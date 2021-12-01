Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Парк де Пренс
31' Желтая карточкаДанилу Перейра
25
Мендеш
Нуну
28
Эбимбе
Эрик
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминПолузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
История личных встреч
ПСЖ
Ницца
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
27 матчей
59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|0.5
|Ди Мария Анхель
|3
|0.19
|Неймар
|3 (1)
|0.19
|Эррера Андер
|3
|0.19
|Хакими Ашраф
|3
|0.19
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.19
|Икарди Мауро
|3
|0.19
|Маркиньос Маркос
|3
|0.19
|Дракслер Юлиан
|2
|0.13
|Месси Лионель
|1
|0.06
|Сарабия Пабло
|1
|0.06
|Данилу Перейра
|1
|0.06
|Вейналдум Джорджиньо
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|8 (2)
|0.5
|Делор Анди
|5 (1)
|0.31
|Дольберг Каспер
|4
|0.25
|Будауи Хишем
|2
|0.13
|Клюйверт Джастин
|1
|0.06
|Тюрам Кефрен
|1
|0.06
|Аталь Юсеф
|1
|0.06
|Гессан Эванн
|1
|0.06
|Бар Мельвен
|1
|0.06
|Стенгс Келвин
|1
|0.06
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.06
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|4
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Хакими Ашраф
|1
|1
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Росарио Пабло
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
17%
3
23%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
6
33%
5
38%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
6%
2
17%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Забито
34
25
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
12%
5
20%
1-15
8
24%
0
0%
16-30
4
12%
4
16%
31-45
1
3%
3
12%
46-60
7
21%
4
16%
61-75
10
29%
29%
9
36%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
31%
4
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2
Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ланс
|2:1 Заявка
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|4.
|Ренн
|0:2 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 14
|28
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|0:1 Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 22
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|2:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 22
|21
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|17 - 18
|19
|14.
|Нант
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|0:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|5.
|Марсель
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|6.
|Лион
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 9
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|2:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|16.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|17.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|2:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Ницца
Исход игры
ПСЖ
96.6% (142)
Ничья
2% (3)
Ницца
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.22% (84)
Меньше
37.78% (51)
Обе команды забьют
Да
57.04% (77)
Нет
42.96% (58)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
32.7% (48)
2:0 ПСЖ
31.3% (46)
3:1 ПСЖ
14.3% (21)
3:0 ПСЖ
4.8% (7)
1:0 ПСЖ
2% (3)
4:2 ПСЖ
2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
4:0 ПСЖ
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!