кеббал из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

93' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

87' Игрок Гимараэс Бруно из команды Лион неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Дембеле Мусса II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Мало Густо возвращается на поле.

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Мало Густо получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Мало Густо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Илан Кеббал из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Хорошую попытку сделал Ауа Уссем . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

75' Мало Густо из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

74' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Реймс

72' Пакета Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Пакета Лукас имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

71' Лион выполняет удар от ворот.

71' Матч возобновлен

70' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

69' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Абдельамид Юнис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

64' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Реймс выполняет удар от ворот.

61' Как он промахнулся? Гимараэс Бруно имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

61' Ауа Уссем нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.

60' Реймс выполняет удар от ворот.

60' Эмерсон Палмиери оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Лион

57' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Эмерсон Палмиери предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновлен

54' Гимараэс Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Манетси Маршал совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Пакета Лукас из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

50' Плохо сыграл Боатенг Жером - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Денайер Джейсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля