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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Ницца
0'
31' Желтая карточка
Данилу Перейра
52'
50
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
27
Гуэйе
Идрисса
15
Данилу
Перейра
28
Эбимбе
Эрик
11
Ди
Мария
Анхель
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
4
Данте
Бонфим
25
Тодибо
Жан-Клер
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
18
Лемина
Марио
6
Шнайдерлин
Морган
21
Клюйверт
Джастин
9
Дольберг
Каспер
7
Делор
Анди
ПСЖ
4-3-3
Ницца
4-4-2

Ход матча

31'
Данилу Перейра
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

История личных встреч

ПСЖ
Ницца

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

27 матчей

59.3%
14.8%
25.9%
16 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (1) 0.5
Ди Мария Анхель 3 0.19
Неймар 3 (1) 0.19
Эррера Андер 3 0.19
Хакими Ашраф 3 0.19
Гуэйе Идрисса 3 0.19
Икарди Мауро 3 0.19
Маркиньос Маркос 3 0.19
Дракслер Юлиан 2 0.13
Месси Лионель 1 0.06
Сарабия Пабло 1 0.06
Данилу Перейра 1 0.06
Вейналдум Джорджиньо 0 0
Паредес Леандро 0 0
Диалло Абду 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 8 (2) 0.5
Делор Анди 5 (1) 0.31
Дольберг Каспер 4 0.25
Будауи Хишем 2 0.13
Клюйверт Джастин 1 0.06
Тюрам Кефрен 1 0.06
Аталь Юсеф 1 0.06
Гессан Эванн 1 0.06
Бар Мельвен 1 0.06
Стенгс Келвин 1 0.06
Тодибо Жан-Клер 1 0.06
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 4 0
Мбаппе Килиан 3 0
Хакими Ашраф 1 1
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Данилу Перейра 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Бернат Хуан 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 4 0
Данте Бонфим 3 0
Делор Анди 3 0
Росарио Пабло 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Камара Ассан 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
17%
3
23%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
22%
2
15%
61-75
6
33%
5
38%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
6%
2
17%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Забито

34
25
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
12%
5
20%
1-15
8
24%
0
0%
16-30
4
12%
4
16%
31-45
1
3%
3
12%
46-60
7
21%
4
16%
61-75
10
29%
29%
9
36%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
31%
4
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2 Ницца - Монпелье 0:1 Анже - Ницца 1:2
Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель 1:0 Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ланс 2:1 Заявка 16 8 4 4 29 - 21 28
4. Ренн 0:2 Заявка 16 8 4 4 26 - 14 28
5. Ницца 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион 0:1 Заявка 15 6 4 5 22 - 22 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль 2:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 22 21
13. Реймс 1:0 Заявка 16 4 7 5 17 - 18 19
14. Нант 0:1 Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон 1:2 Заявка 16 3 4 9 18 - 31 13
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн 0:2 Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
5. Марсель 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
6. Лион 0:1 Заявка 8 4 3 1 15 - 9 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль 2:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца 0:0 Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
16. Реймс 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
17. Клермон 1:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца 0:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс 2:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 13 13
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс 1:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 10 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн 0:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль 2:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 13 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион 0:1 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон 1:2 Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 53'
    Мбаппе сыграл в стеночку с Месси и упал в чужой штрафной, держась за лицо. Но пенальти нет.
  • 52'
    Месси хотел сыграть красиво на линии штрафной, но не рассчитал, что у него отберут мяч.
  • Опасный момент
    51'
    Нуну Мендеш бьёт плотно с левого полуфланга - Бенитес снова отражает.
  • Опасный момент
    51'
    Момент у "ПСЖ"! Ди Марию вывели на рандеву с Бенитесом, и вратарь гостей сделал сэйв.
  • 50'
    Дольберг выбегал навстречу Доннарумме, но ситуацию разрядили защитника "Парижа".
  • 50'
    Бруну Мендеш и Мбаппе затолкали Будауи возле углового флажка - "Ницца" получила право на вброс аута.
  • 49'
    Есть кем усилить атакующую линию Почеттино даже в отсутствие травмированного Неймара. Вполне можно выпустить Икарди.
  • 48'
    Навес Ди Марии со штрафного, скидка Маркиньоса - и на мяча Данте.
  • Фол, нарушение
    47'
    Мбаппе, невнятно проведший первый тайм, заработал штрафной на левом фланге, получив отмашку локтем от Лотомбы. Мог и карточку за такое получить нарушитель.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв, пока 0:0.
  • Угловой
    45'
    Лотомба по-футбольному нагло отобрал мяч у Эбимбе, после чего заработали гости корнер. Угловой был подан ими без остроты.
  • Угловой
    44'
    Угловой "Парижа": подача, и мяч выбит игроком "Ниццы"
  • 43'
    Доннарумма принялся играть игрушки в своей штрафной и с двумя оппонентами справился, не подарив им мяч.
  • Опасный момент
    42'
    Ох как промазал Хакими! Нуну Мендеш прострелил с левого полуфланга на другой, был рикошет, и Хакими приложился сильно, но неточно.
  • 41'
    Дальний удар Мбаппе заблокирован Тодибо.
  • Угловой
    40'
    Буднично исполнили свой угловой парижане, без какого-либо опасного момента.
  • 39'
    Месси в падении бил с правого полуфланга - его попытку тоже в падении заблокировал Данте.
  • 38'
    Мбаппе не успел на заброс от Кимпембе.
  • 37'
    Мбаппе задумал такой проникающий пас, который защита гостей прочитала с легкостью.
  • 36'
    "Ницца" при оборонительной игре острее в отдельных эпизодах.
  • 35'
    Месси сместился немного к центру с левого края и пробил в ближний угол. Мяч дробил об газон и проделал путь в руки Бенитеса.
  • 34'
    У Мбаппе совсем ничего сегодня не получается, упускает он мяч за лицевую в простейшей ситуации.
  • 33'
    Маркиньос выбивает мяч из своей штрафной на подаче гостевого углового.
  • Опасный момент
    32'
    Доннарумма тащит удар головой Делора после навеса с правого фланга.!
  • 31'
    На центральной линии прервалась позиционная атака "Ниццы".
  • Желтая карточка
    30'
    Данилу не избежал жёлтой карточки за удар по ноге Лемина.
  • 29'
    Лилиан Тюрам на трибуне тоже присутствует.
  • Фол, нарушение
    28'
    Месси стал разворачиваться с мячом метрах в 10 от чужой штрафной и упал после захвата Данте.
  • Опасный момент
    27'
    Но вот момент! Мбаппе пробил из зоны левого инсайда, однако не переиграл Бенитеса, который не позволил нанести добивание по своим воротам.
  • 26'
    Кто-то может и придремать во время монотонных атак команды Почеттино.
  • 25'
    Дольберг просто потерял мяч в центре поля и навлёк ответную атаку "ПСЖ" - неопасную, впрочем.
  • 24'
    Лемина прострелил с левого края невпопад, никто не замкнул его передачу.
  • 23'
    Подача "Ниццы" с корнера, первый на мяче - Данилу.
  • Угловой
    22'
    Редкая позиционная атака "Ниццы", и угловой гостями заработан: Будауи навешивал справа, мяч от локтя Данилу отскочил за лицевую.
  • 21'
    По-прежнему "ПСЖ" проводит свои атаки неторопливо, осознавая, что впереди ещё вагон времени.
  • 20'
    Мбаппе не добрался до длинного заброса, но вины его в этом нет - лонгболл был слишком сильный.
  • 19'
    Запороли гости левофланговую атаку - подача получилась слишком сильной.
  • 18'
    Дальний удар Эбимбе - после рикошета мяч проследовал в руки Бенитеса.
  • 18'
    Совсем плохо Дольберг пробил головой с ближней штанги после подачи корнера.
  • Угловой
    17'
    Кимпембе классно в подкате без нарушения выбил мяч на угловой из-под ноги Делора.
  • 16'
    Эбимбе сохранил мяч в поле на левом фланге, но Мбаппе плохо им распорядился и потерял сферу.
  • 15'
    Показывают в трансляции Рамоса и Дракслера, которые на трибуне. А ещё Эрреру.
  • Фол, нарушение
    14'
    Ди Марию затолкал Клюйверт.
  • 13'
    Катают мяч парижане в центре поля.
  • Офсайд
    12'
    Месси плохо пробил со штрафного - низом в стенку. А затем Ди Мария катнул вперёд на находившегося в офсайде Данило, пробившего в правую штангу.
  • Фол, нарушение
    11'
    Шнайдерлин чуть не попал Месси по лицу возле своей штрафной, но всё равно штрафной будет.
  • 10'
    То, что "ПСЖ" играет первым номером, это неоспоримо.
  • Опасный момент
    9'
    Дольберг тоже из-за пределов штрафной плюнул в дальний левый угол - Доннарумме нелегко было справиться.
  • 8'
    Эбимбе размашисто пальнул из-за пределов штрафной - далеко от створа.
  • 7'
    Ди Мария заработал аут на правом фланге около чужой штрафной.
  • Фол, нарушение
    6'
    Дольберг завалил Кимпембе на левом фланге нападения.
  • 5'
    Ди Мария выкатил мяч под дальний удар Месси, и после такового снаряд заблокировал Данте.
  • 5'
    Клюйверт здорово сохранил мяч на левом фланге, но перевод на противоложный край получился у него в аут.
  • 4'
    Мбаппе легко потерял мяч в атаке, слишком просто он хотел обмануть соперника.
  • Фол, нарушение
    3'
    Данте сфолил против Месси в центре поля.
  • 3'
    Неспешное начало у этой встречи.
  • 2'
    Месси проводит свой первый матч в качестве 7-кратного обладателя "Золотого мяча".
  • 1'
    "ПСЖ" в темно-синей форме, "Ницца" в малиновой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Данилу Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Будауи Хишем из команды Ницца подал угловой справа.
  • 45'
    Будауи Хишем из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: ПСЖ: 69%, Ницца: 31%.
  • 44'
    Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой справа.
  • 43'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 43'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 42'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
  • 42'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
  • 42'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Мбаппе Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Контроль мяча: ПСЖ: 68%, Ницца: 32%.
  • 40'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    40'
    Месси Лионель из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
  • 40'
    Месси Лионель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Месси Лионель из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 39'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 39'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 38'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 37'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 37'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 35'
    Месси Лионель пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
  • 35'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: ПСЖ: 70%, Ницца: 30%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 34'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 33'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 33'
    Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 33'
    Делор Анди оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Джанлуиджи Доннарумма перевел мяч на угловой.
  • 32'
    Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 31'
    Ницца контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    31'
    Данилу Перейра - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    31'
    Данилу Перейра из команды ПСЖ заходит слишком далеко, он валит Лемина Марио.
  • 30'
    Ницца контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: ПСЖ: 70%, Ницца: 30%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Маркиньос Маркос наказан за толчок Дольберг Каспер
  • 29'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    29'
    Данте Бонфим наказан за толчок Месси Лионель
  • 28'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 28'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бенитес Вальтер из команды Ницца.
  • 27'
    Мбаппе Килиан нанес удар, мяч был парирован, но Вальтер Бенитес не удержал его в руках.
  • 27'
    Месси Лионель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 26'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: ПСЖ: 69%, Ницца: 31%.
  • 25'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 25'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 24'
    Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Будауи Хишем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Данилу Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой справа.
  • 23'
    Будауи Хишем из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 23'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 22'
    Ницца контролирует мяч.
  • 22'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 21'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 21'
    Ницца выполняет удар от ворот.
  • 20'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСЖ: 73%, Ницца: 27%.
  • 19'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Бар Мельвен из команды Ницца делает неудачный навес.
  • 19'
    Делор Анди из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Ницца контролирует мяч.
  • 19'
    Эбимбе Эрик из команды ПСЖ попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Вальтер Бенитес все равно смог отбить мяч.
  • 18'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 18'
    Дольберг Каспер из команды Ницца наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    18'
    Клюйверт Джастин из команды Ницца подал угловой слева.
  • 17'
    Кимпембе Преснел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Бар Мельвен из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 16'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Ницца начинает контратаку
  • 15'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: ПСЖ: 77%, Ницца: 23%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Клюйверт Джастин наказан за толчок Ди Мария Анхель
  • 14'
    Ницца выполняет удар от ворот.
  • 13'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Офсайд
    13'
    Данилу Перейра из команды ПСЖ в офсайде
  • 13'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Месси Лионель пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    11'
    Шнайдерлин Морган из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Месси Лионель пострадал.
  • 10'
    Контроль мяча: ПСЖ: 77%, Ницца: 23%.
  • 10'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 10'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Дольберг Каспер нанес удар издали, а Джанлуиджи Доннарумма отбил его обратно в игру!
  • 10'
    Дольберг Каспер из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Ницца выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Эбимбе Эрик не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 7'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Будауи Хишем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Нуну Мендеш
  • 7'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    6'
    Дольберг Каспер из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Кимпембе Преснел.
  • 6'
    Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Месси Лионель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 5'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: ПСЖ: 93%, Ницца: 7%.
  • 5'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Данте Бонфим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Месси Лионель
  • 3'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 2'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 2'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСЖ 0:0 Ницца онлайн


Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Ницца

Исход игры
ПСЖ
96.6% (142)
Ничья
2% (3)
Ницца
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.22% (84)
Меньше
37.78% (51)
Обе команды забьют
Да
57.04% (77)
Нет
42.96% (58)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
32.7% (48)
2:0 ПСЖ
31.3% (46)
3:1 ПСЖ
14.3% (21)
3:0 ПСЖ
4.8% (7)
1:0 ПСЖ
2% (3)
4:2 ПСЖ
2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
4:0 ПСЖ
1.4% (2)
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