Момент у "ПСЖ"! Ди Марию вывели на рандеву с Бенитесом, и вратарь гостей сделал сэйв.

Нуну Мендеш бьёт плотно с левого полуфланга - Бенитес снова отражает.

Месси хотел сыграть красиво на линии штрафной, но не рассчитал, что у него отберут мяч.

Мбаппе сыграл в стеночку с Месси и упал в чужой штрафной, держась за лицо. Но пенальти нет.

Мбаппе, невнятно проведший первый тайм, заработал штрафной на левом фланге, получив отмашку локтем от Лотомбы. Мог и карточку за такое получить нарушитель.

Навес Ди Марии со штрафного, скидка Маркиньоса - и на мяча Данте.

Есть кем усилить атакующую линию Почеттино даже в отсутствие травмированного Неймара. Вполне можно выпустить Икарди.

Бруну Мендеш и Мбаппе затолкали Будауи возле углового флажка - "Ницца" получила право на вброс аута.

Первый тайм

— Свисток на перерыв, пока 0:0.

45' Лотомба по-футбольному нагло отобрал мяч у Эбимбе, после чего заработали гости корнер. Угловой был подан ими без остроты.

44' Угловой "Парижа": подача, и мяч выбит игроком "Ниццы"

43' Доннарумма принялся играть игрушки в своей штрафной и с двумя оппонентами справился, не подарив им мяч.

42' Ох как промазал Хакими! Нуну Мендеш прострелил с левого полуфланга на другой, был рикошет, и Хакими приложился сильно, но неточно.

41' Дальний удар Мбаппе заблокирован Тодибо.

40' Буднично исполнили свой угловой парижане, без какого-либо опасного момента.

39' Месси в падении бил с правого полуфланга - его попытку тоже в падении заблокировал Данте.

38' Мбаппе не успел на заброс от Кимпембе.

37' Мбаппе задумал такой проникающий пас, который защита гостей прочитала с легкостью.

36' "Ницца" при оборонительной игре острее в отдельных эпизодах.

35' Месси сместился немного к центру с левого края и пробил в ближний угол. Мяч дробил об газон и проделал путь в руки Бенитеса.

34' У Мбаппе совсем ничего сегодня не получается, упускает он мяч за лицевую в простейшей ситуации.

33' Маркиньос выбивает мяч из своей штрафной на подаче гостевого углового.

32' Доннарумма тащит удар головой Делора после навеса с правого фланга.!

31' На центральной линии прервалась позиционная атака "Ниццы".

30' Данилу не избежал жёлтой карточки за удар по ноге Лемина.

29' Лилиан Тюрам на трибуне тоже присутствует.

28' Месси стал разворачиваться с мячом метрах в 10 от чужой штрафной и упал после захвата Данте.

27' Но вот момент! Мбаппе пробил из зоны левого инсайда, однако не переиграл Бенитеса, который не позволил нанести добивание по своим воротам.

26' Кто-то может и придремать во время монотонных атак команды Почеттино.

25' Дольберг просто потерял мяч в центре поля и навлёк ответную атаку "ПСЖ" - неопасную, впрочем.

24' Лемина прострелил с левого края невпопад, никто не замкнул его передачу.

23' Подача "Ниццы" с корнера, первый на мяче - Данилу.

22' Редкая позиционная атака "Ниццы", и угловой гостями заработан: Будауи навешивал справа, мяч от локтя Данилу отскочил за лицевую.

21' По-прежнему "ПСЖ" проводит свои атаки неторопливо, осознавая, что впереди ещё вагон времени.

20' Мбаппе не добрался до длинного заброса, но вины его в этом нет - лонгболл был слишком сильный.

19' Запороли гости левофланговую атаку - подача получилась слишком сильной.

18' Дальний удар Эбимбе - после рикошета мяч проследовал в руки Бенитеса.

18' Совсем плохо Дольберг пробил головой с ближней штанги после подачи корнера.

17' Кимпембе классно в подкате без нарушения выбил мяч на угловой из-под ноги Делора.

16' Эбимбе сохранил мяч в поле на левом фланге, но Мбаппе плохо им распорядился и потерял сферу.

15' Показывают в трансляции Рамоса и Дракслера, которые на трибуне. А ещё Эрреру.

14' Ди Марию затолкал Клюйверт.

13' Катают мяч парижане в центре поля.

12' Месси плохо пробил со штрафного - низом в стенку. А затем Ди Мария катнул вперёд на находившегося в офсайде Данило, пробившего в правую штангу.

11' Шнайдерлин чуть не попал Месси по лицу возле своей штрафной, но всё равно штрафной будет.

10' То, что "ПСЖ" играет первым номером, это неоспоримо.

9' Дольберг тоже из-за пределов штрафной плюнул в дальний левый угол - Доннарумме нелегко было справиться.

8' Эбимбе размашисто пальнул из-за пределов штрафной - далеко от створа.

7' Ди Мария заработал аут на правом фланге около чужой штрафной.

6' Дольберг завалил Кимпембе на левом фланге нападения.

5' Ди Мария выкатил мяч под дальний удар Месси, и после такового снаряд заблокировал Данте.

5' Клюйверт здорово сохранил мяч на левом фланге, но перевод на противоложный край получился у него в аут.

4' Мбаппе легко потерял мяч в атаке, слишком просто он хотел обмануть соперника.

3' Данте сфолил против Месси в центре поля.

3' Неспешное начало у этой встречи.

2' Месси проводит свой первый матч в качестве 7-кратного обладателя "Золотого мяча".

1' "ПСЖ" в темно-синей форме, "Ницца" в малиновой.